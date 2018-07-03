Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Trend Range - indicador para MetaTrader 5
Este indicador-oscilador muestra tres estados del mercado en forma del histograma (con niveles representados por dos medias móviles en el histograma del indicador): tendencia, tendencia moderada o amortiguada y flat.
- Si la barra del histograma (color azul) está por encima del nivel superior (línea azul), hay un fuerte movimiento en el mercado;
- Si la barra del histograma (color rojo) se encuentra entre el nivel superior e inferior (entre la línea azul y roja), hay una tendencia moderada o amortiguada;
- Si la barra del histograma (color gris) se encuentra por debajo del nivel inferior (por debajo de la línea roja), hay un un movimiento débil en el mercado, flat.
El indicador tiene tres parámetros personalizados:
- Period - período del cálculo;
- Method - método del suavizado;
- Deviation - desviación para calcular los niveles umbrales.
