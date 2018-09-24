MetaTrader 5 / Trading
English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes

950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes

MetaTrader 5Trading |
5 775 6
MetaQuotes
MetaQuotes

Casi mil recursos de todo el mundo ya han instalado el widget con el calendario económico. Entre ellos se encuentran sitios web de corretaje, conocidos medios de comunicación financieros, portales analíticos y blogs de trading. El servicio permite filtrar los eventos macroeconómicos según el nivel de importancia, el país y el intervalo temporal. En este caso, además, está completamente limpio desde el punto de vista legal: no deberá preocuparse de los riesgos relacionados con las licencias.

950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes

Son varios los factores que explican la amplia difusión del servicio:

  1. El calendario se ofrece de forma gratuita.
  2. Está traducido a los 9 idiomas más hablados del mundo.
  3. No muestra publicidad de terceros.
  4. Se actualiza automáticamente después de la aparición de los eventos en las fuentes de origen.
  5. Se expande continuamente con la aparición de nuevos países e idiomas.
  6. Se instala en solo un par de clics.

La adición del widget proporciona a los sitios web un horario de publicación detallado de 500 índices e indicadores de las mayores economías mundiales. De esta forma, los tráders, aparte del contenido principal del sitio web, reciben de manera operativa información actual sobre todos los eventos importantes, complementada con explicaciones y gráficos.

La oferta de MetaQuotes es válida para los propietarios y administradores de cualquier recurso. Para añadir el calendario, hay que pulsar el botón «Añadir al sitio web» en la página del servicio. Después de indicar la anchura/altura y el periodo de muestra de los eventos, se generará para usted un código. Cópielo y péguelo en la página de su recurso. Ahora sus visitantes dispondrán de una herramienta preparada para monitorear las noticias financieras.

Recibir el código para incorporar el calendario >>

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5211

Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.

Otros artículos del autor

Últimos comentarios | Pasar a la discusión en el foro de los operadores (6)
Jonatan Santos Da Silva
Jonatan Santos Da Silva | 24 sept 2018 en 11:55
MetaQuotes Software Corp.:

Nuevo artículo 950 sitios web difunden el Calendario Económico de MetaQuotes ha sido publicado:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Tenemos noticias para las principales divisas, pero ¿dónde está el NZD de Nueva Zelanda?

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 sept 2018 en 14:32
MetaQuotes Software Corp.:

Artículo publicado 950 sitios emiten calendario económico de MetaQuotes:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

¿Los motores de búsqueda indexan el contenido de este widget?

Vasiliy Sokolov
Vasiliy Sokolov | 24 sept 2018 en 14:39
Andrei Fandeev:

¿Los motores de búsqueda indexan el contenido de este widget?

Permítanme reformular la pregunta de otra manera: ¿la colocación de widgets MQ eleva la clasificación del sitio, a los "ojos" del motor de búsqueda?

Andrei Fandeev
Andrei Fandeev | 24 sept 2018 en 16:41
Vasiliy Sokolov:

Permítanme reformular la pregunta de otra manera: ¿la colocación de widgets MQ aumenta la clasificación del sitio, a los "ojos" del motor de búsqueda?

He consultado a los expertos.
No, no está indexado, y por lo tanto no eleva el ranking del sitio.
PERO - si el visitante hará clic en algo en el widget, dará un aumento en el factor de Comportamiento, que no es menos importante que el contenido único.

Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko | 24 sept 2018 en 18:34

Sinceramente olvidé que lo había puesto :-)

solía ver en este sitio ))))

Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes
En el artículo se describen varios métodos personalizados de valoración de la historia comercial. Para ello, se describen dos clases para su descarga y análisis. La primera reúne la historia comercial en un breve recuadro. El segundo se ha pensado para los cálculos estadísticos: calcula una serie de índices y construye los gráficos con cuya ayuda se valora el rendimiento de las transacciones de forma más cómoda.
Análisis comparativo de 10 estrategias de flat Análisis comparativo de 10 estrategias de flat
En el artículo se analizan las ventajas y desventajas del comercio con flat (mercado plano). Asimismo, se han creado y probado 10 estrategias basadas en el monitoreo del movimiento del precio dentro del canal. Cada estrategia está provista de un mecanismo de filtrado, para descartar las señales falsas de entrada en el mercado.
50 000 trabajos ejecutados en la bolsa Freelance de MQL5.com 50 000 trabajos ejecutados en la bolsa Freelance de MQL5.com
Hasta el mes de octubre de 2018, los participantes del servicio Freelance oficial para las plataformas MetaTrader han ejecutado más de 50 000 encargos. Se trata de la bolsa más grande del mundo de trabajo a distancia para programadores de MQL: más de mil desarrolladores, decenas de nuevos encargos diarios por parte de tráders y localización en 7 idiomas.
Experto comercial con interfaz gráfica: Llenando la funcionalidad (Parte II) Experto comercial con interfaz gráfica: Llenando la funcionalidad (Parte II)
Tiene ante usted la segunda parte del artículo sobre la creación de un experto de señal multisímbolo para el comercio manual. Ya hemos creado la interfaz gráfica. En esta parte del artículo hablaremos sobre cómo conectar dicha interfaz con la funcionalidad del programa necesario.