Vergleichende Analyse von 10 Handelsstrategien für Seitwärtsbewegungen

Trendfolgende Strategien sind vor allem für Anfänger sehr beliebt und einfach zu handhaben. Allerdings sind die aktuellen Märkte dynamischer geworden, während die Trendbewegungen weniger ausgeprägt sind (sowohl hinsichtlich der Reichweite als auch der Dauer). Indem wir die Möglichkeit des Handels in flachen oder seitwärts gerichteten Märkten nicht nutzen, verlieren wir potenzielle Gewinne. Trendfolgende Handelsregeln sind einfach: Erkennen Sie die Anzeichen eines Trends und versuchen Sie, daraus Kapital zu schlagen. Der Handel in Seitwärtsbewegungen unterscheidet sich stark davon. Während der Seitwärtsbewegung bewegt sich der Kurs in einer kleinen Spanne und kann für längere Zeit unverändert bleiben. Es gibt keine gerichtete Bewegung im Markt, und die Liquidität ist gering.



Formulieren der Aufgabe einer Handelsstrategie für Seitwärtsbewegungen



Im vorherigen Artikel, definierte ich drei Aufgaben, um eine Trendstrategie zu erstellen. Die Aufgaben, für eine Strategie in den Seitwärtsbewegungen sind sehr ähnlich.

Abb. 1. Beispiel einer Seitwärtsbewegung.

Aufgabe 1. Identifizieren der Seitwärtsbewegung.

Es gibt keine allgemeine und erschöpfende Definition einer Seitwärtsbewegung (eigentlich gibt es auch keine richtige Beschreibung eines Trends). Allerdings kann es gewisse Anzeichen dafür geben, wenn sich der Markt aktuell in einer Seitwärtsbewegung befindet. Diese Bewegung wird auch als Seitwärtsbewegung bezeichnet, da es keine klare vertikale Bewegung entweder nach oben oder nach unten gibt. Der Preis bewegt sich innerhalb einer Spanne und nähert sich in Wellen seinen unteren und oberen Grenzen. Ein weiteres Zeichen für eine Seitwärtsbewegung kann ein geringes Handelsvolumen am Markt oder ein geringes Interesse der Marktteilnehmer sein. Dies zeigt sich sowohl an einer schwachen Preisveränderung als auch am geringen Tickvolumen.

Aufgabe 2. Die Ziele offener Positionen.

Der Kanalhandel wird häufig mit einem Seitwärtshandel in Verbindung gebracht. Dies ist die wichtigste Methode, um die Seitwärtsbewegung zur Gewinnerzielung zu nutzen. Mit virtuellen Grenzen wird ein Seitwärtskanal festgelegt. Darüber hinaus basiert die Handelsstrategie auf den Beziehungen zwischen dem Preis und den Kanalgrenzen. Meistens impliziert die Strategie Kaufen oder Verkaufen, wenn der Preis von der Kanalgrenze abprallt (Abb. 2).



Abb. 2. Handeln, wenn der Preis von den Kanalgrenzen abprallt.

Beim Verkauf im oberen Teil des Kanals gehen wir davon aus, dass sich der Preis in Richtung der unteren Grenze bewegt. Das wird uns als Take-Profit dienen. Stop-Loss kann als ein bestimmter Zahlenwert in Points oder entsprechend der Kanalgrenze eingestellt werden. Eine umgekehrte Strategie wird für das Kaufen verwendet: Kaufen an der unteren Kanalgrenze und Setzen des Take-Profits nahe der oberen Grenze.



Handelsstrategien in Seitwärtsbewegungen



Ich habe die oben genannten Prinzipien bei der Auswahl von Handelsstrategien in Seitwärtsbewegungen verwendet.



Der Handel wird innerhalb des Kanals durchgeführt. Daher müssen wir Werkzeuge wählen, die uns helfen, einen Kanal zu bauen und die virtuellen Grenzen der Seitwärtsbewegung zu bestimmen.

Zusätzlich zur Definition des Kanals benötigen wir noch mindestens ein weiteres Tool, um zu bestätigen, dass der Preis nach dem Rückprall von der Kanalgrenze in die richtige Richtung geht. Der Zweck eines solchen Filters ist es, falsche Eröffnungssignale zu vermeiden.



Strategie #1. Der Indikator Envelopes mit einem Filter auf Basis des MFI

Die Kanalgrenzen werden anhand des Indikators Envelopes bestimmt. Der Indikator MFI dient zusätzlich zur Filterung der Signale.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Envelopes Verwendeter Indikator MFI Zeitrahmen H1 Kaufbedingungen Der Preis erreicht die untere Kanalgrenze, und MFI befindet sich in der überkauften Zone (unter 20). Verkaufsbedingungen Der Preis erreicht die obere Kanalgrenze, und MFI befindet sich in der überkauften Zone (über 80). Ausstiegsbedingungen Der Preis erreicht die gegenüberliegende Kanalgrenze

Fig. 3 Eröffnungsbedingungen nach Strategie #1.

Abb. 3. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #1

Der Code des Expert Advisors, der nach dieser Strategie handelt, ist anschließend aufgeführt:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (mfi[ 0 ]< 20 && env_low[ 0 ]>close[ 0 ]) { tp=env_high[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (mfi[ 0 ]> 80 && env_high[ 0 ]<close[ 0 ]) { tp=env_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,mfi)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 1 , 0 , 2 ,env_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,env_high)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Take-Profit wird automatisch gemäß den eingestellten Bedingungen gesetzt, während Stop-Loss je nach Zeitrahmen manuell gesetzt wird.

Strategie #2. Die Bollinger Bänder und zwei gleitende Durchschnitte

Die Kanalgrenzen werden über Bollinger Bänder bestimmt, und die Signale werden anhand der relativen Position der langsamen und schnellen MAs gefiltert.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Bollinger Bänder Verwendeter Indikator Gleitender Durchschnitt Zeitrahmen H1 Kaufbedingungen Der Preis erreicht die untere Kanalgrenze, und der schnelle MA liegt über dem langsamen. Verkaufsbedingungen Der Preis erreicht die obere Kanalgrenze, und der schnelle MA liegt unter dem langsamen. Ausstiegsbedingungen Der Preis erreicht die gegenüberliegende Kanalgrenze

Fig. 4 zeigt die Eröffnungsbedingungen. Die standardmäßige Periodenlänge der beiden SMA sind klein: 4 und 8. Die Periodenlänge und das Glättungsverfahren können angepasst werden, damit kann die Sensitivität des Filter der Bollinger Bänder für die Signale verändert werden.

Fig. 4. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #2

Bis auf die Eröffnungsbedingungen ist Strategie #2 sehr ähnlich zu Strategie #1.

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (ma_slow[ 0 ]>ma_fast[ 0 ] && bb_low[ 0 ]>close[ 0 ]) { tp=bb_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (ma_slow[ 0 ]<ma_fast[ 0 ] && bb_up[ 0 ]<close[ 0 ]) { tp=bb_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 1 , 0 , 2 ,bb_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,bb_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,ma_slow)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle3, 0 , 0 , 2 ,ma_fast)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Strategie #3. WSO & WRO Kanal und Ehlers' fraktale Dimension

Die Hauptsignalindikator ist WSO & WRO Channel, ein Kanal, der auf zwei Oszillatoren basiert: WSO (Widner Support Oszillator) und WRO (Widner Resistance Oszillator). Die Idee des Indikators basiert auf dem Artikel "Automated Support and Resistance" von Mel Widner. Um die Signale zu filtern, verwenden wir den Indikator Fraktale Dimension, der im Artikel "Fractal Dimension as a Market Mode Sensor" von John F. Ehlers und Ric Way beschrieben wurde.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator WSO & WRO Channel Verwendeter Indikator Ehlers' Fractal Dimension Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Der Preis erreicht die untere Kanalgrenze, und Fractal Dimension liegt unter dem Schwellenwert. Verkaufsbedingungen Der Preis erreicht die obere Kanalgrenze, und Fractal Dimension liegt über dem Schwellenwert. Ausstiegsbedingungen Der Preis erreicht die gegenüberliegende Kanalgrenze

Fig. 4 zeigt die Eröffnungsbedingungen. Ähnlich wie bei früheren Strategien werden Handelsoperationen durchgeführt, wenn der Preis von den Kanalgrenzen abprallt. Der Filter hilft, die Einstiegspunkte zu finden, wenn der Markt keinen Trend aufweist.





Abb. 5. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #3

Der Code des Expert Advisors, der nach dieser Strategie handelt, ist anschließend aufgeführt:



void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (wwc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && fdi[ 0 ]<Inp_FdiThreshold) { tp=wwc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (wwc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && fdi[ 0 ]<Inp_FdiThreshold) { tp=wwc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 3 , 0 , 2 ,wwc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,wwc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,fdi)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Strategie #4. Der Indikator Percentage Crossover Channel und dem Filter TrendRange

In diesem Fall wird der Kanal beim Ausbrechen aus den Levels um einen bestimmten Prozentsatz aufgebaut. Wir brauchen einen Indikator für den Aufbau des Kanals, die Suche nach Punkten, an denen der Preis von den Kanalgrenzen abprallt und einen Signalfilter. Wir verwenden den Indikator TrendRange, der sowohl einen Trend als auch die Seitwärtsbewegung anzeigt. Die Situationen werden zur Filterung von Signalen verwendet.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Percentage Crossover Channel Verwendeter Indikator Trend Range Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Der Preis erreicht die untere Kanalgrenze, und das Histogramm von Trend Range ist grau. Verkaufsbedingungen Der Preis erreicht die obere Kanalgrenze, und das Histogramm von Trend Range ist grau. Ausstiegsbedingungen Der Preis erreicht die gegenüberliegende Kanalgrenze

Die Eröffnungsbedingungen zeigt Fig. 6. Der Indikator Percentage Crossover hat eine Reihe von Besonderheiten. Der Parameter Prozent ist der Grenzabstand, nach dessen Überschreitung eine neue Ebenenkonstruktion beginnt, und der Parameter ist zeitabhängig. Ein kleinerer Prozentsatz sollte auf niedrigere Zeiträume eingestellt werden. Zum Beispiel ist der empfohlene Wert für den stündlichen Zeitraum 20 - 30. Höhere Werte führen zu einer zu hohen Selektivität des Indikators.

Abb. 6. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #4

Der Code der Strategie ist anschließen aufgelistet:



void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (pcc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && tr_flat[ 0 ]>tr_range[ 0 ]) { tp=pcc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (pcc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && tr_flat[ 0 ]>tr_range[ 0 ]) { tp=pcc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,pcc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,pcc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 1 , 0 , 2 ,tr_flat)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 2 , 0 , 2 ,tr_range)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Strategie #5. Der Indikator Price Channel mit dem Filter RBVI

Der Indikator Price Channel bildet den Kanal, dessen obere und untere Grenze durch den höchsten und den niedrigsten Preis einer Zeitspanne bestimmt wird. Falsche Signale werden vom RBVI herausgefiltert, der auch das Vorhandensein einer Seitwärtsbewegung des Marktes festlegt.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Price Channel Verwendeter Indikator RBVI Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Der Preis erreicht die untere Kanalgrenze, und der RBVI liegt unter dem Schwellenwert. Verkaufsbedingungen Der Preis erreicht die obere Kanalgrenze, und der RBVI liegt über dem Schwellenwert. Ausstiegsbedingungen Der Preis erreicht die gegenüberliegende Kanalgrenze

Die Eröffnungsbedingungen zeigt Fig. 7. Der Schwellenwert für den RBVI ist 40. Der Wert kann in den Parametern des Expert Advisors verändert werden.



Abb. 7. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #5

Hier ist der Code dieser Strategie:



void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (pc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && rbvi[ 0 ]<=Inp_level) { tp=pc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (pc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && rbvi[ 0 ]<=Inp_level) { tp=pc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,pc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 1 , 0 , 2 ,pc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,rbvi)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Strategie #6. Der Indikator Williams Percent Range und dem ADX als Filter

Williams' Percent Range, der den überkauften/überkauften Zustand bestimmt, wird für die Suche nach Einstiegspunkten verwendet. Da es unser Ziel ist, in einer Seitwärtsbewegung zu handeln oder, wenn der Kurs in eine bestimmte Spanne zurückkehren soll, verwenden wir den Trendindikator ADX, um das Fehlen eines Trends zu erkennen.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Williams Percent Range Verwendeter Indikator ADX Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Der Indikator WPR liegt im überverkauften Bereich (unter -80) und der ADX unter dem Schwellenwert. Verkaufsbedingungen Der Indikator WPR liegt im überkauften Bereich (über -20) und der ADX unter dem Schwellenwert. Ausstiegsbedingungen Take-Profit/Stop-Loss

Wie man in Fig. 8 sieht ist der Schwellenwert des ADX für die Seitwärtsbewegung 30. Der Wert kann im Code des Expert Advisors angepasst werden.



Abb. 8. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #6

Die Umsetzung der Strategie ist im Folgenden aufgelistet. Hier setzt die Variable Inp_FlatLevel den oben genannten ADX-Schwellwert.

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { return (wpr[ 0 ]<- 80 && adx[ 0 ]< Inp_FlatLevel )? true : false ; } bool SellSignal() { return (wpr[ 0 ]>=- 20 && adx[ 0 ]< Inp_FlatLevel )? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,wpr)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,adx)<= 0 )? false : true ; }

Strategie #7. Ein veränderter Keltnerkanal mit dem Filter Magic Trend

Preise, die von Keltnerkanal abprallen werden mit dem Indikator Magic Trend erfasst, der auch die Seitwärtsbewegung festlegt.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Modifizierter Keltnerkanal Verwendeter Indikator Magic Trend Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Der Preis erreicht die untere Kanalgrenze, und die Linie vom Magic Trend ist grau. Verkaufsbedingungen Der Preis erreicht die obere Kanalgrenze, und die Linie vom Magic Trend ist grau. Ausstiegsbedingungen Der Preis erreicht die gegenüberliegende Kanalgrenze

Diese Handelsstrategie ist in Abb. 9 dargestellt. Der Wert des Magic Trend wird während einer Seitwärtsbewegung nicht verändert, d.h. er wird als graue horizontale Linie dargestellt. Daher überprüfen wir zusätzlich zum Erreichen der Kanalgrenze den Zustand von Magic Trend, der für einige Zeit in einem flachen Zustand sein sollte. Diese Prüfung wird als Vergleich der Werte des aktuellen mit dem vorherigen Balken durchgeführt - sie sollten gleich sein.

Abb. 9. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #7.

Der Code enthält die Funktionen zur Prüfung der Kauf/Verkaufsbedingung:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (kc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && mt[ 0 ]==mt[ 1 ]) { tp=kc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (kc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && mt[ 0 ]==mt[ 1 ]) { tp=kc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,kc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,kc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,mt)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Strategie #8. Der Donchian Kanal mit der Bestätigung durch Trinity Impulse

In diesem Fall versuchen wir, die Momente einzufangen, in denen der Preis von den Grenzen des Donchian-Kanals abprallt, während sich der Indikator Trinity-Impulse im Zustand der Seitwärtsbewegung befindet.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator Donchian Channel Verwendeter Indikator Trinity Impulse Zeitrahmen Niedrigerer Zeitrahmen Kaufbedingungen Der Preis erreicht die untere Kanalgrenze, und der Wert des Trinity Impulse ist 0. Verkaufsbedingungen Der Preis erreicht die obere Kanalgrenze, und der Wert des Trinity Impulse ist 0. Ausstiegsbedingungen Der Preis erreicht die gegenüberliegende Kanalgrenze

Die Eröffnungsbedingungen zeigt Fig. 10. Die Strategie wird nicht für den Einsatz mit höheren Zeitrahmen empfohlen, da der Filter Trinity-Impuls das Verhalten einer Stichsäge zeigt, während der die Darstellung der Seitwärtsbewegung verzögert ist. Ihre Breite ist sehr gering, und das macht die Strategie zu selektiv. Optimal wären die Zeitrahmen von 5 bis 30 Minuten.

Abb. 10. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #8.

Die Umsetzung des Expert Advisor auf Basis die oben erwähnten Strategie:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (dc_low[ 0 ]>close[ 0 ] && ti[ 0 ]== 0 ) { tp=dc_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (dc_up[ 0 ]<close[ 0 ] && ti[ 0 ]== 0 ) { tp=dc_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,dc_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 1 , 0 , 2 ,dc_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,ti)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Strategie #9. Der Indikator ATR Channel und einem Filter auf Basis des CCI

Der ATR Channel basiert auf dem Abstand des ATR vom gleitenden Durchschnitt. CCI Color Levels ist ein CCI-Indikator, der als Histogramm von Schwellenwerten angezeigt wird, die eine Preisbewegung anzeigen. Wir verwenden diesen Indikator, um die Seitwärtsbewegung des Kanals zu filtern (wenn CCI zwischen den Schwellenwerten liegt).

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator ATR Channel Verwendeter Indikator CCI Farbebenen Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Der Preis erreicht die untere Kanalgrenze, und der Wert des CCI Color Levels liegt innerhalb der beiden Schwellenwerte. Verkaufsbedingungen Der Preis erreicht die obere Kanalgrenze, und der Wert des CCI Color Levels liegt innerhalb der beiden Schwellenwerte. Ausstiegsbedingungen Der Preis erreicht die gegenüberliegende Kanalgrenze

Fig. 11 zeigt die Eröffnungsbedingungen. In einigen Fällen kann der Preis den Kanal verlassen, aber der CCI-basierte Filter im angegebenen Bereich zeigt, dass der Preis in den Kanal zurückkehren und den eingestellten Take-Profit erreichen kann.





Fig. 11. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #9.

Der Code des Expert Advisors, der nach dieser Strategie handelt, ist anschließend aufgeführt:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]-Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,close[ 0 ]+Inp_StopLoss* _Point ,tp,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { if (atr_low[ 0 ]>close[ 0 ] && cci[ 0 ]<Inp_CCI_LevelUP && cci[ 0 ]>Inp_CCI_LevelDOWN) { tp=atr_up[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool SellSignal() { if (atr_up[ 0 ]<close[ 0 ] && cci[ 0 ]<Inp_CCI_LevelUP && cci[ 0 ]>Inp_CCI_LevelDOWN) { tp=atr_low[ 0 ]; return true ; } else return false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 1 , 0 , 2 ,atr_up)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle1, 2 , 0 , 2 ,atr_low)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 2 , 0 , 2 ,cci)<= 0 || CopyClose ( Symbol (), PERIOD_CURRENT , 0 , 2 ,close)<= 0 )? false : true ; }

Strategie #10. Das RSI-Histogramm und dem Indikator Flat als Filter

Der RSI in Form eines Histogramms bietet eine bessere Visualisierung, da die wichtigsten Markteintrittssignale in den überkauften/überverkauften Zonen generiert werden. Flat wird verwendet, um falsche Signale herauszufiltern.

Indikator Parameter Beschreibung Verwendeter Indikator RSI_Histogram Verwendeter Indikator Flat Zeitrahmen Jeder Kaufbedingungen Der RSI liegt im überverkauften Bereich (unter dem Schwellenwert) und Flat im flachen Bereich. Verkaufsbedingungen Der RSI liegt im überkauften Bereich (unter dem Schwellenwert) und Flat im flachen Bereich. Ausstiegsbedingungen Take-Profit/Stop-Loss

Die Eröffnungsbedingungen zeigt Fig. 12. Der RSI als Histogramm ist die geeignetere Darstellung, um die die überkauft/überverkauften Bereiche und die Seitwärtszone des Flat zu erkennen.

Fig. 12. Eröffnungsbedingungen für den Seitwärtshandel der Strategie #10.

Die Umsetzung des Expert Advisor auf Basis die oben erwähnten Strategie ist anschließend aufgeführt:

void OnTick () { if (!Trade.IsOpenedByMagic(Inp_MagicNum)) { if (!GetIndValue()) return ; if (BuySignal()) Trade.BuyPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); if (SellSignal()) Trade.SellPositionOpen( Symbol (),Inp_Lot,Inp_StopLoss,Inp_TakeProfit,Inp_MagicNum,Inp_EaComment); } } bool BuySignal() { return (rsi[ 0 ]<Inp_LowLevel && fl[ 0 ]<Inp_FLowLevel)? true : false ; } bool SellSignal() { return (rsi[ 0 ]>Inp_HighLevel && fl[ 0 ]<Inp_FLowLevel)? true : false ; } bool GetIndValue() { return ( CopyBuffer (InpInd_Handle1, 0 , 0 , 2 ,rsi)<= 0 || CopyBuffer (InpInd_Handle2, 0 , 0 , 2 ,fl)<= 0 )? false : true ; }

Tests

Nun, da wir 10 Handelsstrategien für die Seitwärtsbewegung definiert und in den Code implementiert haben, wählen wir die gemeinsamen Testbedingungen aus.

Testintervall: Letztes Jahr .

. Währungspaar EURUSD .

. Handelsmodus: Keine Verzögerung ( Dies sind keine hochfrequenten Handelsstrategien, daher wäre der Effekt von Verzögerungen sehr gering).



Dies sind keine hochfrequenten Handelsstrategien, daher wäre der Effekt von Verzögerungen sehr gering). Testen: M1 OHLC ( Pre-Testing mit echten Ticks zeigt fast die gleichen Ergebnisse).



Erste Einzahlung: 1000 USD.

Leverage: 1:500.

Server: MetaQuotes-Demo.

Kurse: 5 Dezimalstellen.

Strategie #1 Test (Der Indikator Envelopes mit einem Filter auf Basis des MFI)



Voreinstellung:

input int Inp_StopLoss= 500 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Inp_applied_volume= VOLUME_TICK ; input int Inp_MFI_period= 10 ; input int Inp_ma_period= 10 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ma_method= MODE_SMA ; input double Inp_deviation= 0.1 ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 13. Flat Strategie #1. Testergebnisse.

Strategie #2 Test (Die Bollinger Bänder und zwei gleitende Durchschnitte)



Voreinstellung:

input int Inp_StopLoss= 450 ; input int Inp_BBPeriod= 14 ; input double Inp_deviation= 2.0 ; input int Inp_ma_period1= 12 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ma_method1= MODE_SMMA ; input int Inp_ma_period2= 2 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ma_method2= MODE_LWMA ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 14. Flat Strategie #2. Testergebnisse.

Strategie #3 Test (WSO & WRO Kanal mit einem Filter auf Basis von Ehlers Fractal Dimension)



Voreinstellung:

input int Inp_StopLoss= 500 ; input int Inp_WsoWroPeriod= 16 ; input int Inp_FdiPeriod = 18 ; input double Inp_FdiThreshold = 1.4 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_Price = PRICE_CLOSE ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 15. Flat Strategie #3. Testergebnisse.

Strategie #4 Test (Der Indikator Percentage Crossover Channel mit dem Filter TrendRange)



Voreinstellung:

input int Inp_StopLoss= 500 ; input double Inp_Percent= 26.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_Price= PRICE_CLOSE ; input uint Inp_PeriodTR = 14 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_Method = MODE_EMA ; input double Inp_Deviation = 1.0 ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 16. Flat Strategie #4. Testergebnisse.

Strategie #5 Test (Der Indikator Price Channel mit dem Filter RBVI)



Voreinstellung:

input int Inp_StopLoss= 450 ; input int Inp_ChannelPeriod= 12 ; input int Inp_RBVIPeriod= 5 ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Inp_VolumeType= VOLUME_TICK ; input double Inp_level= 40 ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 17. Flat Strategie #5. Testergebnisse.

Strategie #6 Test (Der Indikator Williams Percent Range und dem ADX als Filter)



Voreinstellung:

input int Inp_StopLoss= 50 ; input int Inp_TakeProfit= 50 ; input int Inp_WPRPeriod= 10 ; input int Inp_ADXPeriod= 14 ; input int Inp_FlatLevel= 40 ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 18. Flat Strategie #6. Testergebnisse.

Strategie #7 Test (Der veränderte Keltnerkanal mit dem Filter Magic Trend)



Voreinstellung:

input int Inp_SmoothCenter = 11 ; input int Inp_SmoothDeviation = 12 ; input double Inp_F = 1.0 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_AppliedPrice = PRICE_CLOSE ; input ENUM_MA_METHOD Inp_MethodSmoothing = MODE_SMA ; input ENUM_METHOD_VARIATION Inp_MethodVariation = METHOD_HL; input uint Inp_PeriodCCI = 60 ; input uint Inp_PeriodATR = 5 ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 19. Flat Strategie #7. Testergebnisse.

Strategie #8 Test (Der Donchian Kanal mit der Bestätigung durch Trinity Impulse)



Voreinstellung:

input int Inp_StopLoss= 500 ; input int Inp_ChannelPeriod= 12 ; input int Inp_Period= 5 ; input int Inp_Level= 34 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_Type= MODE_LWMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_Price= PRICE_WEIGHTED ; input ENUM_APPLIED_VOLUME Inp_Volume= VOLUME_TICK ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 20. Flat Strategie #8. Testergebnisse.

Strategie #9 Test (Der Indikator ATR Channel und einem Filter auf Basis des CCI Color Levels)



Voreinstellung:

input ENUM_MA_METHOD Inp_MA_Method= MODE_SMA ; input uint Inp_MA_Period= 10 ; input uint Inp_ATR_Period= 12 ; input double Inp_Factor= 1.5 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_IPC= PRICE_LOW ; input int Inp_Shift= 0 ; input int Inp_CCI_ma_period = 14 ; input double Inp_CCI_LevelUP = 90 ; input double Inp_CCI_LevelDOWN =- 90 ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 21. Flat Strategie #9. Testergebnisse.

Strategie #10 Test (Das RSI-Histogramm und dem Indikator Flat als Filter)



Voreinstellung:

input uint Inp_RSIPeriod= 12 ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_RSIPrice= PRICE_CLOSE ; input uint Inp_HighLevel= 60 ; input uint Inp_LowLevel= 40 ; input int Inp_Shift= 0 ; input uint Inp_Smooth= 10 ; input ENUM_MA_METHOD Inp_ma_method= MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Inp_applied_price= PRICE_CLOSE ; input uint Inp_HLRef= 100 ; input int Inp_FShift= 0 ; input uint Inp_ExtraHighLevel= 70 ; input uint Inp_FHighLevel= 50 ; input uint Inp_FLowLevel= 30 ;

Test-Ergebnisse:

Abb. 22. Seitwärtsstrategie #10. Testergebnisse.

Ergebnisse

Die Erprobung und Optimierung der analysierten Strategien für den Seitwärtshandel hat zu folgenden Ergebnissen geführt.

Die meisten Strategien basieren auf dem Handel innerhalb eines Kanals und beinhalten Signalfilterung, so dass ihr Hauptschwachpunkt ein kurzfristiger Kanalausbruch ist.

Tests mit sehr niedrigen und sehr hohen Zeitrahmen führen zu Verlusten aufgrund zu vielen oder zu wenigen Positionen.

Es wurden keine signifikanten Gewinnunterschiede bei der Optimierung für das gleiche Währungspaar und den gleichen Zeitraum erzielt. Fast alle Strategien zeigten ähnliche Ergebnisse.

So können wir die wichtigste Schlussfolgerung ziehen: Obwohl wir verschiedene Kanalbautechniken und Filter gewählt haben, sind die Vor- und Nachteile aller Strategien vergleichbar.

Schlussfolgerung

Im Folgenden finden Sie eine Übersichtstabelle mit den Namen der Expert Advisor, die in diesem Artikel entwickelt und verwendet wurden, sowie Hilfsklassen und eine Liste von Indikatoren, die in den oben genannten Strategien verwendet werden. Das unten angehängte Archiv enthält alle beschriebenen Dateien in Ordnern. Für den ordnungsgemäßen Betrieb müssen Sie lediglich den Ordner MQL5 in den Terminalverzeichnis speichern.

Die Programme dieses Artikels: