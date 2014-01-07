CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Price Channel - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2451
Ranking:
(33)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El movimiento del mercado a menudo se acelera y se desacelera, de modo que no es fácil trazar líneas rectas de soporte y resistencia.

El Price Channel dibuja el canal del precio, los precios máximos y mínimos de un período dado determinan los límites superior e inferior de este indicador.

Indicador Price Channel

Indicador Price Channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/44

Asistente MQL5 - señales de trade basadas en patrones de velas invertidas Asistente MQL5 - señales de trade basadas en patrones de velas invertidas

Se consideran las señales de trade basadas en patrones de velas invertidos (CSignalCandles de la Librería Estandar MQL5). El código del EA basado en esta estrategia se puede generar automáticamente usando el asistente del MQL5.

Parabolic SAR Parabolic SAR

El indicador Parabolic SAR (SAR Parabólico) se ha desarrollado para analizar la tendencia del mercado.

Price and Volume Trend (PVT) Price and Volume Trend (PVT)

El indicador Price and Volume Trend (PVT, Tendencia del Precio Volumen), al igual que el On Balance Volume (OBV, Balance de Volúmenes), representa la suma acumulada de los volúmenes de trading calculados teniendo en cuenta los cambios en el precio.

Price Rate of Change (ROC) Price Rate of Change (ROC)

El Price Rate of Change (ROC) -Tasa de cambio del precio- mide la diferencia del precio en un período determinado, reflejando el movimiento ondulatorio como un oscilador. El ROC crece si el precio crece, y también cae junto con el precio. Cuanto más varia el cambio del precio tanto más cambia el ROC.