Price Channel - indicador para MetaTrader 5
- 2451
El movimiento del mercado a menudo se acelera y se desacelera, de modo que no es fácil trazar líneas rectas de soporte y resistencia.
El Price Channel dibuja el canal del precio, los precios máximos y mínimos de un período dado determinan los límites superior e inferior de este indicador.
Indicador Price Channel
