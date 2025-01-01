DocumentaciónSecciones
Obtiene el volumen de la posición corta.

virtual double  CheckOpenShort(
   double  price,     // Precio
   double  sl         // Precio Stop Loss
   )

Parámetros

price

[in]  Precio.

sl

[in]  Precio Stop Loss.

Valor devuelto

Volumen de la posición corta.

Nota

La función devuelve el volumen de la posición corta, utilizando el riesgo fijo. El riesgo se define en el parámetro Percent de la clase base CExpertMoney.