Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneyFixedMarginCheckOpenLong CheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenLong Obtiene el volumen de trading de la posición larga. virtual double CheckOpenLong( double price, // Precio double sl // Precio Stop Loss ) Parámetros price [in] Precio. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición larga. Nota La función devuelve el volumen de la posición larga, utilizando el margen fijo. El margen se define en el parámetro Percent de la clase base CExpertMoney. CMoneyFixedMargin CheckOpenShort