TrendLineVisible (Get-Methode)
Gibt das Flag zurück, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.
|
bool TrendLineVisible()
Rückgabewert
Wert des Flags, das angibt ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.
TrendLineVisible (Set-Methode)
Setzt das Flag das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.
|
void TrendLineVisible(
Parameter
visible
[in] Der Wert des Flags, das angibt, ob die Trendlinie auf dem Chart sichtbar ist.
Beispiel:
Der Code des Zeichnens der oben beschriebenen Trendlinie und ihrer Anzeige auf dem Chart:
|
//+------------------------------------------------------------------+