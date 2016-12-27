Mira cómo descargar robots gratis
RSI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Indicador clásico RSI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.
Fig. 1. Indicador RSI_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14923
