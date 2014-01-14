Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Canal Donchian - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 2533
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor:
Richard Dawood Donchyan
El canal Donchian se construye tomando los precios máximo (High más alto) y mínimo (Low más bajo) de los N períodos anteriores.
El activo se comprará (se abrirán posiciones largas) cuando el precio máximo actual supere el valor máximo del canal, y se venderá (se abrirán posiciones cortas) cuando la barra actual disminuya por debajo del valor mínimo del canal.
El canal Donchian es un indicador útil para observar la volatilidad del precio. Si el precio se mantiene estable, el canal Donchian estará relativamente apretado; en cambio, si fluctúa demasiado, el canal será más amplio.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1601
Visualizador sencillo de tendenciasProfessional ZigZag
La versión mejorada del indicador Zig-Zag.
El indicador local extremums breakthroughQQECloud
El QQECloud es un indicador de evaluación cuantitativa y cualitativa basado en cálculos más complejos de los indicadores RSI suavizados.