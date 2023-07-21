DEVI OTTIMIZZARE PRIMA DI TESTARE E ACQUISTARE PER ASSICURARTI CHE FUNZIONI PER TE.





AGGIORNAMENTO IMPORTANTE IN TEMPO PER OTTENERE L'OTTIMIZZAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. UTILIZZA ULTRA VPS PER MENO DI MILLISECONDI. I RISULTATI VARIERANNO A SECONDA DEL BROKER E DEL VPS PER GLI ORDINI.





Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102748





High-Frequency Trading EA è il migliore per i veri conti FX di livello Pro che consentono a HFT + di riempirsi di vera liquidità. Se ce l'hai, sai già cosa ti serve e hai ciò che serve.





Leggi cosa serve:





https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806





Scopri un vero esperto HFT





Stai cercando l'eccellenza nell'high-frequency trading (HFT) per i tuoi conti di trading ad alte prestazioni? Non cercare oltre. Il nostro HFT Expert è progettato per soddisfare le tue esigenze, a condizione che tu abbia accesso al broker, al software e ai server giusti per le operazioni HFT.





Come funziona il nostro HFT Expert:





Gestione degli eventi tick:





Il nostro EA monitora costantemente il mercato per nuovi tick (aggiornamenti dei prezzi).

Quando arriva un nuovo tick, viene attivato il gestore degli eventi On Tick() e l'EA avvia la sua logica di trading.

Limite di tempo per le negoziazioni:





Ci assicuriamo che le negoziazioni eccessive vengano evitate controllando il tempo trascorso dall'ultima negoziazione. Deve essere maggiore del valore specificato per Max Trades Per seconds.

Un tempo inadeguato trascorso spinge l'EA a saltare ulteriori negoziazioni per evitare il sovraccarico del mercato.

Recupero dello spread e del valore dei punti:





Il nostro EA recupera lo spread corrente (differenza di prezzo ask e bid) e il valore dei punti, la più piccola variazione di prezzo (pip) per lo strumento negoziato.

Inserimento di ordini di acquisto e vendita:





L'EA calcola i prezzi di acquisto e vendita in base ai prezzi ask e bid correnti e allo spread. I livelli di stop-loss (SL) e take-profit (TP) vengono calcolati sia per gli ordini di acquisto che di vendita, rispettando i pip di stoploss e i pip di take profit definiti dall'utente, convertiti in valori di punti.

Vengono eseguiti controlli di intervallo di prezzo validi per i livelli di SL e TP.

Controllo delle dimensioni del lotto:





L'EA verifica la correttezza del volume di negoziazione (dimensione del lotto), assicurandosi che aderisca ai volumi minimi e massimi consentiti del simbolo e che sia un multiplo del passaggio minimo per l'esecuzione dell'operazione.

Ordini limite:





L'EA verifica se è consentito un altro ordine, assicurandosi che il totale non superi il limite massimo.

Esecuzione delle negoziazioni:





Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'EA piazza ordini di acquisto e vendita simultanei.

I livelli di SL e TP sono impostati in modo appropriato in relazione ai prezzi bid e ask.

Funzionamento continuo:





L'EA funziona in modo continuo.

Disclaimer: non forniamo alcuna garanzia e utilizzi il nostro HFT Expert a tuo rischio e pericolo.