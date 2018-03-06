El canal se construye a base de los valores de precios seleccionados de la lista de siete precios posibles del cálculo. Si el precio se ha ido más allá a la distancia en por cientos establecidos en los ajustes, que el precio del día anterior, se construyen nuevos niveles del canal; de lo contrario, los niveles del canal se quedan sin alterar.

El indicador tiene dos parámetros personalizados:

Percent - por ciento que sirve para calcular la distancia máxima al romper la cual se empieza la construcción de un nuevo nivel;

- por ciento que sirve para calcular la distancia máxima al romper la cual se empieza la construcción de un nuevo nivel; Applied price - precio por el que se construye el canal.

El valor del por ciento depende del timeframe en el que trabaja el indicador. Es obvio que cuanto más pequeño sea el por ciento, los movimientos más pequeños del precio tendrán importancia.

Fig. 1 Por ciento 100, H4





Fig. 2 Por ciento 50, H1





Fig. 3 Por ciento 10, M5