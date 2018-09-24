950 sitios web transmiten el calendario económico de MetaQuotes

Casi mil recursos de todo el mundo ya han instalado el widget con el calendario económico. Entre ellos se encuentran sitios web de corretaje, conocidos medios de comunicación financieros, portales analíticos y blogs de trading. El servicio permite filtrar los eventos macroeconómicos según el nivel de importancia, el país y el intervalo temporal. En este caso, además, está completamente limpio desde el punto de vista legal: no deberá preocuparse de los riesgos relacionados con las licencias.





Son varios los factores que explican la amplia difusión del servicio:

El calendario se ofrece de forma gratuita. Está traducido a los 9 idiomas más hablados del mundo. No muestra publicidad de terceros. Se actualiza automáticamente después de la aparición de los eventos en las fuentes de origen. Se expande continuamente con la aparición de nuevos países e idiomas. Se instala en solo un par de clics.

La adición del widget proporciona a los sitios web un horario de publicación detallado de 500 índices e indicadores de las mayores economías mundiales. De esta forma, los tráders, aparte del contenido principal del sitio web, reciben de manera operativa información actual sobre todos los eventos importantes, complementada con explicaciones y gráficos.

La oferta de MetaQuotes es válida para los propietarios y administradores de cualquier recurso. Para añadir el calendario, hay que pulsar el botón «Añadir al sitio web» en la página del servicio. Después de indicar la anchura/altura y el periodo de muestra de los eventos, se generará para usted un código. Cópielo y péguelo en la página de su recurso. Ahora sus visitantes dispondrán de una herramienta preparada para monitorear las noticias financieras.

Recibir el código para incorporar el calendario >>