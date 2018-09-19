14 000 robots comerciales en MetaTrader Market
En la mayor tienda de aplicaciones comerciales ya tiene a su disposición 13 970 productos. Entre ellos, encontrará 4 800 robots, 6 500 indicadores, 2 400 utilidades y otras soluciones. En este caso, además, la mitad de las aplicaciones (6 000) se pueden alquilar. Una cuarta parte del total de los productos (3 800) es de acceso gratuito.
MetaTrader Market es la única tienda oficial online de internet de venta de robots para las plataformas MetaTrader. Asesores de tendencia y contratendencia, scalpers, robots basados en redes neuronales, sistemas de martingale: cualquier tráder podrá encontrar aquí todo lo necesario.
Son múltiples los factores que han influido en la popularidad del servicio:
- El Mercado es un lugar único para la venta de robots e indicadores, que conoce cualquier tráder.
- Integración con las plataformas MetaTrader: podrá comprar aplicaciones e
iniciarlas en el trading directamente desde el terminal comercial.
- Soporte de varios sistemas de pago populares, incluyendo tarjetas de crédito: PayPal y ePayments.
- Esquema seguro de ventas: cada compra está protegida por un código de instalación único, la aplicación puede funcionar solo en la
computadora del comprador.
- Posibilidad de descargar y poner a prueba el robot que le interese antes de la compra. Cualquier programa en el Mercado tiene una versión demo que se puede iniciar en el simulador de estrategias para valorar los parámetros necesarios usando los datos históricos.
¡Eche un vistazo al Mercado y elija una solución preparada que se ajuste a su estilo de comercio!
Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5194
Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.
Cuando empecé a operar en el mercado de divisas, mi hermano vino a verme y empecé a enseñarle cómo ganar dinero en el mercado.
Me senté a hablarle de cómo ganar dinero en el mercado, diciéndole: "Si cruza, compramos, y si cruza, vendemos".
En fin, él estaba escuchando, y entonces dijo: "Hermano, enséñame el dinero".
Ya ves, si el producto más bonito y lujoso no da beneficios, y el producto sin ninguna interfaz sí, ¡al diablo con la belleza y demás oropeles!
Si tienes razón, no hace falta que me lo demuestres. Al fin y al cabo, la falta de interés por mi trabajo me castigará por mi ingenuidad.
¿Puede explicar en pocas palabras por qué gratis ? ¿No quiere obtener una retribución adecuada por su trabajo? ¿De dónde viene este altruismo?
Altruismo y valoración adecuada no se contradicen, sino que se ayudan. Quiero dar una base, y sobre esa base se pagarán las ofertas. Sin base no habrá intereses, y sin intereses no habrá espacio para nuevas ofrendas.
No me quejo, pero me extraña que después de la venta la utilidad no subiera al menos 1 de 10000 pasos, por eso preguntaba. Por cierto también estoy pensando en el precio.
ahora mismo en la parte superior (1 página) para 4k hay un producto con un precio de 10. por lo que la hipótesis con un pequeño precio se cancela.
Ya he subido el precio, pero por desgracia nada ha cambiado. Tal vez el nuevo cálculo de las calificaciones desde el comienzo del mes, o tal vez es sólo yo tan "suerte" :)
Aunque, por supuesto, es muy interesante por qué 4 ventas en una fila no se movió la utilidad en la calificación en absoluto.
No, el nuevo cálculo es condicionalmente cada media hora, hora, tal vez más a menudo, tal vez menos a menudo, pero no mucho. una venta en la calificación se tiene en cuenta dentro de una hora / varias horas.
No sé dónde abordar esta cuestión, pero es posible que el problema es con su producto en particular y puede ser necesario intervenir directamente con los desarrolladores del servicio.