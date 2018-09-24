Análisis comparativo de 10 estrategias de flat

Contenido

Introducción

Las estrategias comerciales según la tendencia son las más populares y sencillas, especialmente para los tráders principiantes. Pero en nuestra realidad actual, el dinamismo de los mercados ha aumentado, y los movimientos de tendencia se han vuelto menos pronunciados (tanto en su amplitud, como en su duración). Por eso, no querríamos perder beneficio potencial dejando pasar la posibilidad de comerciar en mercado plano. Las normas del comercio según la tendencia son sencillas: hay que determinar los rasgos de la tendencia e intentar extraer beneficios de su desarrollo. El comercio con flat sucede de una forma totalmente distinta. Durante el movimiento lateral, el precio se encuentra en un pequeño intervalo y puede no cambiar en absoluto durante un tiempo considerable. En este caso, además, no existen movimientos direccionales, y la liquidez es baja.



Definiendo la tarea al crear la estrategia de flat



En el artículo anterior nos marcamos tres tareas cuya resolución resultaba imprescindible para crear una estrategia de trabajo con tendencia. Las tareas para crear las estrategias de flat son muy similares a ellas.

Fig. 1. Ejemplo de movimiento lateral (flat).

Tarea №1. Definir la presencia de flat.

No existe un concepto general o exhaustivo de lo que es el flat, (propiamente, como tampoco lo hay de tendencia). Pero sí que hay ciertas señales de que en el mercado existe un movimiento lateral (flat) en el momento actual. Propiamente, este movimiento se llama lateral porque no hay un movimiento claramente pronunciado del mercado en vertical: ni hacia arriba, ni hacia abajo. En este caso, además, se encuentra en un intervalo determinado, aproximándose de forma ondulada bien a la parte inferior, bien a la parte superior. Otra señal de flat puede ser un volumen bajo de transacciones en el mercado o un interés bajo de los participantes del mercado. Esto se percibe no solo por los cambios débiles de precio, sino también por el bajo volumen de ticks.

Tarea №2. Objetivos de la posición abierta.

Con mucha frecuencia, al comerciar con flat se usa el concepto de comercio dentro del canal. Este es precisamente el método principal de uso del movimiento lateral para obtener beneficios. Se define el canal de flat dentro de ciertos límites virtuales, y a continuación, partiendo de la relación entre el precio y estos límites, se construye la estrategia del comercio. Con frecuencia, se construye sobre la compra o la venta cuando el precio retrocede con respecto al límite del canal (fig.2).



Fig. 2. Comercio cuando el precio retrocede con respecto al límite del canal.

Al vender en la parte superior del canal, suponemos que el precio irá en la dirección del límite inferior. Ahí se encontrará precisamente el take-profit. El stop-loss se puede colocar o bien con un valor numérico determinado en puntos, o partiendo de la anchura del canal. Para comprar, todo será al contrario: compraremos en la parte inferior del canal, poniendo el take-profit cerca del límite superior.



Estrategias de flat



Al elegir las estrategias de flat, hemos decidido guiarnos por los principios descritos más arriba.



El comercio tendrá lugar en el canal. Por eso, elegiremos instrumentos que nos permitan construirlo y definir los límites virtuales del flat.

Aparte de definir el canal, necesitaremos aunque solo sea un instrumento para confirmar que el precio va a ir en la dirección que necesitamos, tras retroceder con respecto al límite del canal. Este filtro lo necesitaremos para descartar señales de entrada falsas.



Estrategia №1: Indicador Envelopes con filtro en forma de MFI

Para definir los límites del canal, usaremos Envelopes, mientras que la señal será filtrada por MFI.

Parámetro Descripción Indicador utilizado Envelopes Indicador utilizado MFI Marco temporal H1 Condiciones de compra Precio alcanzado en el borde inferior del canal y MFI se encuentra en la zona de sobreventa (por debajo de 20) Condiciones de venta Precio alcanzado en el borde superior del canal y MFI se encuentra en la zona de sobrecompra (por encima de 80) Condiciones de salida El precio alcanza el borde opuesto del canal

En la fig.3 se muestran las condiciones de entrada en el mercado según la estrategia №1.

Fig. 3. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №1.

El código del asesor para esta estrategia tiene el aspecto siguiente:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (mfi[ 0 ]< 20 && env_low[ 0 ]>close[ 0 ]) { tp=env_high[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (mfi[ 0 ]> 80 && env_high[ 0 ]<close[ 0 ]) { tp=env_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,mfi)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 1 , 0 , 2 ,env_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,env_high)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

El take-profit se establece de forma automática, partiendo de las condiciones indicadas, y el stop-loss se establece manualmente, dependiendo del marco temporal.

Estrategia №2: Indicador Bollinger Bands y dos Moving Average

Para definir los límites del canal, se usa el indicador Bollinger Bands, y como filtro, la posición de las MA lenta y rápida una con respecto a otra.

Parámetro Descripción Indicador utilizado Bollinger Bands Indicador utilizado Moving Average Marco temporal H1 Condiciones de compra Precio alcanzado en el borde inferior del canal, MA rápida por encima de la lenta Condiciones de venta Precio alcanzado en el borde superior del canal, MA rápida por debajo de la lenta Condiciones de salida El precio alcanza el borde opuesto del canal

En la fig.4 se muestran las condiciones de entrada en el mercado. El periodo de las dos SMA es por defecto pequeño: 4 y 8. En el asesor, podemos ajustar los periodos y métodos de suavizado, cambiando de esta forma la sensibilidad de filtrado de la señal de Bollinger Bands.

Fig. 4 Condiciones de entrada según la estrategia de flat №2

Con excepción de las condiciones de entrada en el mercado, la estrategia №2 es muy similar a la estrategia №1.

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (ma_slow[ 0 ]>ma_fast[ 0 ] && bb_low[ 0 ]>close[ 0 ]) { tp=bb_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (ma_slow[ 0 ]<ma_fast[ 0 ] && bb_up[ 0 ]<close[ 0 ]) { tp=bb_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 1 , 0 , 2 ,bb_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,bb_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,ma_slow)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle3, 0 , 0 , 2 ,ma_fast)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Estrategia №3. WSO & WRO Channel y Fractal Dimension Ehlers

La señal principal del indicador será WSO & WRO Channel, un canal construido usando como base los valores de los dos osciladores: WSO (Widner Support Oscillator) y WRO (Widner Resistance Oscillator). La idea del indicador se basa en el artículo de Mel Widner: "Automated Support And Resistance". Como filtro, tomaremos el indicador de dimensión fractal descrito en el artículo de John Eulers y Rick Weiss: "Fractal Dimension As A Market Mode Sensor".

Parámetro Descripción Indicador utilizado WSO & WRO Channel Indicador utilizado Fractal Dimension Ehlers Marco temporal Cualquiera Condiciones de compra Precio alcanzado en el borde inferior del canal y valor de Fractal Dimension por debajo del umbral objetivo Condiciones de venta Precio alcanzado en el borde superior del canal y valor de Fractal Dimension por debajo del umbral objetivo Condiciones de salida El precio alcanza el borde opuesto del canal

En la fig.5 se muestran las condiciones de entrada en el mercado. Como en los anteriores artículos, la estrategia presupone el comercio con retroceso a partir de los límites del canal; en este caso, además, intentaremos encontrar con la ayuda del filtro aquellos puntos de entrada donde el mercado no se encuentra en un estado de tendencia.





Fig. 5. Condiciones de entrada de la estrategia de flat №3.

El código de esta estrategia tiene el aspecto siguiente:



void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (wwc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && fdi[ 0 ]<Inp_FdiThreshold) { tp=wwc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (wwc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && fdi[ 0 ]<Inp_FdiThreshold) { tp=wwc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 3 , 0 , 2 ,wwc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,wwc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,fdi)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Estrategia №4. Indicador Percentage Crossover Channel y TrendRange como filtro

Aquí intentaremos usar un canal que se construya según la ruptura de los niveles en un tanto por ciento determinado. Necesitaremos un indicador que construya el canal, la búsqueda de puntos de retroceso del precio respecto a sus límites y el filtrado de la señal. Este indicador será TrendRange, que muestra tanto los estados de tendencia, como los estados de mercado plano. Precisamente estos vamos a utilizar como filtro.

Parámetro Descripción Indicador utilizado Percentage Crossover Channel Indicador utilizado Trend Range Marco temporal Cualquiera Condiciones de compra Precio alcanzado en el borde inferior del canal y color gris del histograma de Trend Range Condiciones de venta Precio alcanzado en el borde superior del canal y color gris del histograma de Trend Range Condiciones de salida El precio alcanza el borde opuesto del canal

Las condiciones de entrada en el mercado se muestran en la fig.6. El funcionamiento del indicador Percentage Crossover tiene algunas peculiaridades. El parámetro Percent, que representa la distancia límite cuya ruptura indica el comienzo de la construcción de un nuevo nivel, depende del marco temporal. Cuanto menor sea, menor porcentaje se deberá establecer. Por ejemplo, en el marco temporal de horas, el valor recomendado es 20 — 30. Valores más altos provocarán que el indicador sea demasiado selectivo.

Fig. 6. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №4.

La estrategia se implementa como código de esta forma:



void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (pcc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && tr_flat[ 0 ]>tr_range[ 0 ]) { tp=pcc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (pcc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && tr_flat[ 0 ]>tr_range[ 0 ]) { tp=pcc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,pcc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,pcc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 1 , 0 , 2 ,tr_flat)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 2 , 0 , 2 ,tr_range)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Estrategia №5. Indicador Price Channel y RBVI como filtro

El indicador Price Channel construye un canal cuyos límites inferiores y superiores son definidos por el precio máximo y mínimo en el periodo. Las señales falsas serán filtradas por RBVI, que define el flat en el mercado.

Parámetro Descripción Indicador utilizado Price Channel Indicador utilizado RBVI Marco temporal Cualquiera Condiciones de compra Precio alcanzado en el borde inferior del canal y valor de RBVI por debajo del valor umbral para el flat Condiciones de venta Precio alcanzado en el borde superior del canal y valor de RBVI por debajo del valor umbral para el flat Condiciones de salida El precio alcanza el borde opuesto del canal

En la fig.7 se muestran las condiciones de entrada. El valor umbral del indicador RBVI es 40. Este valor se podrá cambiar en los parámetros del asesor.



Fig. 7. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №5.

La implementación de esta estrategia como código tiene el aspecto que sigue:



void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (pc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && rbvi[ 0 ]<=Inp_level) { tp=pc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (pc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && rbvi[ 0 ]<=Inp_level) { tp=pc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,pc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 1 , 0 , 2 ,pc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,rbvi)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Estrategia №6. Indicador Williams Percent Range y ADX como filtro

El rango porcentual de Williams, que determina el estado de sobrecompra/sobreventa, se usará como puntos de entrada. Pero, puesto que nuestra tarea es comerciar en mercado plano o se presupone el retorno del precio a un cierto intervalo, el indicador de tendencia ADX se usará para determinar la ausencia de tendencia direccional.

Parámetro Descripción Indicador utilizado Williams Percent Range Indicador utilizado ADX Marco temporal Cualquiera Condiciones de compra El indicador WPR se encuentra en la zona de sobreventa (por debajo de -80) y el valor de ADX está por debajo del valor umbral establecido. Condiciones de venta El indicador WPR se encuentra en la zona de sobrecompra (por encima de -20) y el valor de ADX está por debajo del valor umbral establecido. Condiciones de salida Take-profit/Stop-loss

Como se ve en la fig.8, la zona de flat en el indicador ADX está configurada por defecto en el valor 30. Pero en el código del asesor se ha pensado la posibilidad de configurarlo según el usuario.



Fig. 8. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №6.

En la lista de abajo se muestra la implementación de esta estrategia. Aquí la variable Inp_FlatLevel es responsable del valor umbral de ADX, sobre el que hemos hablado antes.

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { return (wpr[ 0 ]<- 80 && adx[ 0 ]< Inp_FlatLevel )? true : false ; } bool SellSignal() { return (wpr[ 0 ]>=- 20 && adx[ 0 ]< Inp_FlatLevel )? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,wpr)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,adx)<= 0 )? false : true ; }

Estrategia №7. Canal de Keltner modificado e indicador Magic Trend como filtro

Aquí el retroceso del precio con respecto a los límites del canal de Keltner lo comprobaremos con la ayuda del indicador de tendencia Magic Trend, en los momentos en los que se identifica el mercado plano.

Parámetro Descripción Indicador utilizado Canal de Keltner modificado Indicador utilizado Magic Trend Marco temporal Cualquiera Condiciones de compra Precio alcanzado en el borde inferior del canal y línea de Magic Trend de color gris Condiciones de venta Precio alcanzado en el borde superior del canal y línea de Magic Trend de color gris Condiciones de salida El precio alcanza el borde opuesto del canal

En la fig.9 se representa una demostración gráfica de esta estrategia comercial. Podemos ver que el valor del indicador Magic Trend en el flat no cambia: se representa con una línea horizontal gris. Esto significa que será necesaria una condición adicional aparte de la llegada del precio al límite del canal: que Magic Trend se encuentre en estado de flat cierto tiempo. Esta comprobación se implementará comparando los valores en la barra actual y la anterior: estas deberán ser iguales.

Fig. 9. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №7.

En el código, esto se tiene en cuenta en las funciones que comprueban las condiciones de compra/venta:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (kc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && mt[ 0 ]==mt[ 1 ]) { tp=kc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (kc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && mt[ 0 ]==mt[ 1 ]) { tp=kc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,kc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,kc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,mt)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Estrategia №8. Canal Donchian con confirmación del indicador Trinity Impulse

En esta estrategia intentaremos captar el momento de retroceso con respecto a los límites del canal Donchian, confirmándolo con el indicador de impulso Trinity Impulse en estado de movimiento lateral.

Parámetro Descripción Indicador utilizado Canal Donchian Indicador utilizado Trinity Impulse Marco temporal Marcos temporales menores Condiciones de compra Precio alcanzado en el borde inferior del canal y valor cero de Trinity Impulse Condiciones de venta Precio alcanzado en el borde superior del canal y valor cero de Trinity Impulse Condiciones de salida El precio alcanza el borde opuesto del canal

La entrada en el mercado se representa en la fig.10. No es deseable usar la estrategia en los marcos temporales mayores, porque el filtro Trinity Impulse muestra el comportamiento con un trazo en forma de sierra, y las zonas de flat se representan con retraso. En este caso, además, su amplitud es muy pequeña, y esto hace la estrategia demasiado selectiva. La opción óptima es usar marcos temporales de 5 — 30 minutos.

Fig. 10. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №8.

Implementación del asesor comercial según la estrategia:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (dc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && ti[ 0 ]== 0 ) { tp=dc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (dc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && ti[ 0 ]== 0 ) { tp=dc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,dc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 1 , 0 , 2 ,dc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,ti)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Estrategia №9. Indicador ATR Channel y CCI Color Levels como filtro

ATR Channel basado en las desviaciones del indicador ATR respecto a la media móvil. CCI Color Levels es un CCI que representa en forma de histograma los valores umbral que representan señales de movimiento de precio. Lo usaremos como filtro de canal en estado de flat (cuando CCI se encuentra en el intervalo entre los valores umbral).

Parámetro Descripción Indicador utilizado ATR Channel Indicador utilizado CCI Color Levels Marco temporal Cualquiera Condiciones de compra Precio alcanzado en el borde inferior del canal y el valor de CCI Color Levels se encuentra en el intervalo entre los valores umbral Condiciones de venta Precio alcanzado en el borde superior del canal y el valor de CCI Color Levels se encuentra en el intervalo entre los valores umbral Condiciones de salida El precio alcanza el borde opuesto del canal

En la fig. 11 se muestra cómo tiene lugar la entrada en el mercado. En ciertos casos, el precio sale de los límites del canal, sin embargo, el filtrado de la señal para encontrar el valor CCI en el intervalo indicado permite presuponer que el precio volverá al canal y alcanzará el take-profit establecido.





Fig. 11. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №9.

El código del asesor según esta estrategia es el siguiente:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (atr_low[ 0 ]>close[ 0 ] && cci[ 0 ]<Inp_CCI_LevelUP && cci[ 0 ]>Inp_CCI_LevelDOWN) { tp=atr_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (atr_up[ 0 ]<close[ 0 ] && cci[ 0 ]<Inp_CCI_LevelUP && cci[ 0 ]>Inp_CCI_LevelDOWN) { tp=atr_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 1 , 0 , 2 ,atr_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,atr_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 2 , 0 , 2 ,cci)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Estrategia №10. RSI en forma de histograma e indicador Flat como filtro

RSI en forma de histograma ha sido elegido para mayor visibilidad, porque la señal principal para la entrada en el mercado serán sus zonas de sobrecompra/sobreventa. El flat, a su vez, filtra las señales falsas.

Parámetro Descripción Indicador utilizado RSI_Histogram Indicador utilizado Flat Marco temporal cualquiera Condiciones de compra RSI se encuentra en la zona de sobreventa (por debajo del valor umbral) y Flat se encuentra en la zona de flat. Condiciones de venta RSI se encuentra en la zona de sobrecompra (por encima del valor umbral) y Flat se encuentra en la zona de flat. Condiciones de salida Take-profit/Stop-loss

En la fig.12 se muestran de forma visual los puntos de entrada. La representación de RSI en forma de histograma hace más cómodo el monitoreo de las zonas de sobrecompra/sobreventa, así como la zona de flat del filtro Flat.

Fig. 12. Condiciones de entrada según la estrategia de flat №10.

La implementación del asesor comercial de la estrategia se muestra en la lista de abajo:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { return (rsi[ 0 ]<Inp_LowLevel && fl[ 0 ]<Inp_FLowLevel)? true : false ; } bool SellSignal() { return (rsi[ 0 ]>Inp_HighLevel && fl[ 0 ]<Inp_FLowLevel)? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,rsi)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,fl)<= 0 )? false : true ; }

Simulación

Una vez hemos definido las 10 estrategias de flat y las hemos implementado en el código, elegiremos unas condiciones de simulación que sean lo más semejantes posibles.

Intervalo: Último año .

. Pareja de divisas: EURUSD .

. Modo de comercio: Sin retrasos ( Las estaretegias no se relacionan con las de alta precisión, por eso la influencia de los retrasos sería muy pequeña).



Las estaretegias no se relacionan con las de alta precisión, por eso la influencia de los retrasos sería muy pequeña). Simulación: OHLC en М1 ( La simulación preliminar con ticks reales ha resultado casi indistinguible de este modo).



Depósito inicial: 1000 USD.

Apalancamiento: 1:500.

Servidor: MetaQuotes-Demo.

Cotizaciones: de 5 dígitos.

Simulación de la estrategia №1 (Indicador Envelopes con filtro en forma de MFI)



Preinstalación:

input int Inp_StopLoss= 500 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Inp_applied_volume= VOLUME_TICK ; input int Inp_MFI_period= 10 ; input int Inp_ma_period= 10 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ma_method= MODE_SMA ; input double Inp_deviation= 0.1 ;

Resultado de la simulación:

Fig. 13. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №1.

Simulación de la estrategia №2 (Indicador Bollinger Bands y dos Moving Average)



Preinstalación:

input int Inp_StopLoss= 450 ; input int Inp_BBPeriod= 14 ; input double Inp_deviation= 2.0 ; input int Inp_ma_period1= 12 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ma_method1= MODE_SMMA ; input int Inp_ma_period2= 2 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ma_method2= MODE_LWMA ;

Resultado de la simulación:

Fig. 14. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №2.

Simulación de la estrategia №3 (WSO & WRO Channel con filtro en forma de Fractal Dimension Ehlers)



Preinstalación:

input int Inp_StopLoss= 500 ; input int Inp_WsoWroPeriod= 16 ; input int Inp_FdiPeriod = 18 ; input double Inp_FdiThreshold = 1.4 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_Price = PRICE_CLOSE ;

Resultado de la simulación:

Fig. 15. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №3.

Simulación de la estrategia №4 (Indicador Percentage Crossover Channel y TrendRange como filtro)



Preinstalación:

input int Inp_StopLoss= 500 ; input double Inp_Percent= 26.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_Price= PRICE_CLOSE ; input uint Inp_PeriodTR = 14 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_Method = MODE_EMA ; input double Inp_Deviation = 1.0 ;

Resultado de la simulación:

Fig.16. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №4.

Simulación de la estrategia №5 (Indicador Price Channel y RBVI como filtro)



Preinstalación:

input int Inp_StopLoss= 450 ; input int Inp_ChannelPeriod= 12 ; input int Inp_RBVIPeriod= 5 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Inp_VolumeType= VOLUME_TICK ; input double Inp_level= 40 ;

Resultado de la simulación:

Fig. 17. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №5.

Simulación de la estrategia №6 (Indicador Williams Percent Range y ADX como filtro)



Preinstalación:

input int Inp_StopLoss= 50 ; input int Inp_TakeProfit= 50 ; input int Inp_WPRPeriod= 10 ; input int Inp_ADXPeriod= 14 ; input int Inp_FlatLevel= 40 ;

Resultado de la simulación:

Fig. 18. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №6.

Simulación de la estrategia №7 (Canal de Keltner modificado e indicador Magic Trend como filtro)



Preinstalación:

input int Inp_SmoothCenter = 11 ; input int Inp_SmoothDeviation = 12 ; input double Inp_F = 1.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_AppliedPrice = PRICE_CLOSE ; input ENUM_MA_METHOD Inp_MethodSmoothing = MODE_SMA ; input ENUM_METHOD_VARIATION Inp_MethodVariation = METHOD_HL; input uint Inp_PeriodCCI = 60 ; input uint Inp_PeriodATR = 5 ;

Resultado de la simulación:

Fig. 19. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №7.

Simulación de la estrategia №8 (Canal Donchian con confirmación del indicador Trinity Impulse)



Preinstalación:

input int Inp_StopLoss= 500 ; input int Inp_ChannelPeriod= 12 ; input int Inp_Period= 5 ; input int Inp_Level= 34 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_Type= MODE_LWMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_Price= PRICE_WEIGHTED ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Inp_Volume= VOLUME_TICK ;

Resultado de la simulación:

Fig. 20. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №8.

Simulación de la estrategia №9 (Indicador ATR Channel y CCI Color Levels como filtro)



Preinstalación:

input ENUM_MA_METHOD Inp_MA_Method= MODE_SMA ; input uint Inp_MA_Period= 10 ; input uint Inp_ATR_Period= 12 ; input double Inp_Factor= 1.5 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_IPC= PRICE_LOW ; input int Inp_Shift= 0 ; input int Inp_CCI_ma_period = 14 ; input double Inp_CCI_LevelUP = 90 ; input double Inp_CCI_LevelDOWN =- 90 ;

Resultado de la simulación:

Fig. 21. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №9.

Simulación de la estrategia №10 (RSI en forma de histograma e indicador Flat como filtro)



Preinstalación:

input uint Inp_RSIPeriod= 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input uint Inp_HighLevel= 60 ; input uint Inp_LowLevel= 40 ; input int Inp_Shift= 0 ; input uint Inp_Smooth= 10 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint Inp_HLRef= 100 ; input int Inp_FShift= 0 ; input uint Inp_ExtraHighLevel= 70 ; input uint Inp_FHighLevel= 50 ; input uint Inp_FLowLevel= 30 ;

Resultado de la simulación:

Fig. 22. Resultados de la simulación de la estrategia de flat №10.

Conclusiones sobre la comparativa

Según los resultados de la simulación y optimización de las estrategias de flat presentadas, podemos hacer las siguientes observaciones.

La mayoría de las estrategias se ha construido en un sistema comercial de canal con filtrado de señales, esto significa que su principal defecto es la ruptura momentánea del canal.

La simulación con marcos temporales demasiado pequeños o demasiado grandes ha conllevado pérdidas relacionadas con la activación frecuente de las condiciones de entrada en el mercado, o bien con un carácter demasiado selectivo, respectivamente.

Al optimizar con la misma pareja de divisas y el mismo periodo, no se han detectado desviaciones especiales en la obtención de beneficios. Estos han resultado de un orden más o menos semejante en todas las estrategias.

En relación con ello, podemos sacar la siguiente conclusión general: a pesar de que se han seleccionado diversos sistemas de construcción del canal y su filtrado, las ventajas y desventajas de todas las estrategias han resultado similares.

Conclusión

Más abajo se muestra un recuadro que reúne los nombres de los expertos desarrollados y utilizados en el artículo, así como las clases auxiliares y la lista de los indicadores usados en las estrategias de tendencia actuales. Al final del artículo se adjunta un fichero con todos los archivos enumerados, clasificados por carpetas. Por eso, para que funcione correctamente, basta con colocar la carpeta MQL5 en la carpeta raíz del terminal.

Programas usados en el artículo: