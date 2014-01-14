Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ATR channel - indicador para MetaTrader 5
- 2318
Canal basado en las desviaciones del indicador técnico ATR (Average True Range) desde el valor de la media móvil.
El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 25.01.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/766
Índice de Tendencia Direccional de William Blau en forma de un histograma en color.JBrainTrend1Stop
El indicador de construcción de lineas niveles de Stop Loss según los datos del sistema de trading BrainTrend1 con suavizado preliminar de timeseries de precio.
Dos canales rectilíneos de desviaciones estándard + un canal curvilíneo de regresión parabólica con interpolación de los valores futuros de precios en el gráfico.BlauCSI
El indicador del índice estocástico de vela implementado en forma de un histograma en color.