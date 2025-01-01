Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMódulos de estrategiasClases de gestión del dineroCMoneyFixedLotCheckOpenShort LotsValidationSettingsCheckOpenLongCheckOpenShort CheckOpenShort Obtiene el volumen de la posición corta. virtual double CheckOpenShort( double price, // Precio double sl // Precio Stop Loss ) Parámetros price [in] Precio. sl [in] Precio Stop Loss. Valor devuelto Volumen de la posición corta. Nota La función siempre devuelve el volumen fijo definido en el método Lots. CheckOpenLong CMoneyFixedMargin