14 000 robots comerciales en MetaTrader Market

En la mayor tienda de aplicaciones comerciales ya tiene a su disposición 13 970 productos. Entre ellos, encontrará 4 800 robots, 6 500 indicadores, 2 400 utilidades y otras soluciones. En este caso, además, la mitad de las aplicaciones (6 000) se pueden alquilar. Una cuarta parte del total de los productos (3 800) es de acceso gratuito.

MetaTrader Market es la única tienda oficial online de internet de venta de robots para las plataformas MetaTrader. Asesores de tendencia y contratendencia, scalpers, robots basados en redes neuronales, sistemas de martingale: cualquier tráder podrá encontrar aquí todo lo necesario.





Son múltiples los factores que han influido en la popularidad del servicio:



El Mercado es un lugar único para la venta de robots e indicadores, que conoce cualquier tráder. Integración con las plataformas MetaTrader: podrá comprar aplicaciones e iniciarlas en el trading directamente desde el terminal comercial.

Soporte de varios sistemas de pago populares, incluyendo tarjetas de crédito: PayPal y ePayments.

Esquema seguro de ventas: cada compra está protegida por un código de instalación único, la aplicación puede funcionar solo en la computadora del comprador.

Posibilidad de descargar y poner a prueba el robot que le interese antes de la compra. Cualquier programa en el Mercado tiene una versión demo que se puede iniciar en el simulador de estrategias para valorar los parámetros necesarios usando los datos históricos.





¡Eche un vistazo al Mercado y elija una solución preparada que se ajuste a su estilo de comercio!