テストして購入する前に最適化して、自分に合っているか確認する必要があります。





ユーザーが最適化できるように、メジャーアップデートが間に合いました。ミリ秒未満の場合は、引き続き ULTRA VPS を使用してください。結果は、注文のブローカーと VPS によって異なります。





MT5 バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/102748





高頻度取引 EA は、HFT と実際の流動性で満たされることを可能にするプロレベルの真の FX アカウントに最適です。これをお持ちであれば、必要なものはすでにわかっており、必要なものも揃っています。





必要なものについてお読みください:





https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806





真の HFT エキスパートを見つける





高性能な取引アカウントで高頻度取引 (HFT) の卓越性を求めていますか?もう探す必要はありません。HFT エキスパートは、HFT 操作に適したブローカー、ソフトウェア、サーバーにアクセスできれば、お客様のニーズを満たすように設計されています。





HFT エキスパートの仕組み:





ティック イベント処理:





EA は、新しいティック (価格更新) がないか市場を継続的に監視します。





新しいティックが到着すると、On Tick() イベント ハンドラーがトリガーされ、EA は取引ロジックを開始します。





取引の時間制限:





前回の取引からの経過時間をチェックすることで、過度な取引が回避されるようにします。経過時間は、1 秒あたりの最大取引数に指定された値よりも長くする必要があります。

経過時間が不十分な場合、EA は市場の過負荷を防ぐためにそれ以上の取引をスキップします。





スプレッドとポイント値の取得:





EA は、取引された商品の現在のスプレッド (売り値と買い値の差) とポイント値 (最小価格変動 (pip)) を取得します。





買い注文と売り注文の配置:





EA は、現在の売り値と買い値、およびスプレッドに基づいて、買い価格と売り価格を計算します。

ストップロス (SL) レベルとテイクプロフィット (TP) レベルは、ポイント値に変換されたユーザー定義のストップロス ピップとテイクプロフィット ピップを考慮して、買い注文と売り注文の両方に対して計算されます。

SL レベルと TP レベルに対して有効な価格範囲チェックが実行されます。

ロットサイズのチェック:

EA は取引量 (ロットサイズ) の正確性を検証し、シンボルの最小および最大許容量に準拠していること、および取引実行の最小ステップの倍数であることを確認します。

制限注文:

EA は別の注文が許可されているかどうかを確認し、合計が最大制限を超えないようにします。

取引の実行:

すべての条件が満たされた場合、EA は買い注文と売り注文を同​​時に発注します。

SL レベルと TP レベルは、ビッド価格とアスク価格に応じて適切に設定されます。

継続的な操作:

EA は継続的に動作します。

免責事項: 当社は保証を行いません。HFT エキスパートは自己責任でご利用ください。