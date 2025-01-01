CheckOpenLong

Obtiene el volumen de trading de la posición larga.

virtual double CheckOpenLong(

double price,

double sl

)

Parámetros

price

[in] Precio.

sl

[in] Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen de la posición larga.

Nota

La función devuelve el volumen de la posición larga, utilizando el riesgo fijo. El riesgo se define en el parámetro Percent de la clase base CExpertMoney.