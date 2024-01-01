DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekWissenschaftliche GrafikenCCurveTrendLineVisible 

TrendLineVisible (Get-Methode)

Gibt das Flag zurück, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

bool  TrendLineVisible()

Rückgabewert

Wert des Flags, das angibt ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

TrendLineVisible (Set-Methode)

Setzt das Flag das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

void  TrendLineVisible(
   const bool  visible      // Wert des Flags 
   )

Parameter

visible

[in]  Der Wert des Flags, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

Beispiel:

graphics_trend

Der Code des Zeichnens der oben beschriebenen Trendlinie und ihrer Anzeige auf dem Chart:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             TrendLineGraphic.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   double x[]={12.0,11.5,11.0,12.0,10.5,10.0,9.0,8.5,10.0,8.5,10.0,8.0,9.5,10.0,15.0};
   double y[]={130.0,165.0,150.0,150.0,140.0,198.0,220.0,215.0,225.0,190.0,170.0,160.0,150.0,225.0,95.00};
//--- create graphic
   CGraphic graphic;
   if(!graphic.Create(0,"TrendLineGraphic",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"TrendLineGraphic");
     }
//--- create curve
   CCurve *curve=graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_POINTS);
//--- sets the curve properties 
   curve.TrendLineVisible(true);
   curve.TrendLineColor(ColorToARGB(clrRed));
//--- plot 
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }