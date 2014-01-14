CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Canal Donchian - indicador para MetaTrader 5

Aleksey Lebedev | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
2533
Ranking:
(36)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor:

Richard Dawood Donchyan

El canal Donchian se construye tomando los precios máximo (High más alto) y mínimo (Low más bajo) de los N períodos anteriores.

El activo se comprará (se abrirán posiciones largas) cuando el precio máximo actual supere el valor máximo del canal, y se venderá (se abrirán posiciones cortas) cuando la barra actual disminuya por debajo del valor mínimo del canal.

El canal Donchian es un indicador útil para observar la volatilidad del precio. Si el precio se mantiene estable, el canal Donchian estará relativamente apretado; en cambio, si fluctúa demasiado, el canal será más amplio.

Canal Donchian

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1601

Easy Trend Visualizer Easy Trend Visualizer

Visualizador sencillo de tendencias

Professional ZigZag Professional ZigZag

La versión mejorada del indicador Zig-Zag.

TradeBreakOut TradeBreakOut

El indicador local extremums breakthrough

QQECloud QQECloud

El QQECloud es un indicador de evaluación cuantitativa y cualitativa basado en cálculos más complejos de los indicadores RSI suavizados.