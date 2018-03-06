CodeBaseSecciones
Indicadores

Canal de Keltner modificado - indicador para MetaTrader 5

El indicador dibuja el Canal de Keltner que pueden ser calculado usando SMMA, EMA y LWMA. Además, el cálculo de los bordes del canal también se realiza a base de High-Low o ATR.

También existe la posibilidad de ajustar los períodos del suavizado de la línea central y las líneas de los bordes del canal.

Tiene seis parámetros personalizados:

  • Number of the periods to smooth the center line - período del suavizado de la línea central;
  • Number of periods to smooth deviation - período del suavizado de las líneas de los bordes del canal;
  • Factor which is used to apply the deviation - multiplicador de la desviación (expansión) de los bordes del canal;
  • The center line applied price - precio del cálculo de la línea central (cualquiera de siete precios estándar);
  • The center line smoothing method - método de suavizado de la línea central (EMA, SMMA, LWMA);
  • Variation Method - método del cálculo de los bordes del canal: High-Low o ATR. Si tenemos seleccionado el cálculo por ATR, el período del indicador ATR es el parámetro Number of periods to smooth deviation.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19825

