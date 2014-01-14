La base del indicador RBVI es una característica del mercado nocturno, donde la volatilidad cae en picado debido a la disminución de la actividad en las bolsas. El indicador considera el flujo del recio y la volatilidad (mutabilidad) del mercado, lo que ayuda a obtener mejores resultados cuando el mercado está horizontal. No se recomienda utilizar el inidcador RBVI en Asesores Expertos que operan de noche.

Señales del indicador RBVI: si el valor del indicador en el gráfico es menor que 40%, entonces el mercado se puede considerar horizontal; si el valor es mayor que 60%, hay un movimiento activo.



El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 15.06.2010.

