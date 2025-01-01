Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneyFixedMarginCheckOpenShort CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Obtiene el volumen de la posición corta. virtual double CheckOpenShort( double price, // Precio double sl // Precio Stop Loss ) Parámetros price [in] Precio. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición corta. Nota La función devuelve el volumen de la posición corta, utilizando el margen fijo. El margen se define en el parámetro Percent de la clase base CExpertMoney. CheckOpenLong CMoneyFixedRisk