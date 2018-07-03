Órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. Trabajo del EA en un intervalo de tiempo limitado. Definición de los precios más altos y más bajos en un intervalo de barras establecido. Trailing de posiciones.

El indicador técnico Media Móvil Adaptable Fractal (Fractal Adaptive Moving Average, FRAMA) fue diseñado por John Ehlers. Este indicador se construye a base del algoritmo de la media móvil exponencial en la que el factor del suavizado se calcula basándose en la dimensionalidad fractal actual de la serie de precios. La ventaja del indicador FRAMA es la capacidad de acompañar los movimientos tendenciales fuertes y ralentizarse mucho en los momentos de las consolidaciones de precios.