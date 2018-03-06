El indicador dibuja el Canal de Keltner que pueden ser calculado usando SMMA, EMA y LWMA. Además, el cálculo de los bordes del canal también se realiza a base de High-Low o ATR.

También existe la posibilidad de ajustar los períodos del suavizado de la línea central y las líneas de los bordes del canal.

Tiene seis parámetros personalizados: