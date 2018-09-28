Representación personalizada de la historia comercial y creación de gráficos para los informes
Introducción
No es un secreto que al comerciar en los mercados financieros es importante monitorear el rendimiento y saber analizar la historia de nuestro propio trading. Con la ayuda de los datos pasados, podemos no solo monitorear la dinámica de las transacciones, sino también valorar la efectividad general de la estrategia comercial. Esto resulta útil a todos los tráders: tanto a los que prefieren el comercio manual, como a los tráders algorítmicos. En el presente artículo vamos a crear herramientas que implementan esta función.
En la base de cualquier trading encontramos un algoritmo comercial que forma la curva de Profit/Loss. Este algoritmo se puede comparar con un cierto activo sintético cuyo coste se forma con respecto al activo básico (instrumento comercial). Por ejemplo, para las opciones hay una fórmula (modelo BSM), según la cual en cualquier momento se calcula el coste de este activo sintético partiendo del precio del básico. Pero, para el algoritmo comercial, esta fórmula no existe. Propiamente, el inicio del algoritmo se puede comparar con la posición larga de un instrumento sintético cuya curva de PL se forma según una lógica programada. El beneficio formado por este «activo» puede ser inestable en diferentes periodos de tiempo. Incluso si es dicho beneficio el que debe ser valorado con un modelo econométrico unificado, este modelo no se puede unificar. Surge la pregunta: ¿cómo monitorear este activo y los diferentes estadios de nuestro comercio? Se nos ofrece como solución conveniente monitorear la retrospectiva del comercio según este algoritmo y detectar las desviación respecto a los resultados esperados.
No vamos a dar consejos sobre el análisis de algoritmos, sino solo un conjunto de métodos con cuya ayuda se puede representar con bastante detalle una imagen general de la historia de transacciones. Basándonos en los datos obtenidos, podremos construir modelos econométricos complejos, calcular las características de la probabilidad y sacar otras conclusiones.
Este artículo se dividirá en 2 partes. En el primer apartado (técnico), hablaremos sobre los métodos de formación de informes sobre comercio a partir de la masa de información que se conserva en su terminal. Este apartado se relaciona con los datos para el análisis. En el segundo apartado, formaremos los índices básicos según los cuales valoraremos la retrospectiva del comercio a partir de los datos elegidos. La muestra de datos se podrá variar: según todos los activos o uno elegido, con toda la historia disponible o con un intervalo de tiempo concreto. Los resultados del análisis se muestrarán en un archivo aparte y se visualizarán brevemente en el terminal.
Hemos tomado los ejemplos de los datos para el análisis de nuestra historia comercial real. Los ejemplos de implementación del código se han realizado en el periodo de prueba, que se ha "acumulado" especialmente para este objetivo en la cuenta demo.
Capítulo 1. Preparación de datos para el análisis de la estadística comercial
Cualquier análisis comercial comienza con la preparación de los datos de origen. En nuestro caso, se trata de la historia comercial en el periodo temporal establecido. En la memoria del terminal MetaTrader 5 se guardan informes detallados. Pero a veces hay demasiada información, y un nivel de detalle demasiado elevado puede molestar en lugar ayudar. En este apartado intentaremos crear un "extracto" de la historia comercial que sea breve, informativo y cómodo de leer, y que además podamos procesar y analizar.
Historia comercial en MetaTrader 5 y métodos para trabajar con ella
Normalmente, la descarga de la historia comercial viene acompañada de una gran cantidad de registros de entrada. Para empezar, cada posición se divide en transacciones de entrada/salida, además, tanto unas como otras pueden pasar varias etapas. En segundo lugar, en ocasiones sucede que las posiciones son re-compradas o escaladas. En tercer lugar, en la historia hay líneas especiales para las «transacciones supuestas». Estas pueden ser:
- posiciones abiertas/cerradas durante el ingreso/retirada del margen de variación (FORTS);
- todo tipo de posibles correcciones de las posiciones existentes;
- operaciones de depósito y retirada de fondos de la cuenta comercial.
La incomodidad de la lectura de los informes empeora además porque la historia se clasifica según la hora de apertura de las transacciones. Debido a que la vida útil de las transacciones se diferencia, esto puede deformar la secuencia de presentación de la información en cuanto al momento en que se fijó el resultado de la misma. Por ejemplo, la primera transacción se abre el 1 de junio y se cierra el día 5. La segunda se abre el 2 de junio y se cierra el mismo día. Obtendremos el benficio/pérdidas de ella antes que el de la primera, pero en el recuadro se encontrará posteriormente, puesto que se abrió más tarde.
Por consiguiente, a la hora de analizar el comercio, esta forma de registro de la historia de transacciones no nos convendrá. Sin embargo, sí que refleja por completo la historia del funcionamiento de la cuenta analizada. Para trabajar con la matriz de datos descrita, en Mql5 existe un paquete de instrumentos muy útil, que ya hemos utilizado para convertir la historia de transacciones en un tipo más legible. Lo primero que vamos a necesitar es organizar toda la información como historia comercial, clasificada por activos y transacciones. Para ello, crearemos las siguientes estructuras:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Estructura de datos de una transacción seleccionada | //+------------------------------------------------------------------+ struct DealData { long ticket; // Ticket de la transacción long order; // Número de la orden que abre la transacción datetime DT; // Fecha de apertura de la posición long DT_msc; // Fecha de apertura de la posición en milisegundos ENUM_DEAL_TYPE type; // Tipo de la posición abierta ENUM_DEAL_ENTRY entry; // Tipo de entrada en la posición long magic; // Número único de la posición ENUM_DEAL_REASON reason; // Desde dónde se ha colocado la orden long ID; // ID de la posición double volume; // Volumen de la posición (lotes) double price; // Precio de entrada en la posición double comission; // Comisión pagada double swap; // Swap double profit; // Beneficio/pérdidas string symbol; // Símbolo string comment; // Comentario indicado en el momento de apertura string ID_external; // ID externa }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Estructura que contiene todas las transacciones de una posición | //| determinada seleccionada según la ID | //+------------------------------------------------------------------+ struct DealKeeper { DealData deals[]; /* Lista completa de transacciones para esta posición (o varias, si la transacción ha virado)*/ string symbol; // Símbolo long ID; // ID de la posición (posiciones) datetime DT_min; // fecha de apertura datetime DT_max; // fecha de cierre };
Podemos ver por el código que la estructura DealData contiene una descripción excesiva de los parámetros de la transacción.
Nuestra estructura principal será DealKeeper. En ella se encontrará la descripción de la posición y todas las transacciones que entran en la misma. El principal filtro de la posición en el terminal es su ID, un índice que permanece inmutable para todas las transacciones de esta posición. Por eso, si tiene lugar el viraje de la posición, esta conservará la ID inicial, pero en este caso, además, cambiará a la opuesta, por eso, en la estructura DealKeeper se guardarán dos posiciones. El rellenado de DealKeeper en nuestro código es filtrado usando como base la ID de la posición.
Vamos a analizar con detalle el método de rellanado de la estructura. La responsable de ello es la clase CDealHistoryGetter, concretamente, su función getHistory:
//+-----------------------------------------------------------------------+ //| Clase que extrae la historia de transacciones del terminal y le | //| confiere un aspecto cómodo para el análisis | //+-----------------------------------------------------------------------+ class CDealHistoryGetter { public: bool getHistory(DealKeeper &deals[],datetime from,datetime till); // retorna todos los datos de las transacciones históricas bool getIDArr(ID_struct &ID_arr[],datetime from,datetime till); // retorna la matriz única de la ID de las transacciones bool getDealsDetales(DealDetales &ans[],datetime from,datetime till); // retorna la matriz de transacciones, donde cada línea es una transacción concreta private: void addArray(ID_struct &Arr[],const ID_struct &value); // añadir a una matriz dinámica void addArray(DealKeeper &Arr[],const DealKeeper &value); // añadir a una matriz dinámica void addArray(DealData &Arr[],const DealData &value); // añadir a una matriz dinámica void addArr(DealDetales &Arr[],DealDetales &value); // añadir a una matriz dinámica void addArr(double &Arr[],double value); // añadir a una matriz dinámica /* Si hay salidas InOut, en inputParam habrá más de una posición. Si no hay salidas InOut, en inputParam habrá solo una transacción ! */ void getDeals_forSelectedKeeper(DealKeeper &inputParam,DealDetales &ans[]); // se forma una entrada única de una posición elegida para todas las posiciones, que es precisamente inputParam double MA_price(double &prices[],double &lots[]); // se calcula el precio medio ponderado de apertura bool isBorderPoint(DealData &data,BorderPointType &type); // obtenemos la información sobre si es un punto extremo, y qué tipo de punto es precisamente ENUM_DAY_OF_WEEK getDay(datetime DT); // obtenemos el día de la fecha double calcContracts(double &Arr[],GetContractType type); // obtenemos la información sobre el volumen de la última posición };
Vamos a ver su implementación:
//+------------------------------------------------------------------+ //| retorna todos los datos de las transacciones históricas | //+------------------------------------------------------------------+ bool CDealHistoryGetter::getHistory(DealKeeper &deals[],datetime from,datetime till) { ArrayFree(deals); // limpiamos la matriz de resultados ID_struct ID_arr[]; if(getIDArr(ID_arr,from,till)) // obtenemos las ID únicas { int total=ArraySize(ID_arr); for(int i=0;i<total;i++) // iteramos por las ID { DealKeeper keeper; // acumulador de transacciones por posición keeper.ID=ID_arr[i].ID; keeper.symbol=ID_arr[i].Symb; keeper.DT_max = LONG_MIN; keeper.DT_min = LONG_MAX; if(HistorySelectByPosition(ID_arr[i].ID)) // elegimos todas las transacciones con la ID establecida {
Primero debemos obtener las ID únicas de las posiciones. Para ello, en el ciclo completo de la historia se analizan las ID de las transacciones y se forma una estructura con dos campos: Símbolo y ID de la posición. Vamos a necesitar los datos obtenidos para que la función getHistory funcione.
En el lenguaje MQL5 hay una función muy útil, HistorySelectByPosition, que elige toda la historia de transacciones con las ID transmitidas. Con su ayuda, descartaremos directamente de la lista las operaciones que no necesitamos (procesamiento de la cuenta, ingreso y retirada de fondos, etc.). Como resultado, en la memoria se introducirá la historia formada de todos los cambios sucedidos con la posición mientras esta se encontraba abierta. Los datos son clasificados por fecha y hora. Solo nos queda iterarlos por orden con la ayuda de la función HistoryDealsTotal, que retorna el número total de todas las transacciones con la ID establecida que hayan sido introducidas previamente en la memoria.
int total_2=HistoryDealsTotal(); for(int n=0;n<total_2;n++) // Ciclo por las transacciones elegidas { long ticket=(long)HistoryDealGetTicket(n); DealData data; data.ID=keeper.ID; data.symbol=keeper.symbol; data.ticket= ticket; data.DT=(datetime)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME); keeper.DT_max=MathMax(keeper.DT_max,data.DT); keeper.DT_min=MathMin(keeper.DT_min,data.DT); data.order= HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ORDER); data.type = (ENUM_DEAL_TYPE)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TYPE); data.DT_msc=HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_TIME_MSC); data.entry = (ENUM_DEAL_ENTRY)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_ENTRY); data.magic = HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_MAGIC); data.reason= (ENUM_DEAL_REASON)HistoryDealGetInteger(ticket,DEAL_REASON); data.volume= HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_VOLUME); data.price = HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PRICE); data.comission=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_COMMISSION); data.swap=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_SWAP); data.profit=HistoryDealGetDouble(ticket,DEAL_PROFIT); data.comment=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_COMMENT); data.ID_external=HistoryDealGetString(ticket,DEAL_EXTERNAL_ID); addArray(keeper.deals,data); // Añadiendo transacciones } if(ArraySize(keeper.deals)>0) addArray(deals,keeper); // Añadiendo posición } } return ArraySize(deals) > 0; } else return false; // Si no hay ID únicas }
De esta forma, pasando por cada ID única, formamos una matriz de datos que describe la posición. La matriz de estructuras DealKeeper representa una historia comercial detallada de la cuenta actual en el periodo temporal solicitado.
Preparando los datos para el análisis
En el apartado anterior hemos obtenido los datos. Vamos a exportarlos a un archivo. Aquí tenemos el aspecto de la lista de transacciones de una de las posiciones analizadas:
|Ticket
|Order
|DT
|DT msc
|Type
|Entry
|Magic
|Reason
|ID
|Volume
|Price
|Comission
|Swap
|Profit
|Symbol
|Comment
|ID external
|10761601
|69352663
|23.11.2017 17:41
|1,51146E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|506789
|DEAL_REASON_EXPERT
|69352663
|1
|58736
|-0,5
|0
|0
|Si-12.17
|Open test position
|23818051
|10761602
|69352663
|23.11.2017 17:41
|1,51146E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|506789
|DEAL_REASON_EXPERT
|69352663
|1
|58737
|-0,5
|0
|0
|Si-12.17
|Open test position
|23818052
|10766760
|0
|24.11.2017 13:00
|1,51153E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58682
|0
|0
|-109
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10766761
|0
|24.11.2017 13:00
|1,51153E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58682
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10769881
|0
|24.11.2017 15:48
|1,51154E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58649
|0
|0
|-66
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10769882
|0
|24.11.2017 15:48
|1,51154E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58649
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10777315
|0
|27.11.2017 13:00
|1,51179E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58420
|0
|0
|-458
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10777316
|0
|27.11.2017 13:00
|1,51179E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58420
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10780552
|0
|27.11.2017 15:48
|1,5118E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58417
|0
|0
|-6
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10780553
|0
|27.11.2017 15:48
|1,5118E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58417
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10790453
|0
|28.11.2017 13:00
|1,51187E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58589
|0
|0
|344
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10790454
|0
|28.11.2017 13:00
|1,51187E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58589
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10793477
|0
|28.11.2017 15:48
|1,51188E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58525
|0
|0
|-128
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10793478
|0
|28.11.2017 15:48
|1,51188E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58525
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10801186
|0
|29.11.2017 13:00
|1,51196E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58515
|0
|0
|-20
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10801187
|0
|29.11.2017 13:00
|1,51196E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58515
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10804587
|0
|29.11.2017 15:48
|1,51197E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58531
|0
|0
|32
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10804588
|0
|29.11.2017 15:48
|1,51197E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58531
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10813418
|0
|30.11.2017 13:00
|1,51205E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58843
|0
|0
|624
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10813419
|0
|30.11.2017 13:00
|1,51205E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58843
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10816400
|0
|30.11.2017 15:48
|1,51206E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58609
|0
|0
|-468
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10816401
|0
|30.11.2017 15:48
|1,51206E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58609
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10824628
|0
|01.12.2017 13:00
|1,51213E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58864
|0
|0
|510
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10824629
|0
|01.12.2017 13:00
|1,51213E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58864
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10828227
|0
|01.12.2017 15:48
|1,51214E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58822
|0
|0
|-84
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10828228
|0
|01.12.2017 15:48
|1,51214E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58822
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10838074
|0
|04.12.2017 13:00
|1,51239E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59093
|0
|0
|542
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10838075
|0
|04.12.2017 13:00
|1,51239E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59093
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10840722
|0
|04.12.2017 15:48
|1,5124E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59036
|0
|0
|-114
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10840723
|0
|04.12.2017 15:48
|1,5124E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59036
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10848185
|0
|05.12.2017 13:00
|1,51248E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58793
|0
|0
|-486
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10848186
|0
|05.12.2017 13:00
|1,51248E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58793
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10850473
|0
|05.12.2017 15:48
|1,51249E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58881
|0
|0
|176
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10850474
|0
|05.12.2017 15:48
|1,51249E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58881
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10857862
|0
|06.12.2017 13:00
|1,51257E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59181
|0
|0
|600
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10857863
|0
|06.12.2017 13:00
|1,51257E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59181
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10860776
|0
|06.12.2017 15:48
|1,51258E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59246
|0
|0
|130
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10860777
|0
|06.12.2017 15:48
|1,51258E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59246
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10869047
|0
|07.12.2017 13:00
|1,51265E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59325
|0
|0
|158
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10869048
|0
|07.12.2017 13:00
|1,51265E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59325
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10871856
|0
|07.12.2017 15:48
|1,51266E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59365
|0
|0
|80
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10871857
|0
|07.12.2017 15:48
|1,51266E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59365
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10879894
|0
|08.12.2017 13:01
|1,51274E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59460
|0
|0
|190
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10879895
|0
|08.12.2017 13:01
|1,51274E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59460
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10882283
|0
|08.12.2017 15:48
|1,51275E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59421
|0
|0
|-78
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10882284
|0
|08.12.2017 15:48
|1,51275E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59421
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10888014
|0
|11.12.2017 13:00
|1,513E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59318
|0
|0
|-206
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10888015
|0
|11.12.2017 13:00
|1,513E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59318
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10890195
|0
|11.12.2017 15:48
|1,51301E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59280
|0
|0
|-76
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10890196
|0
|11.12.2017 15:48
|1,51301E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59280
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10895808
|0
|12.12.2017 13:00
|1,51308E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58920
|0
|0
|-720
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10895809
|0
|12.12.2017 13:00
|1,51308E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58920
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10897839
|0
|12.12.2017 15:48
|1,51309E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58909
|0
|0
|-22
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10897840
|0
|12.12.2017 15:48
|1,51309E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58909
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10903172
|0
|13.12.2017 13:00
|1,51317E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59213
|0
|0
|608
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10903173
|0
|13.12.2017 13:00
|1,51317E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59213
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10905906
|0
|13.12.2017 15:48
|1,51318E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59072
|0
|0
|-282
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10905907
|0
|13.12.2017 15:48
|1,51318E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|59072
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10911277
|0
|14.12.2017 13:00
|1,51326E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58674
|0
|0
|-796
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10911278
|0
|14.12.2017 13:00
|1,51326E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|2
|58674
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10912285
|71645351
|14.12.2017 14:48
|1,51326E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|506789
|DEAL_REASON_EXPERT
|69352663
|1
|58661
|-0,5
|0
|-13
|Si-12.17
|PartialClose position_2
|25588426
|10913632
|0
|14.12.2017 15:48
|1,51327E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58783
|0
|0
|109
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10913633
|0
|14.12.2017 15:48
|1,51327E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58783
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10919412
|0
|15.12.2017 13:00
|1,51334E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58912
|0
|0
|129
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10919413
|0
|15.12.2017 13:00
|1,51334E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58912
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10921766
|0
|15.12.2017 15:48
|1,51335E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58946
|0
|0
|34
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10921767
|0
|15.12.2017 15:48
|1,51335E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58946
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10927382
|0
|18.12.2017 13:00
|1,5136E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58630
|0
|0
|-316
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10927383
|0
|18.12.2017 13:00
|1,5136E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58630
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10929913
|0
|18.12.2017 15:48
|1,51361E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58664
|0
|0
|34
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10929914
|0
|18.12.2017 15:48
|1,51361E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58664
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10934874
|0
|19.12.2017 13:00
|1,51369E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58635
|0
|0
|-29
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10934875
|0
|19.12.2017 13:00
|1,51369E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58635
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10936988
|0
|19.12.2017 15:48
|1,5137E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58629
|0
|0
|-6
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10936989
|0
|19.12.2017 15:48
|1,5137E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58629
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10941561
|0
|20.12.2017 13:00
|1,51377E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58657
|0
|0
|28
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10941562
|0
|20.12.2017 13:00
|1,51377E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58657
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10943405
|0
|20.12.2017 15:48
|1,51378E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58684
|0
|0
|27
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10943406
|0
|20.12.2017 15:48
|1,51378E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58684
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10948277
|0
|21.12.2017 13:00
|1,51386E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58560
|0
|0
|-124
|Si-12.17
|[variation margin close]
|10948278
|0
|21.12.2017 13:00
|1,51386E+12
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_ENTRY_IN
|0
|DEAL_REASON_VMARGIN
|69352663
|1
|58560
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[variation margin open]
|10949780
|0
|21.12.2017 15:45
|1,51387E+12
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_ENTRY_OUT
|0
|DEAL_REASON_CLIENT
|69352663
|1
|58560
|0
|0
|0
|Si-12.17
|[instrument expiration]
|26163141
Este ejemplo se ha tomado de la historia de una cuenta demo en el mercado FORTS de futuros con la pareja USDRUR. En el recuadro se puede ver que la entrada en la posición se ha dividido en dos órdenes con un lote igual. De la misma forma, la salida también está dividida en dos partes. Las IDs de las órdenes que han abierto las transacciones para cada entrada y salida (con la excepción del margen de variación) han sido diferentes a cero. Pero la última transacción que ha cerrado la posición ha llegado con una ID de la orden igual a cero. Esto ha sucedido porque la posición se ha cerrado por la expiración del activo, y no manualmente.
Esta historia comercial ya es más legible y representa las transacciones (incluidas las "supuestas") realizadas dentro de una posición. Pero sigue siendo incómoda para el análisis final de la posición, y necesita mejoras. Necesitamos un recuadro en el que cada línea refleje plenamente el resultado financiero de la posición, además de proporcionar información adicional.
Vamos a crear esta nueva estructura:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Estructura que guarda el resultado financiero y | //| la información básica de la posición elegida. | //+------------------------------------------------------------------+ struct DealDetales { string symbol; // símbolo datetime DT_open; // fecha de apertura ENUM_DAY_OF_WEEK day_open; // día de la semana de la apertura datetime DT_close; // fecha de cierre ENUM_DAY_OF_WEEK day_close; // día de la semana de cierre double volume; // volumen (lotes) bool isLong; // signo long/short double price_in; // precio de entrada a la posición double price_out; // precio de salida de la posición double pl_oneLot; // beneficio/pérdidas si hemos comerciado con un lote double pl_forDeal; // beneficio/pérdidas reales obtenidos teniendo en cuenta la comisión string open_comment; // comentario en el momento de apertura string close_comment; // comentario en el momento de cierre };
Esta estructura se forma con el método getDealsDetales. En este se usan 3 métodos "private" clave:
- isBorderPoint, que determina si la transacción actual es «fronteriza» (si ha sido colocada por el tráder y si abre/cierra una posición);
- MA_price, que calcula el precio real de apertura/cierre de la posición;
- calcContracts, que calcula el número de contratos que estaban en el mercado en el momento de existencia de la posición.
Vamos a analizar con más detalle el método MA_price. Por ejemplo, si la posición se ha abierto en varios contratos a diferentes precios, resultará incorrecto fijar el precio de la primera transacción como precio de apertura de la posición. Eso provocará errores en cálculos posteriores. Usaremos el valor medio ponderado. Promediaremos los precios de apertura/cierre de las posiciones, y los ponderaremos según el volumen de las transacciones abiertas. La implementación de esta lógica tiene el aspecto siguiente:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculamos el precio medio ponderado de apertura | //+------------------------------------------------------------------+ double CDealHistoryGetter::MA_price(double &prices[],double &lots[]) { double summ=0; // Suma de los precios ponderados double delemetr=0; // Suma de los pesos int total=ArraySize(prices); for(int i=0;i<total;i++) // Ciclo de suma { summ+=(prices[i]*lots[i]); delemetr+=lots[i]; } return summ/delemetr; // Cálculo de la media }Con respecto a los lotes comerciados: este caso es más enrevesado, pero analizarlo no será complicado. Vamos a analizar un ejemplo en el que gestionamos dinámicamente las posiciones, añadiendo o acortando paulatinamente el número de lotes:
|In
|Out
|Open (t1)
|1
|0
|t2
|2
|0
|t3
|5
|3
|t4
|1
|0
|t5
|0
|1
|t6
|1
|0
|t7
|0
|1
|t8
|1
|0
|t9
|0
|1
|Close (t10)
|0
|5
|Total
|11
|11
Mientras existe la posición, hemos estado o bien comprando o bien vendiendo el activo comerciado (a veces por turnos, en ocasiones casi simultáneamente). Como resultado, hemos acumulado 11 lotes de compra y venta. Pero esto no significa que el volumen máximo de la posición alcanzado sea igual a 11 lotes. Vamos a anotar todas las entradas y salidas en la serie: el incremento de la posición y las entradas con el signo +, y la disminución y las salidas con el signo -. Las sumamos como se suma la curva de PL.
|Volumen de la transacción
|Volumen de la posición
|deal 1
|1
|1
|deal 2
|2
|3
|deal 3
|5
|8
|deal 4
|-3
|5
|deal 5
|1
|6
|deal 6
|-1
|5
|deal 7
|1
|6
|deal 8
|-1
|5
|deal 9
|1
|6
|deal 10
|-1
|5
|deal 11
|-5
|0
En el recuadro podemos ver que la suma máxima de lotes alcanzada ha sido igual a 8. Esta es precisamente la magnitud buscada.
Veamos cómo se ha implementado en el código la función que muestra el número de lotes:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Calculamos qué volumen de la posición había en realidad, | //| y obtenemos información sobre el volumen de la última posición | //+------------------------------------------------------------------+ double CDealHistoryGetter::calcContracts(double &Arr[],GetContractType type) { int total; if((total=ArraySize(Arr))>1) // si el tamaño de la matriz es superior a uno { double lotArr[]; addArr(lotArr,Arr[0]); // añadimos el primer lote a la matriz for(int i=1;i<total;i++) // ciclo desde el segundo elemento de la matriz addArr(lotArr,(lotArr[i-1]+Arr[i])); // añadimos la suma de los lotes pasado y actual a la matriz (lotArr[i-1]+Arr[i])) if(type==GET_REAL_CONTRACT) return lotArr[ArrayMaximum(lotArr)]; // retornamos el lote máximo comerciado realmente else return lotArr[ArraySize(lotArr)-1]; // retornamos el último lote comerciado } else return Arr[0]; }
Aparte del cálculo simple de los lotes, la función también muestra el último lote activo (en nuestro ejemplo es igual a 5).
Veamos la función isBorderPoint, que ha sido creada para filtrar las transacciones innecesarias. Partiendo de la estructura de nuestros datos, podemos determinar la importancia de la transacción usando 4 indicadores:
- ID de la orden;
- ENUM_DEAL_ENTRY — entrada, salida, viraje;
- ENUM_DEAL_TYPE — compra/venta;
- ENUM_DEAL_REASON — método de colocación de la orden.
Creamos la enumeración:
//+-------------------------------------------------------------------------+ //| Enumeración auxiliar que indica el tipo de registro de entrada concreto | //| El propio registro se presenta en la estructura DealData | //+-------------------------------------------------------------------------+ enum BorderPointType { UsualInput, // tipo habitual de entrada (DEAL_ENTRY_IN) - Comienzo de la transacción UsualOutput, // tipo habitual de salida (DEAL_ENTRY_OUT) - finalización de la transacción OtherPoint, // operación de balance, corrección de la posición, retirada, margen de variación — todo lo que ignoramos InOut, // viraje de posición (DEAL_ENTRY_INOUT) OutBy // salida de la posición por orden opuesta (DEAL_ENTRY_OUT_BY) };De las cinco variantes presentadas, nos interesan solo cuatro. Todas las transacciones innecesarias, entran en la variante OtherPoint. Las combinaciones de parámetros que satisfacen cada una de las variantes de enumeración se presentan en el recuadro. Podrá mirar el código de la función en los archivos adjuntos al artículo.
|Variante de enumeración
|ID de la orden
|ENUM_DEAL_ENTRY
|ENUM_DEAL_TYPE
|ENUM_DEAL_REASON
|UsualInput
|>0
|DEAL_ENTRY_IN
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_REASON_CLIENT
|DEAL_REASON_EXPERT
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_REASON_WEB
|DEAL_REASON_MOBILE
|UsualOut
|>=0(=0 si ha sido por expiración)
|DEAL_ENTRY_OUT
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_REASON_CLIENT
|DEAL_REASON_EXPERT
|DEAL_REASON_WEB
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_REASON_MOBILE
|DEAL_REASON_SL
|DEAL_REASON_TP
|DEAL_REASON_SO
|OtherPoint
|0
|DEAL_ENTRY_IN
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_REASON_ROLLOVER
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_TYPE_BALANCE
|DEAL_TYPE_CREDIT
|DEAL_TYPE_CHARGE
|DEAL_TYPE_CORRECTION
|DEAL_TYPE_BONUS
|DEAL_REASON_VMARGIN
|DEAL_TYPE_COMMISSION
|DEAL_TYPE_COMMISSION_DAILY
|DEAL_ENTRY_OUT
|DEAL_TYPE_COMMISSION_MONTHLY
|DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_DAILY
|DEAL_TYPE_COMMISSION_AGENT_MONTHLY
|DEAL_TYPE_INTEREST
|DEAL_REASON_SPLIT
|DEAL_TYPE_BUY_CANCELED
|DEAL_TYPE_SELL_CANCELED
|DEAL_DIVIDEND
|DEAL_DIVIDEND_FRANKED
|DEAL_TAX
|InOut
|>0
|DEAL_ENTRY_INOUT
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_REASON_CLIENT
|DEAL_REASON_EXPERT
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_REASON_WEB
|DEAL_REASON_MOBILE
|OutBy
|>0
|DEAL_ENTRY_OUT_BY
|DEAL_TYPE_BUY
|DEAL_REASON_CLIENT
|DEAL_REASON_EXPERT
|DEAL_TYPE_SELL
|DEAL_REASON_WEB
|DEAL_REASON_MOBILE
Para formar la historia necesaria, usaremos el método getDeals_forSelectedKeeper. Analizaremos su lógica general, y a continuación estudiaremos al detalle las acciones para cada una de las variantes de las enumeraciones expuestas más arriba (comenzando por la línea 303).
//+------------------------------------------------------------------------+ //| Se forma un registro de entrada de cada posición elegida en inputParam | //+------------------------------------------------------------------------+ void CDealHistoryGetter::getDeals_forSelectedKeeper(DealKeeper &inputParam,DealDetales &ans[]) { ArrayFree(ans); int total=ArraySize(inputParam.deals); DealDetales detales; // variable en la que ubicamos los resultados del siguiente ciclo detales.symbol=inputParam.symbol; detales.volume= 0; detales.pl_forDeal=0; detales.pl_oneLot=0; detales.close_comment= ""; detales.open_comment = ""; detales.DT_open=0; // Bandera que indica si hay que añadir la posición al conjunto bool isAdd=false; bool firstPL_setted=false; // Matrices de precios de entrada, precios de salida, lotes de entrada, lotes de salida, contratos double price_In[],price_Out[],lot_In[],lot_Out[],contracts[]; // línea 404 for(int i=0;i<total;i++) // ciclo por todas las transacciones (todas las transacciones tienen una ID única, pero puede haber más de una posición, si el tipo de la transacción es InOut) { BorderPointType type; // tipo de transacción, línea 408 double pl_total=0; if(isBorderPoint(inputParam.deals[i],type)) // averiguar si esta transacción es fronteriza, y su tipo, línea 301 { // línea 413 } // línea 414 else { /* Si la transacción no es fronteriza, simplementa fijamos el resultado financiero. Aquí solo puede encontrarse el margen de variación y diferentes correcciones. Los depósitos y la retirada de la cuenta se filtran al obtener los datos originales */ detales.pl_forDeal+=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); detales.pl_oneLot+=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); } } // Filtramos las posiciones activas y no las guardamos if(isAdd && PositionSelect(inputParam.symbol)) // línea 541 { if(PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER)==inputParam.ID) isAdd=false; } // línea 546 // Guardamos las posiciones fijadas y ya inactivas if(isAdd) { detales.price_in=MA_price(price_In,lot_In); detales.price_out=MA_price(price_Out,lot_Out); detales.volume=calcContracts(contracts,GET_REAL_CONTRACT); addArr(ans,detales); } }
En la línea 404 de la función se declaran las matrices. En lo sucesivo, se usarán en la condición designada en las líneas 411-414. Dentro de esta condición se analizan solo los puntos extremos (las transacciones que conllevan la apertura/cierre o el incremento/cierre parcial de la posición estudiada).
Si la transacción no entra en la primera condición, la única acción necesaria será calcular su beneficio/pérdidas. La historia transmitida por nosotros contiene en realidad el beneficio/pérdidas que hemos obtenido, dividido en transacciones. Cada transacción muestra el cambio de PL comenzando por la transacción anterior hasta el momento de ejecución de la analizada. El beneficio general de la posición se compara con la suma de PL de todas estas transacciones. Si simplemente calculamos el beneficio/pérdidas como la diferencia entre los precios de apertura y cierre, pasaremos por alto una serie de factores: el deslizamiento, el cambio de volumen dentro de la posición, las comisiones y las tasas.
En las líneas de la 541 a la 546 del código tiene lugar el filtrado de las posiciones abiertas, que no guardamos como resultado. Al final de la función se calculan los precios de apertura y cierre, así como el volumen de posiciones máximo existente en el mercado.
La variable type sirve para filtrar los tipos de puntos extremos. Si en el momento actual se está abriendo o incrementando una posición, entraremos en la siguiente condición, que comienza a partir de la línea 413 (ver el texto completo del método en los archivos adjuntos).
if(type==UsualInput) // si es la entrada inicial o el incremento de la posición { if(detales.DT_open==0) // asignamos la fecha de apertura de la posición { detales.DT_open=inputParam.deals[i].DT; detales.day_open=getDay(inputParam.deals[i].DT); } detales.isLong=inputParam.deals[i].type==DEAL_TYPE_BUY; // determinamos la dirección de la posición addArr(price_In,inputParam.deals[i].price); // guardamos el precio de entrada addArr(lot_In,inputParam.deals[i].volume); // guardamos el número de lotes pl_total=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); detales.pl_forDeal+=pl_total; // beneficio/pérdidas de la transacción incluyendo la comisión if(!firstPL_setted) { detales.pl_oneLot=pl_total/inputParam.deals[i].volume; // Beneficio/pérdidas de la transacción incluyendo la comisión, si comerciamos con un lote firstPL_setted=true; } else detales.pl_oneLot=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); if(StringCompare(inputParam.deals[i].comment,"")!=0) // comentario de la transacción detales.open_comment+=(StringCompare(detales.open_comment,"")==0 ? inputParam.deals[i].comment : (" | "+inputParam.deals[i].comment)); addArr(contracts,inputParam.deals[i].volume); // añadimos el volumen de la transacción con el signo "+" }
En él asignamos la fecha de apertura de posición y calculamos el beneficio (general y por un lote). El cierre de posición tiene lugar según otra condición:
if(type==UsualOut || type==OutBy) // cierre de posición { /* No lo guardamos directamente, puesto que puede haber varias salidas (una tras otra, paulatinamente) Por eso, para evitar la pérdida de parte de los datos, solo tenemos que establecer la bandera activada */ if(!isAdd)isAdd=true; // bandera para guardar la posición detales.DT_close=inputParam.deals[i].DT; // fecha de cierre detales.day_close=getDay(inputParam.deals[i].DT); // día de cierre addArr(price_Out,inputParam.deals[i].price); // guardamos el precio de salida addArr(lot_Out,inputParam.deals[i].volume); // guardamos el volumen de salida pl_total=(inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission); // Beneficio/pérdida de la transacción incluyendo la comisión detales.pl_forDeal+=pl_total; if(i==total-1) detales.pl_oneLot+=pl_total/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); // Beneficio/pérdidas de la transacción incluyendo la comisión, si comerciamos con un lote else detales.pl_oneLot+=inputParam.deals[i].profit/calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); // Beneficio/pérdidas de la transacción incluyendo la comisión, si comerciamos con un lote if(StringCompare(inputParam.deals[i].comment,"")!=0) // Comentario de la transacción detales.close_comment+=(StringCompare(detales.close_comment,"")==0 ? inputParam.deals[i].comment : (" | "+inputParam.deals[i].comment)); addArr(contracts,-inputParam.deals[i].volume); // Añadimos el volumen de la transacción con el signo "-" }
Esta condición asigna la fecha de salida de la posición, calcula el beneficio de la transacción. Puede haber varias entradas y salidas, eso significa que estas condiciones pueden darse varias veces.
La condición InOut es una combinación de la segunda y la primera condición. Esta se da solo una vez y termina con el viraje de la posición.
if(type==InOut) // Viraje de posición { /* Parte 1: Guarda la posición anterior */ firstPL_setted=true; double closingContract=calcContracts(contracts,GET_LAST_CONTRACT); // contrato cerrado double myLot=inputParam.deals[i].volume-closingContract; // contrato abierto addArr(contracts,-closingContract); // añadimos el volumen de la transacción con el signo "-" detales.volume=calcContracts(contracts,GET_REAL_CONTRACT); // obtenemos el volumen de transacción máximo que existe realmente detales.DT_close=inputParam.deals[i].DT; // fecha de cierre detales.day_close=getDay(inputParam.deals[i].DT); // día de cierre addArr(price_Out,inputParam.deals[i].price); // precio de salida addArr(lot_Out,closingContract); // volumen de salida pl_total=(inputParam.deals[i].profit*closingContract)/inputParam.deals[i].volume; // calculamos el PL de la transacción de cierre double commission_total=(inputParam.deals[i].comission*closingContract)/inputParam.deals[i].volume; detales.pl_forDeal+=(pl_total+commission_total); detales.pl_oneLot+=pl_total/closingContract; // beneficio/pérdidas de la transacción incluyendo la comisión, si comerciamos con un lote if(StringCompare(inputParam.deals[i].comment,"")!=0) // guardamos el comentario de cierre detales.open_comment+=(StringCompare(detales.open_comment,"")==0 ? inputParam.deals[i].comment : (" | "+inputParam.deals[i].comment)); detales.price_in=MA_price(price_In,lot_In); // obtenemos el precio (promediado) de entrada en la posición detales.price_out=MA_price(price_Out,lot_Out); // obtenemos el precio (promediado) de salida de la posición addArr(ans,detales); // añadimos la posición formada if(isAdd)isAdd=false; // reseteamos la bandera si estaba activada // Limpiando parte de los datos ArrayFree(price_In); ArrayFree(price_Out); ArrayFree(lot_In); ArrayFree(lot_Out); ArrayFree(contracts); detales.close_comment=""; detales.open_comment=""; detales.volume=0; /* Parte 2: Guardamos la nueva posición, eliminando preliminarmente parte de los datos de la matriz "detales" */ addArr(contracts,myLot); // Añadimos el lote de apertura de posición pl_total=((inputParam.deals[i].profit+inputParam.deals[i].comission)*myLot)/inputParam.deals[i].volume; // Beneficio/pérdida de la transacción incluyendo la comisión detales.pl_forDeal=pl_total; detales.pl_oneLot=pl_total/myLot; //Beneficio/pérdidas de la transacción incluyendo la comisión, si comerciamos con un lote addArr(lot_In,myLot); // Añadimos el lote de entrada detales.open_comment=inputParam.deals[i].comment; // Guardamos el comentario detales.DT_open=inputParam.deals[i].DT; // Guardamos la fecha de apertura detales.day_open=getDay(inputParam.deals[i].DT); // Guardamos el día de apertura detales.isLong=inputParam.deals[i].type==DEAL_TYPE_BUY; // Determinamos la dirección de la transacción addArr(price_In,inputParam.deals[i].price); // Guardamos el precio de entrada }
Como resultado de los cálculos descritos, obtendremos un recuadro donde cada línea refleja los parámetros básicos de la posición. Ahora podemos realizar todos los cálculos necesarios operando ya con posiciones, y no con las transacciones de las que constan.
|Instrument
|Open DT
|Open day
|Close DT
|Close day
|Contracts
|Direction
|Price open
|Price close
|PL for 1 lot
|PL for position
|Open comment
|Close comment
|RTS-12.17
|17.11.2017 19:53
|FRIDAY
|17.11.2017 19:54
|FRIDAY
|2.00000000
|Long
|113200.00000000
|113180.00000000
|-25.78000000
|-55.56000000
|RTS-12.17
|17.11.2017 19:54
|FRIDAY
|17.11.2017 19:54
|FRIDAY
|2.00000000
|Short
|113175.00000000
|113205.00000000
|-58.47000000
|-79.33000000
|RTS-12.17
|17.11.2017 19:58
|FRIDAY
|17.11.2017 19:58
|FRIDAY
|1.00000000
|Short
|113240.00000000
|113290.00000000
|-63.44000000
|-63.44000000
|RTS-12.17
|17.11.2017 19:58
|FRIDAY
|17.11.2017 19:58
|FRIDAY
|1.00000000
|Long
|113290.00000000
|113250.00000000
|-51.56000000
|-51.56000000
|Si-12.17
|17.11.2017 20:00
|FRIDAY
|17.11.2017 20:00
|FRIDAY
|10.00000000
|Long
|59464.40000000
|59452.80000000
|-23.86000000
|-126.00000000
|Si-12.17
|17.11.2017 20:00
|FRIDAY
|17.11.2017 20:00
|FRIDAY
|5.00000000
|Short
|59453.20000000
|59454.80000000
|-5.08666667
|-13.00000000
|Si-12.17
|17.11.2017 20:02
|FRIDAY
|17.11.2017 20:02
|FRIDAY
|1.00000000
|Short
|59460.00000000
|59468.00000000
|-9.00000000
|-9.00000000
|Si-12.17
|17.11.2017 20:02
|FRIDAY
|17.11.2017 20:03
|FRIDAY
|2.00000000
|Long
|59469.00000000
|59460.00000000
|-14.50000000
|-20.00000000
|Si-12.17
|21.11.2017 20:50
|TUESDAY
|21.11.2017 21:06
|TUESDAY
|2.00000000
|Long
|59467.00000000
|59455.00000000
|-13.00000000
|-26.00000000
|Si-12.17
|23.11.2017 17:41
|THURSDAY
|21.12.2017 15:45
|THURSDAY
|2.00000000
|Long
|58736.50000000
|58610.50000000
|-183.00000000
|-253.50000000
|Open test position | Open test position
|PartialClose position_2 | [instrument expiration]
|RTS-12.17
|23.11.2017 18:07
|THURSDAY
|14.12.2017 14:45
|THURSDAY
|1.00000000
|Short
|115680.00000000
|114110.00000000
|1822.39000000
|1822.39000000
|Open test position_2
|RTS-3.18
|30.01.2018 20:22
|TUESDAY
|30.01.2018 20:22
|TUESDAY
|2.00000000
|Short
|127675.00000000
|127710.00000000
|-61.01000000
|-86.68000000
|RTS-3.18
|30.01.2018 20:24
|TUESDAY
|30.01.2018 20:24
|TUESDAY
|1.00000000
|Long
|127730.00000000
|127710.00000000
|-26.49000000
|-26.49000000
|RTS-3.18
|30.01.2018 20:24
|TUESDAY
|30.01.2018 20:25
|TUESDAY
|1.00000000
|Long
|127730.00000000
|127680.00000000
|-60.21000000
|-60.21000000
|RTS-3.18
|30.01.2018 20:25
|TUESDAY
|30.01.2018 20:25
|TUESDAY
|1.00000000
|Long
|127690.00000000
|127660.00000000
|-37.72000000
|-37.72000000
|RTS-3.18
|30.01.2018 20:25
|TUESDAY
|30.01.2018 20:26
|TUESDAY
|1.00000000
|Long
|127670.00000000
|127640.00000000
|-37.73000000
|-37.73000000
|RTS-3.18
|30.01.2018 20:29
|TUESDAY
|30.01.2018 20:30
|TUESDAY
|1.00000000
|Long
|127600.00000000
|127540.00000000
|-71.45000000
|-71.45000000
Capítulo 2. Formando un informe comercial personalizado
Ahora vamos a crear una clase que genere el informe comercial. Primero, definiremos los requisitos del informe.
- El informe debe contener tanto gráficos estándar PL como incrementados, para valorar de forma más visual el rendimiento. La construcción de los gráficos se comienza desde cero (independientemente del capital inicial), esto aumentará la objetividad de la valoración.
- También se formará un gráfico de la estrategia Buy and hold, comparable con el gráfico PL (los calculará una misma función). Ambos gráficos se construirán para todos los activos que se encuentren en el informe.
- Los coeficientes y resultados principales del trading deberán representarse en forma de recuadro.
- Asimismo, deberemos construir gráficos adicionales: por ejemplo, Pl por días.
Al final, presentaremos los parámetros analizados en forma de gráficos variables y descargaremos todos los resultados en archivos csv. Los ejemplos mostrados aquí se han creado según la historia real en un intervalo temporal determinado. Esta historia se adjunta al final del artículo. El script para la visualización y la descarga de los datos contendrá funciones: la primera mostrará los ejemplos de la historia de transacciones adjunta, y la segunda mostrará los de su propia historia, descargada de su terminal.
En esta parte del artículo habrá muy poco código. En lugar de ello, nos concentraremos en el análisis de los datos obtenidos y la descripción de su sentido. Todas las partes de la clase que crea el informe se comentan con detalle, así que podrá comprenderlas con facilidad. Para orientarse con mayor comodidad en las funciones descritas, ofrecemos la estructura de la clase analizada.
class CReportGetter { public: CReportGetter(DealDetales &history[]); // solo se puede dar la historia en el formato preparado CReportGetter(DealDetales &history[],double balance); // se puede dar tanto la historia como el balance con respecto al cual se realizarán los cálculos ~CReportGetter(); bool get_PLChart(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], string &Symb[]); // графики PL bool get_BuyAndHold(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], string &Symb[]); // gráficos buy and hold bool get_PLHistogram(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], string &Symb[]); // histograma de acumulación de beneficio y pérdidas bool get_PL_forDays(PLForDaysData &ans, DailyPL_calcBy calcBy, DailyPL_calcType type, string &Symb[]); // PL por días de la semana bool get_extremePoints(PL_And_Lose &total, PL_And_Lose &forDeal, string &Symb[]); // puntos extremos (valores máximos y mínimos de la transacción y con acumulación) bool get_AbsolutePL(PL_And_Lose &total, PL_And_Lose &average, string &Symb[]); // valores absolutos (PL acumulados y promediados) bool get_PL_And_Lose_percents(PL_And_Lose &ans,string &Symb[]); // diagrama de distribución de transacciones rentables y con pérdidas bool get_totalResults(TotalResult_struct &res,string &Symb[]); // recuadro de variables principales bool get_PLDetales(PL_detales &ans,string &Symb[]); // breve síntesis del gráfico de PL void get_Symbols(string &SymbArr[]); // obtener la lista de los símbolos de la historia private: DealDetales history[]; // guarda la historia de transacciones double balance; // guarda el valor del balance void addArray(DealDetales &Arr[],DealDetales &value); // añadir a una matriz dinámica de datos void addArray(PL_chartData &Arr[],PL_chartData &value); // añadir a una matriz dinámica de datos void addArray(string &Arr[],string value); // añadir a una matriz dinámica de datos void addArray(datetime &Arr[],datetime value); // añadir a una matriz dinámica de datos void sortHistory(DealDetales &arr[],bool byClose); // Clasificación de la historia según la fecha de apertura o cierre void cmpDay(int i,ENUM_DAY_OF_WEEK day,ENUM_DAY_OF_WEEK etaloneDay,PLDrowDown &ans); // Rellenar la estructura de PLDrowDown bool isSymb(string &Symb[],int i); // Comprobar si existe el i-ésimo símbolo de la historia en la matriz Symb bool get_PLChart_byHistory(PL_chartData &pl[], PL_chartData &pl_forOneLot[], PL_chartData &Indicative_pl[], DealDetales &historyData[]); // gráficos de PL de la historia transmitida ENUM_DAY_OF_WEEK getDay(datetime DT); // Obtener el día de las transacciones a partir de la fecha };
3 tipos del gráfico de PL
Para construir el gráfico de beneficio y pérdidas, dibujaremos los datos fuente según la fecha de cierre de la posición. No vamos a entrar en los detalles de la construcción, esta será estándar. El gráfico constará de dos gráficos con las fechas de cierre de las posiciones en el eje Х. El primero será propiamente el gráfico PL, y el segundo, la reducción acumulada con respecto al valor máximo de PL, en tanto por ciento. Veamos las 3 variantes del gráfico.
- El gráfico estándar de beneficio acumulado.
- El gráfico de beneficio acumulado sin contar el volumen de las transacciones, como si comerciáramos con un lote en todos los símbolos, a través de la historia completa.
- El gráfico de beneficio y pérdidas normalizado con el lote máximo con pérdidas (o beneficio). Si el gráfico PL se encuentra en la zona roja, dividimos la pérdida i-ésima por el lote máximo con beneficios. Si el gráfico se encuentra en la zona verde, dividimos el beneficio i-ésimo por el lote máximo con pérdidas.
Los dos primeros gráficos nos dan una idea de cómo el cambio del volumen de las transacciones influye en el beneficio/pérdidas. El tercer gráfico permite imaginar una situación extrema: si de repende comienza una serie de pérdidas, y estas fueran igual a las pérdidas máximas históricas posibles por un lote(lo que prácticamente no puede suceder). Muestra cuántas pérdidas máximas seguidas puede soportar nuestro gráfico de PL antes de que llegue a 0 (todo el beneficio se perderá); o al contrario, lo que sucederá cuando las pérdidas sean cubiertas por una serie de beneficios máximos. Más abajo se muestran los tipos de gráfico analizados:
Los gráficos de PL, al comerciar con un lote, tienen un aspecto mucho más atractivo que el gráfico real. Además, en las transacciones reales, el beneficio ha superado al hipotético "un lote" en solo un 30 %. El tamaño del lote varía de 1 a 10. La reducción en tanto por ciento llegó al 30 000 %. Suena terrible, pero no todo es tan malo. Como ya hemos dicho, el gráfico de PL se construye desde la marca cero, y la reducción se calcula con respecto al valor máximo de la curva de PL. En uno de los momentos, mientras las pérdidas aún no han alcanzado el máximo (zona roja en el gráfico), el beneficio ha aumentado varios rublos, y después ha caído hasta - 18 000 rublos. De aquí se toman estos valores enormes. En realidad, la reducción no ha sido superior al 25 % en un lote, y al 50 % en realidad.
El gráfico normalizado de PL también se ha atascado en un valor. Esto indica la necesidad de cambiar el enfoque sobre el comercio (supongamos, cambiar el método de gestión de lotes) y, como variante, reoptimizar los algoritmos comerciales. El gráfico de PL considerando un cambio de lotes tiene peor aspecto que el de "un lote" en el mismo periodo, pero a pesar de todo, la gestión de posiciones ha traído sus frutos: los saltos de reducción se han hecho más débiles.
La clase que compone el informe comercial se llama CReportGetter, y los gráficos son construidos por el método get_PLChart_byHistory. Este método se comenta detalladamente en los archivos con el código fuente. Funciona de la forma siguiente:
- Se realiza la pasada por la historia transmitida.
- Cada posición participa en el cálculo de PL, el beneficio máximo y la reducción.
- La reducción se calcula según la acumulación con respecto al beneficio máximo alcanzado. Si el gráfico de PL ha comenzado a descender de golpe a la zona roja, la reducción se recalcula con cada auctualización de los mínimos. En este caso, el benefico máximo será igual a cero, y la reducción en el i-ésimo y todos los demás elementos se recalculará según las pérdidas máximas. La reducción en este momento es igual al 100 %. En cuanto el beneficio máximo resulta superior a cero (la curva de PL pasa a la parte positiva del gráfico), la reducción siempre se recalcula con respecto al beneficio máximo.
Vamos a realizar un análisis comparando los 3 gráficos. Con este método se detectan bastantes más defectos que si analizáramos un gráfico estándar de beneficio y pérdidas. Los gráficos de la estrategia de PL "buy and hold", como ya hemos mencionado, se construyen según el mismo algoritmo. Como ejemplo, presentaremos solo uno de los gráficos. El resto se construirán automáticamente al inciar el script de visualización.
El gráfico muestra que si el comercio con los mismos activos se realizara según la estrategia Buy and hold con los mismos volúmenes, el gráfico de PL difícilmente llegaría a cero y la reducción sería del orden de los 80 000 rub. (en lugar de 70 000, el beneficio máximo alcanzado).
Histograma de acumulación de PL
Este tipo de gráfico supone dos histogramas superpuestos uno sobre otro. Su construcción se diferencia un poco del gráfico PL estándar. El histograma de beneficio se crea con la suma paulatina de las transacciones rentables. Si la i-ésima posición tiene pérdidas, ignoraremos su valor y anotaremos el valor anterior en el i-ésimo intervalo temporal. El histograma de las transacciones con pérdidas se construye con una lógica inversa. Más abajo se muestran los gráficos de beneficio y pérdidas según nuestros datos.
El gráfico PL que conocemos es la diferencia simple del histograma de beneficio y pérdidas. Lo primero que salta a la vista al realizar el análisis es la gran diferencia entre el beneficio obtenido y el comerciado. Si bien el beneficio realmente obtenido ha superado al beneficio del comercio en un lote en aproximadamente un 30%, el análisis del gráfico según los histogramas de beneficio da una diferencia de casi un 50 %. Ese 20% restante del beneficio se oculta en la diferencia de la dinámica de crecimiento del beneficio sobre las pérdidas en los gráficos primero y segundo. Vamos a ilustrar lo descrito. Construiremos según estos histogramas dos gráficos con la dinámica de beneficio y pérdidas. La fórmula es muy sencilla:
Podemos ver que la dinámica de beneficio en comparación con las pérdidas aumentaba al inicio. Este es el desarrollo ideal de los eventos: con cada nueva transacción, nuestro histograma rentable se separa cada vez más del histograma de transacciones con pérdidas. Y si durante toda la negociación el gráfico de la dinámica de crecimiento de los beneficios sobre las pérdidas tiene una inclinación positiva, nos encontraremos con uno de los mejores resultados. El beneficio se acumula cada vez más rápido, y las pérdidas se incrementan con la misma tasa o una más baja en relación a los beneficios.
El siguiente segmento de los gráficos muestra que la diferencia porcentual entre los histogramas de beneficio y pérdidas ha dejado de aumentar, quedándose atascada en un movimiento lateral. Si el movimiento lateral de incremento del beneficio sobre las pérdidas tiene cualquier intervalo mayor a la unidad, esto será también una buena señal. Si el intervalo es igual a la unidad, la curva de PL se aproximará a cero (cada nuevo beneficio será igual a cada nueva pérdida). Si el intervalo "lateral" de nuestro histograma es menor a 1, habremos empezado a perder nuestro dinero. Dicho de otra forma, los gráficos analizados son gráficos de cambio paulatino del factor de beneficio. Vamos a ilustrar esto:
El histograma azul muestra la acumulación lineal de las pérdidas (en esencia, es un gráfico de 0 a 100).
- La línea verde es el histograma de pérdidas * 1,3,
- La línea gris es el histograma de pérdidas * 1,
- La línea roja es el histograma de pérdidas * 0,7.
Los gráficos muestran que el coeficiente de superación del beneficio sobre las pérdidas (factor de beneficio) siempre debe ser superior a uno. La variante ideal es que crezca de forma paulatina. En este caso, además, el PL crecerá exponencialmente. Por desgracia, esto resulta poco realista a largo plazo, pero esta situación puede suceder en un periodo de tiempo corto y afortunado, si usted incrementa el lote tras cada transacción rentable. El ejemplo analizado nos da derecho a afirmar con el 100% de seguridad que lo más importante en el comercio no es cómo cambia el gráfico de PL, sino cómo se comporta el histograma de transacciones rentables y con pérdidas, y por consiguiente, cuál es la dinámica de cambio del factor de beneficio.
Ahora vamos a hablar del 20% de beneficios perdidos. En el gráfico de la dinámica de crecimiento del beneficio en un lote, podemos ver que los incrementos se han atascado en la marca [1,4 — 1,6]. Esto es superior a [1.2 — 1.4]. Con el tiempo, precisamente esta diferencia se "ha comido" el 20% de beneficio potencial. Dicho con otras palabras, la gestión del tamaño de las posiciones ha dado buen resultado. Si usted usa métodos como martingale/anti-martingale, estos gráficos, especialmente las métricas calculadas sobre su base, pueden darle mucha información útil para el análisis. Estos gráficos son construidos por la función get_PLHistogram.
Beneficio y pérdidas por días
Un gráfico así indica que el robot ha sido puesto a prueba aunque sea una vez en el simulador del terminal. El sentido y la metodología de construcción de este histograma permanecen sin cambios, pero hemos añadido la posibilidad de construirlo según los datos «absolutos» (con el método sencillo de suma simple de los beneficios y pérdidas por días) y los datos promediados. En la clase adjunta se usa la promediación con el método del valor medio simple. Pero otros medios de promediación (moda/mediana, promediación ponderada) pueden dar resultados más interesantes. Podrá implementar estos tipos de promediación por sí mismo, si así lo desea.
Asimismo, hemos añadido la suma de transacciones (positivas y negativas): dicha suma muestra el número de transacciones por día. El análisis conjunto de este histograma y el histograma de PL por días nos da una idea más fiable del comercio en el contexto de una semana. Por ejemplo, hemos obtenido 50 pequeñas pérdidas y 3 beneficios que cubrirán de sobra todas las pérdidas. Como ejemplo, mostraremos un gráfico construido según los datos absolutos y los precios de cierre de las posiciones.
Como podemos ver en el gráfico de todos los días de la semana, las transacciones positivas han cubierto las negativas, sin embargo, el número de negativas siempre ha sido mayor (y esto, en general, es normal para el trading algorítmico). Asimismo, el número de transacciones negativas nunca ha superado al de positivas en más de un 25 %, lo que también es normal.
Gráfico de puntos extremos y valores absolutos
El gráfico de puntos extremos es un histograma de 4 columnas, divididas en dos grupos. Los puntos extremos son las desviaciones máximas y mínimas en el gráfico de PL (el beneficio máximo alcanzado y la reducción máxima acumulada). Hay dos columnas más: la posición con mayor beneficio y la posición con mayores pérdidas. Ambos grupos de datos se construyen según las transacciones reales, no según los datos de beneficio y pérdidas por una transacción. El cálculo del beneficio máximo de la curva de PL es el punto más alto en ella. La metodología de cálculo de la reducción máxima ya la hemos descrito más arriba. Para ser más concretos, vamos a verlo en una fórmula:
Este gráfico ilustra cuál ha sido la dispersión máxima del beneficio y las pérdidas. La parte de reducción máxima en comparación con el beneficio máximo ha sido del 30 %, y la transacción con mayores pérdidas en comparación con la más rentable, del 60%. En el código esto se implementa como un ciclo con comparación paulatina de los datos de la curva PL de acuerdo con las condiciones indicadas.
En lo que respecta a los valores absolutos, lo mejor es presentarlos como recuadro. También encontramos dos grupos de datos: el primero comprende la suma de todos los beneficios y la suma de todas las pérdidas; el segundo, el valor medio de los beneficios y pérdidas de la historia analizada.
|Total
|Promedio
|Beneficio
|323237
|2244,701
|Reducción
|261534
|1210,806
Recuadros con una breve síntesis del gráfico PL y valores principales de los resultados comerciales
En estos recuadros se caracteriza el rendimiento del comercio en cifras. El código de creación del recuadro contiene las siguientes estructuras:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Estructura de los resultados comerciales | //+------------------------------------------------------------------+ struct TotalResult_struct { double PL; // Beneficio o pérdidas totales double PL_to_Balance; // Relación de PL con respecto al balance actual double averagePL; // Beneficio o pérdidas medios double averagePL_to_Balance; // Relación de averagePL con respecto al balance actual double profitFactor; // factor de beneficio double reciveryFactor; // factor de recuperación double winCoef // Coeficiente de ganancia double dealsInARow_to_reducePLTo_zerro;/* Si ahora hay beneficio, número de transacciones seguidas con pérdidas máximas por transacción, para llevar el Beneficio actual a cero. Si ahora hay pérdidas, número de transacciones seguidas con beneficio máximo por transacción, para llevar las pérdidas actuales a cero*/ double maxDrowDown_byPL; // Reducción máxima de PL double maxDrowDown_forDeal; // Reducción máxima por transacción double maxDrowDown_inPercents; // Reducción máxima de PL en tanto por ciento con respecto al balance actual datetime maxDrowDown_byPL_DT; // Fecha de reducción máxima de PL datetime maxDrowDown_forDeal_DT //Fecha de reducción máxima por transacción double maxProfit_byPL; // Beneficio máximo de PL double maxProfit_forDeal; // Beneficio máximo por transacción double maxProfit_inPercents; // Beneficio máximo de PL en tanto por ciento con respecto al balance actual datetime maxProfit_byPL_DT; // Fecha del beneficio máximo de PL datetime maxProfit_forDeal_DT; // Fecha del beneficio máximo por transacción }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Parte de la estructura PL_detales (se declara más abajo) | //+------------------------------------------------------------------+ struct PL_detales_item { int orders; // número de transacciones double orders_in_Percent; // número de transacciones en % con respecto al número total de órdenes int dealsInARow; // Transacciones consecutivas double totalResult; // Resultado total en la divisa del depósito double averageResult; // Resultado medio en la divisa del depósito }; //+--------------------------------------------------------------------+ //| Breve síntesis del gráfico de PL dividido en 2 bloques principales | //+--------------------------------------------------------------------+ struct PL_detales { PL_detales_item profits; // Información sobre transacciones rentables PL_detales_item loses; // Información sobre transacciones con pérdidas };
La primera estructura es TotalResult_struct, que supone una síntesis de los principales valores de toda la historia comercial solicitada. En el mismo entran los valores necesarios (beneficio y pérdidas por transacción, etc.), y los coeficientes calculados de rendimiento del trading.
Las estructuras segunda y tercera están estrechamente relacionadas. La principal de ellas es PL_detales, en esta se concentra una breve síntesis del histograma de beneficio y pérdidas. Según la historia analizada por nosotros, se han obtenido los siguientes valores:
|Índice
|Valor
|PL
|65039
|PL respecto al balance
|21,8986532
|PL medio
|180,1634349
|PL medio respecto al balance
|0,06066109
|Factor de beneficio
|1,25097242
|Factor de recuperación
|3,0838154
|Coeficiente de ganancia
|1,87645863
|Transacciones hasta la reducción de PL a cero
|24,16908213
|Reducción de PL
|-23683
|Reducción por transacción con 1 lote
|-2691
|Reducción respecto al balance
|-0,07974074
|Fecha de la reducción de PL
|24.07.2017 13:04
|Fecha de la reducción por transacción con 1 lote
|31.01.2017 21:53
|Beneficio de PL
|73034
|Beneficio por transacción con 1 lote
|11266
|Beneficio respecto al balance
|0,24590572
|Fecha del beneficio de PL
|27.06.2017 23:42
|Fecha del beneficio por transacción con 1 lote
|14.12.2016 12:51
El segundo recuadro tiene el aspecto que sigue:
|Beneficios
|Pérdidas
|Resultado medio
|2244,701
|-1210,81
|Transacciones seguidas
|5
|10
|Transacciones totales
|144
|216
|Transacciones en %
|0,398892
|0,598338
|Resultado general:
|323237
|-261534
La distribución de posiciones rentables y con pérdidas se puede presentar en forma de diagrama circular:
Como podemos ver por el resultado, el 40 % de las transacciones ha sido positivo.
Conclusión
No es un secreto que al comerciar con la ayuda de algoritmos no basta con optimizarlos e iniciarlos. El resultado del inicio súbito y a toda máquina de un algortimo justo después de la optimización, sin ajustarlo a la estructura del portafolio, puede resultar más que inesperado. Sin embargo, hay muchos tráders razonables que prefieren pensar en su próximo paso. La técnica del análisis histórico usada en el artículo ofrece a estos tráders una posibilidad interesante: les permite comprobar la conveniencia de los pesos elegidos asignados a cada algoritmo comercial.
Una de las esferas de aplicación más interesantes es el análisis de diferentes métodos de cálculo del portafolio y la prueba en la historia comercial disponible, para luego comparar el rendimiento del portafolio nuevo con los resultados reales. Esto se puede lograr comerciando con un solo lote, que se calcula en función de la historia comercial real en el primer capítulo de este artículo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los datos obtenidos en dichos cálculos serán aproximados, pues no tienen en cuenta la liquidez de los activos, las comisiones y todo tipo de imprevistos.
Al artículo se adjuntan los siguientes archivos:
- El archivo CSV dealHistory.csv con la historia de transacciones (se encuentra en la carpeta MQL5\Files\article_4803), los ejemplos mostrados en el presente artículo se basan en ella.
- Los archivos fuente para MetaTrader 5 que se encuentran en la carpeta MQL5\Scripts\Get_TradigHistory
- El proyecto del script de prueba, dividido en las partes indicadas más abajo
- El archivo ListingFilesDirectory.mqh, una bilioteca de funciones WinAPI, que permite operar con los archivos en cualquier lugar de la computadora.
- Los archivos Tests.mqh y Tests.mq5, que guardan el informe obtenido en un archivo, creando preliminarmente carpetas según las rutas transmitidas.
- El archivo PlotCharts.mqh, que construye los gráficos de visualización de los informes obtenidos en el propio terminal.
- El propio script de prueba Get_TradingHistory.mq5, en el que se encuentran dos funciones:
- La primera, “test_1” adopta como primer parámetro la ruta al archivo con la historia de prueba, y como segundo parámetro, la ruta a la carpeta con los resultados. Esta función crea un informe de los archivos de prueba transmitidos en el primer parámetro de la función.
- La segunda es “test_2”, que adopta como parámetro solo la ruta a la segunda carpeta (las rutas deberán ser distintas), donde se guardará el archivo con el comercio realizado por usted.
Archivos principales:
- Archivo DealHistoryGetter.mqh, – aquí se encuentran las funciones que implementan el mecanismo de descarga de datos, descrito en el primer capítulo de este artículo.
- Archivo ReportGetter.mqh – en este se implementa el mecanismo de creación de los propios informes de las transacciones. La clase contenida en este archivo usa la historia formada y la procesa.
Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/4803
Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.
Este artículo ha sido escrito por un usuario del sitio web y refleja su punto de vista personal. MetaQuotes Ltd. no se responsabiliza de la exactitud de la información ofrecida, ni de las posibles consecuencias del uso de las soluciones, estrategias o recomendaciones descritas.
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Ya veo, la pregunta es, ¿lo puse en la función correcta? No es una cuestión de exactitud, sino es mejor encadenar. Es que no tengo ganas de buscar futuros de 2017.
Pues sí.
¿Es posible leer el historial de pruebas del probador en mis archivos? ¿No desde un Asesor Experto, sino añadiendo un script?
Sí, en realidad es un script que lee el historial de todo el terminal sin dividirlo en Asesores Expertos. De hecho en el artículo describí la clase que hace todo el trabajo, puedes usarla y escribir tu propio script.
Quiero utilizar su desarrollo para el análisis de la historia durante la optimización en el momento de la desinicialización.
¿Podría decirme cómo hacerlo mejor para obtener el cambio de saldo en una matriz? El instrumento se negocia sólo corriente.
Quiero utilizar su desarrollo para el análisis del historial durante la optimización en el momento de la desinicialización.
¿Podría decirme cómo hacerlo mejor para obtener el cambio de saldo en una matriz? El instrumento se negocia sólo corriente.
Para esto es mejor usar la clase finalizada de mi segundo artículo. Clase "ReportCreator"Usando esta clase, utilizo este código en OnDeinit para cargar informes de optimización en mis robots:
. Este código está en un archivo separado que conecto al robot a través de #include.