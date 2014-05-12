Autor real:

Pedro Puado

Indicador para medir la volatilidad del mercado. Cuando se den tendencias fuertes, los puntos de color del indicador se volverán rojos, y cuando haya tendencias débiles, se volverán grises. Las tendecias moderadas se mostrarán en color azul.

Parámetros de entrada del indicador:

input uint Smooth= 10 ; input ENUM_MA_METHOD ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint HLRef= 100 ; input int Shift= 0 ; input uint ExtraHighLevel= 60 ; input uint HighLevel= 40 ; input uint LowLevel= 20 ; input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle= STYLE_DASHDOTDOT ; input color LevelColor= clrBlue ; input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.11.2007.

Figura 1. Indicador Flat