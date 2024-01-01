TrendLineVisible (Get-Methode)

Gibt das Flag zurück, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

bool TrendLineVisible()

Rückgabewert

Wert des Flags, das angibt ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

TrendLineVisible (Set-Methode)

Setzt das Flag das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

void TrendLineVisible(

const bool visible

)

Parameter

visible

[in] Der Wert des Flags, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.

Beispiel:

Der Code des Zeichnens der oben beschriebenen Trendlinie und ihrer Anzeige auf dem Chart: