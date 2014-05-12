Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Flat - indicador para MetaTrader 5
- 1291
Autor real:
Pedro Puado
Indicador para medir la volatilidad del mercado. Cuando se den tendencias fuertes, los puntos de color del indicador se volverán rojos, y cuando haya tendencias débiles, se volverán grises. Las tendecias moderadas se mostrarán en color azul.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint Smooth=10; // Periodo de suavización input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // Tipo de suavización input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo de precio input uint HLRef=100; input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras input uint ExtraHighLevel=60; // Nivel de la tendencia máxima input uint HighLevel=40; // Nivel de la tendencia fuerte input uint LowLevel=20; // Nivel de la tendencia débil input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT; // Estilo de las líneas de los niveles input color LevelColor=clrBlue; // Color de los niveles input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1; // Grosor de los niveles
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.11.2007.
Figura 1. Indicador Flat
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2060
