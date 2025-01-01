CheckOpenShort

Obtiene el volumen de la posición corta.

virtual double CheckOpenShort(

double price,

double sl

)

Parámetros

price

[in] Precio.

sl

[in] Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen de la posición corta.

Nota

La función devuelve el volumen de la posición corta, utilizando el margen fijo. El margen se define en el parámetro Percent de la clase base CExpertMoney.