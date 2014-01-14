CodeBaseSecciones
Indicadores

ATR channel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
kc.mq5 (7.43 KB) ver
Canal basado en las desviaciones del indicador técnico ATR (Average True Range) desde el valor de la media móvil.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 25.01.2008.

Indicador canal ATR

BlauDTI BlauDTI

Índice de Tendencia Direccional de William Blau en forma de un histograma en color.

JBrainTrend1Stop JBrainTrend1Stop

El indicador de construcción de lineas niveles de Stop Loss según los datos del sistema de trading BrainTrend1 con suavizado preliminar de timeseries de precio.

3X_ParabolicRegression 3X_ParabolicRegression

Dos canales rectilíneos de desviaciones estándard + un canal curvilíneo de regresión parabólica con interpolación de los valores futuros de precios en el gráfico.

BlauCSI BlauCSI

El indicador del índice estocástico de vela implementado en forma de un histograma en color.