True HFT
- Experts
- Thomas Bradley Butler
- Versione: 5.0
- Aggiornato: 5 marzo 2024
- Attivazioni: 5
DEVI OTTIMIZZARE PRIMA DI TESTARE E ACQUISTARE PER ASSICURARTI CHE FUNZIONI PER TE.
AGGIORNAMENTO IMPORTANTE IN TEMPO PER OTTENERE L'OTTIMIZZAZIONE DA PARTE DELL'UTENTE. UTILIZZA ULTRA VPS PER MENO DI MILLISECONDI. I RISULTATI VARIERANNO A SECONDA DEL BROKER E DEL VPS PER GLI ORDINI.
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102748
High-Frequency Trading EA è il migliore per i veri conti FX di livello Pro che consentono a HFT + di riempirsi di vera liquidità. Se ce l'hai, sai già cosa ti serve e hai ciò che serve.
Leggi cosa serve:
https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806
Scopri un vero esperto HFT
Stai cercando l'eccellenza nell'high-frequency trading (HFT) per i tuoi conti di trading ad alte prestazioni? Non cercare oltre. Il nostro HFT Expert è progettato per soddisfare le tue esigenze, a condizione che tu abbia accesso al broker, al software e ai server giusti per le operazioni HFT.
Come funziona il nostro HFT Expert:
Gestione degli eventi tick:
Il nostro EA monitora costantemente il mercato per nuovi tick (aggiornamenti dei prezzi).
Quando arriva un nuovo tick, viene attivato il gestore degli eventi On Tick() e l'EA avvia la sua logica di trading.
Limite di tempo per le negoziazioni:
Ci assicuriamo che le negoziazioni eccessive vengano evitate controllando il tempo trascorso dall'ultima negoziazione. Deve essere maggiore del valore specificato per Max Trades Per seconds.
Un tempo inadeguato trascorso spinge l'EA a saltare ulteriori negoziazioni per evitare il sovraccarico del mercato.
Recupero dello spread e del valore dei punti:
Il nostro EA recupera lo spread corrente (differenza di prezzo ask e bid) e il valore dei punti, la più piccola variazione di prezzo (pip) per lo strumento negoziato.
Inserimento di ordini di acquisto e vendita:
L'EA calcola i prezzi di acquisto e vendita in base ai prezzi ask e bid correnti e allo spread. I livelli di stop-loss (SL) e take-profit (TP) vengono calcolati sia per gli ordini di acquisto che di vendita, rispettando i pip di stoploss e i pip di take profit definiti dall'utente, convertiti in valori di punti.
Vengono eseguiti controlli di intervallo di prezzo validi per i livelli di SL e TP.
Controllo delle dimensioni del lotto:
L'EA verifica la correttezza del volume di negoziazione (dimensione del lotto), assicurandosi che aderisca ai volumi minimi e massimi consentiti del simbolo e che sia un multiplo del passaggio minimo per l'esecuzione dell'operazione.
Ordini limite:
L'EA verifica se è consentito un altro ordine, assicurandosi che il totale non superi il limite massimo.
Esecuzione delle negoziazioni:
Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'EA piazza ordini di acquisto e vendita simultanei.
I livelli di SL e TP sono impostati in modo appropriato in relazione ai prezzi bid e ask.
Funzionamento continuo:
L'EA funziona in modo continuo.
Disclaimer: non forniamo alcuna garanzia e utilizzi il nostro HFT Expert a tuo rischio e pericolo.
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.