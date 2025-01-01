DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneyFixedRiskCheckOpenLong 

Obtiene el volumen de trading de la posición larga.

virtual double  CheckOpenLong(
   double  price,     // Precio
   double  sl         // Precio Stop Loss
   )

Parámetros

price

[in]  Precio.

sl

[in]  Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen de la posición larga.

Nota

La función devuelve el volumen de la posición larga, utilizando el riesgo fijo. El riesgo se define en el parámetro Percent de la clase base CExpertMoney.