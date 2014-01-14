Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Trinity-Impulse - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
- Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
- 1847
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor original:
basisforex
El indicador Trinity-Impulse muestra entradas al mercado y periodos laterales. Estado cero indica tendencia lateral. Impulso en forma de V muestra el momento de entrar en el mercado en la dirección opuesta. Impulso en forma de U significa que es momento de entrar en el mercado en la misma dirección.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 11.06.2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/684
