ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаТорговые классыCOrderInfoSelect 

Select

Выбирает ордер для дальнейшего доступа по указанному тикету.

bool  Select(
   ulong  ticket   // тикет ордера
   )

Возвращаемое значение

Возвращает true в случае успеха, или false, если ордер не выбран.