Flat - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
flat.mq5 (10.73 KB)
Autor real:

Pedro Puado

Indicador para medir la volatilidad del mercado. Cuando se den tendencias fuertes, los puntos de color del indicador se volverán rojos, y cuando haya tendencias débiles, se volverán grises. Las tendecias moderadas se mostrarán en color azul.

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input uint Smooth=10;                                // Periodo de suavización
input ENUM_MA_METHOD      ma_method=MODE_SMA;        // Tipo de suavización
input ENUM_APPLIED_PRICE  applied_price=PRICE_CLOSE; // Tipo de precio
input uint HLRef=100;
input int Shift=0;                                   // Desplazamiento del indicador en horizontal en barras
input uint ExtraHighLevel=60;                        // Nivel de la tendencia máxima
input uint HighLevel=40;                             // Nivel de la tendencia fuerte
input uint LowLevel=20;                              // Nivel de la tendencia débil
input ENUM_LINE_STYLE LevelStyle=STYLE_DASHDOTDOT;   // Estilo de las líneas de los niveles
input color LevelColor=clrBlue;                      // Color de los niveles
input ENUM_WIDTH LevelWidth=w_1;                     // Grosor de los niveles 

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 01.11.2007.

Figura 1. Indicador Flat

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/2060

