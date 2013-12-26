Sistemas de trading simples usando indicadores semáforo

Introducción

Los indicadores semáforo o indicadores de señal son simples detectores que indican el momento para entrar o salir del mercado. Cuando hay una señal de entrada en la barra actual aparece una etiqueta en un gráfico del símbolo. Esta etiqueta puede usarse como condición para realizar una transacción.

Hay muchos indicadores de este tipo, pero la verdadera esencia del sistema de trading original basado en estos indicadores no ha cambiado en absoluto. Por tanto, es una buena idea implementarlo de la forma más simple y universal. Esto permitirá usar posteriormente el resultado obtenido al trabajar con indicadores similares, sin tener que realizar grandes cambios.

Fig.1.

Fig.2. Señal de trading para realizar una transacción usando el indicadores de señal de semáforo







Ejemplos típicos de indicadores de señal de semáforo

Actualmente hay muchos indicadores de este tipo en la base de código. En este artículo voy a proporcionar solo unos pocos enlaces a las páginas web correspondientes:

Además de los indicadores de señal de semáforo, hay un grupo de indicadores de tendencia de semáforo:

Fig.3. Indicador de tendencia de semáforo



Fig.4. Señal de trading para realizar una transacción usando un indicador de tendencia de semáforo Heiken_Ashi_Smoothed



Los sistemas de trading que emplean estos indicadores utilizan un código ligeramente distinto para obtener señales de trading, mientras que el código del asesor experto permanece prácticamente inalterado.

Ejemplos típicos de indicadores de tendencia de semáforo

La base de código contiene una gran cantidad de estos indicadores. En este artículo voy a proporcionar solo unos pocos enlaces a las páginas web correspondientes:

Datos básicos para crear un sistema de trading:



Indicadores semáforo con los parámetros de entrada que estarán presentes en el asesor experto; Lista de parámetros de trading del asesor experto de entrada adicionales: un porcentaje de los recursos financieros de depósitos usados en la transacción;

un tamaño de Stop Loss y Take Profit (las órdenes pendientes no deben usarse en caso de valores cero);

retardo (diferencia máxima permitida entre los precios de la transacción actual y los establecidos);

índice de la barra, desde el que las señales de trading serán recibidas;

permisos para abrir posiciones cortas y largas;



permisos para el cierre forzado de posiciones largas y cortas de acuerdo con las señales del indicador.

Por supuesto, sería mucho más adecuado dar órdenes para realizar transacciones usando las funciones de trading universales. Estas funciones son muy complejas y deben ser empaquetadas en una librería separada para que el código de la aplicación sea lo más sencillo posible.

El código del asesor experto que implementa el sistema de trading de semáforo:

#property copyright "Copyright © 2011, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property version "1.00" input double MM=- 0.1 ; input int StopLoss_= 1000 ; input int TakeProfit_= 2000 ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_H1 ; input int RISK= 4 ; input uint SignalBar= 1 ; int TimeShiftSec; int InpInd_Handle; int min_rates_total; #include <TradeAlgorithms.mqh> int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "ASCtrend" ,RISK); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " Failed to get handle of ASCtrend indicator" ); TimeShiftSec= PeriodSeconds (InpInd_Timeframe); min_rates_total= int ( 3 +RISK* 2 +SignalBar); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { GlobalVariableDel_( Symbol ()); } void OnTick () { if ( BarsCalculated (InpInd_Handle)<min_rates_total) return ; LoadHistory( TimeCurrent ()- PeriodSeconds (InpInd_Timeframe)- 1 , Symbol (),InpInd_Timeframe); double DnVelue[ 1 ],UpVelue[ 1 ]; static bool Recount= true ; static bool BUY_Open= false ,BUY_Close= false ; static bool SELL_Open= false ,SELL_Close= false ; static datetime UpSignalTime,DnSignalTime; static CIsNewBar NB; if (!SignalBar || NB.IsNewBar( Symbol (),InpInd_Timeframe) || Recount) { BUY_Open= false ; SELL_Open= false ; BUY_Close= false ; SELL_Close= false ; Recount= false ; if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 1 ,SignalBar, 1 ,UpVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 ,SignalBar, 1 ,DnVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if (UpVelue[ 0 ] && UpVelue[ 0 ]!= EMPTY_VALUE ) { if (BuyPosOpen) BUY_Open= true ; if (SellPosClose) SELL_Close= true ; UpSignalTime= datetime ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),InpInd_Timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ))+TimeShiftSec; } if (DnVelue[ 0 ] && DnVelue[ 0 ]!= EMPTY_VALUE ) { if (SellPosOpen) SELL_Open= true ; if (BuyPosClose) BUY_Close= true ; DnSignalTime= datetime ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),InpInd_Timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ))+TimeShiftSec; } if ((BuyPosOpen && BuyPosClose || SellPosOpen && SellPosClose) && (!BUY_Close && !SELL_Close)) { int Bars_= Bars ( Symbol (),InpInd_Timeframe); for ( int bar= int (SignalBar+ 1 ); bar<Bars_; bar++) { if (SellPosClose) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 1 ,bar, 1 ,UpVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if (UpVelue[ 0 ]!= 0 && UpVelue[ 0 ]!= EMPTY_VALUE ) { SELL_Close= true ; break ; } } if (BuyPosClose) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 ,bar, 1 ,DnVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if (DnVelue[ 0 ]!= 0 && DnVelue[ 0 ]!= EMPTY_VALUE ) { BUY_Close= true ; break ; } } } } } BuyPositionClose(BUY_Close, Symbol (),Deviation_); SellPositionClose(SELL_Close, Symbol (),Deviation_); BuyPositionOpen(BUY_Open, Symbol (),UpSignalTime,MM, 0 ,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_); SellPositionOpen(SELL_Open, Symbol (),DnSignalTime,MM, 0 ,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_); }

El código para realizar esta idea es muy simple y claro, aunque deben aclararse algunos detalles.

El período del gráfico usado por un indicador de señal y un asesor experto se fija en la variable de entrada InpInd_Timeframe del asesor experto. Por tanto, el cambio de un gráfico en el que se sitúa un asesor experto no altera este parámetro para el mismo.

La función IsNewBar() era necesaria para determinar el momento en el que la nueva barra es implementada como una clase situada en el archivo TradeAlgorithms.mqh. Esto permite usar cualquier número de funciones de este tipo en el código fácilmente, estableciendo una variable ClsNewBar estática individual para cada una de ellas.



Las variables UpSignalTime y DnSignalTime se usan para guardar y transferir el tiempo tras el cual es posible realizar la próxima transacción después de la anterior a las funciones de trading. En nuestro caso esta característica se usa para evitar tener que realizar varias transacciones en la misma dirección en la misma barra (cuando se realiza una transacción, la función de trading almacena el momento de finalización de la barra actual y no realiza nuevas transacciones en la misma dirección hasta ese instante).

El bloque "Buscando la última dirección de trading para obtener señales para posiciones de cierre" en la función OnTick() es necesario para poder recibir señales de cierre de posición en las barras sin señales de trading. En los casos de funcionamiento normal de un asesor experto no es necesario. Pero si ocurre un fallo en la conexión a internet es muy posible que se pierda una nueva señal de trading. No es buena idea entrar al mercado post factum, pero sí será una buena opción cerrar las posiciones abiertas.





Usando el sistema de trading con otros indicadores de señal de semáforo

Ahora, si es necesario usar este código con otro indicadores de señal de semáforo, deben realizarse las siguientes acciones:



Reemplazar los datos del indicador previo por los parámetros necesarios del nuevo en los parámetros de entrada de un asesor experto; Cambiar el código de obtención del controlador del indicador en el bloque OnInit(); Determinar los índices para los buffers de indicador usados para almacenar las señales de trading buy y sell desde el código del indicador e introducirlos adecuadamente en las llamadas a la función CopyBuffer() del bloque OnTick(). En este caso se usan los buffers de indicador cero y primero; Cambiar la inicialización de la variable del punto de inicio del cálculo de los datos (min_rates_total) en un asesor experto de acuerdo con el código del indicador; Cambiar el bloque "Buscando la última dirección de trading para obtener señales para posiciones de cierre" en la función OnTick() de acuerdo con el código del indicador.







Usando el sistema de trading con otros indicadores de tendencia de semáforo

Al usar este sistema de trading con indicadores de tendencia de semáforo, el código del asesor experto cambia un poco en el bloque para determinar las señales para las transacciones de la función OnTick(). Por ejemplo, el código para el asesor experto basado en el indicador FiboCandles será como se indica a continuación :

void OnTick () { if ( BarsCalculated (InpInd_Handle)<min_rates_total) return ; LoadHistory( TimeCurrent ()- PeriodSeconds (InpInd_Timeframe)- 1 , Symbol (),InpInd_Timeframe); double TrendVelue[ 2 ]; static bool Recount= true ; static bool BUY_Open= false ,BUY_Close= false ; static bool SELL_Open= false ,SELL_Close= false ; static datetime UpSignalTime,DnSignalTime; static CIsNewBar NB; if (!SignalBar || NB.IsNewBar( Symbol (),InpInd_Timeframe) || Recount) { BUY_Open= false ; SELL_Open= false ; BUY_Close= false ; SELL_Close= false ; Recount= false ; if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 4 ,SignalBar, 2 ,TrendVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if (TrendVelue[ 0 ]== 1 && TrendVelue[ 1 ]== 0 ) { if (BuyPosOpen) BUY_Open= true ; if (SellPosClose)SELL_Close= true ; UpSignalTime= datetime ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),InpInd_Timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ))+TimeShiftSec; } if (TrendVelue[ 0 ]== 0 && TrendVelue[ 1 ]== 1 ) { if (SellPosOpen) SELL_Open= true ; if (BuyPosClose) BUY_Close= true ; DnSignalTime= datetime ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),InpInd_Timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ))+TimeShiftSec; } { if (SellPosOpen && SellPosClose && TrendVelue[ 1 ]== 0 ) SELL_Close= true ; if (BuyPosOpen && BuyPosClose && TrendVelue[ 1 ]== 1 ) BUY_Close= true ; } } BuyPositionClose(BUY_Close, Symbol (),Deviation_); SellPositionClose(SELL_Close, Symbol (),Deviation_); BuyPositionOpen(BUY_Open, Symbol (),UpSignalTime,MM, 0 ,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_); SellPositionOpen(SELL_Open, Symbol (),DnSignalTime,MM, 0 ,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_); }

En este caso, las señales de trading son recibidas solo desde un buffer de indicador de color (que contiene los índices de color). Los datos en este buffer solo pueden tener dos valores: 0 - para mercado ascendente y 1 - para el descendente. El código del bloque "Buscando la última dirección de trading para obtener señales de cierre de posiciones" ha pasado a ser lo más simple posible, ya que una dirección de tendencia en cualquier barra puede recibirse desde la celda apropiada del buffer del indicador.



En el bloque "Reallizando transacciones" las funciones de cierre de posiciones van primero, seguidas por las funciones de apertura. Cuando se da la secuencia opuesta solo será posible cerrar las transacciones en una barra ¡y no podremos abrirlas simultáneamente al hacer pruebas en el modo "solo precios abiertos"! Por tanto, los resultados de trading se verán afectados.





Probando el sistema de trading

Antes de proceder a probar el sistema de trading debe aclararse un importante detalle. Cuando el valor de la variable de entrada SignalBar es igual a cero, el asesor experto obtendrá transacciones ejecutando señales desde la barra actual. Pero la señal de la barra actual no es de confianza cuando indica el cambio de la tendencia en sentido opuesto a esta señal en la barra anterior. Las señales en la barra actual pueden aparecer y desaparecer, mientras que una tendencia puede ir en contra de estas señales durante mucho tiempo. Esto puede verse fácilmente si se prueba un asesor experto en todos los ticks con la visualización habilitada y la variable SignalBar es igual a cero. La visualización del funcionamiento del indicador ASCtrend muestra un claro síntoma de este hecho en tal caso.

De nuevo, solo el modo "Every tick" es apropiado para la optimización de un asesor experto con una señal recibida de la barra actual. En caso de que se vaya a recibir de alguna otra barra cerrada, es suficiente el modo "solo precios abiertos". Esto acelera enormemente el análisis del comportamiento del sistema de trading sin grandes pérdidas de calidad.



Por tanto, ¡es mejor no usar señales de la barra actual para probar y optimizar estos sistemas de trading!

Por ello vamos a probar el asesor experto con los parámetros por defecto en EUR/USD desde el principio del año hasta el comienzo de diciembre:

Fig.5. Resultados de las pruebas del asesor experto Exp_ASCtrend con los parámetros por defecto en EUR/USD H1

Después de cambiar un poco los ajustes del asesor experto en el probador de estrategias, encontramos con facilidad la combinación más adecuada de los parámetros del asesor experto para los datos históricos existentes:

Fig.6. Resultados de las pruebas del asesor experto Exp_ASCtrend después de la optimización con mejores parámetros en EUR/USD H1

El proceso de optimización del sistema de trading no tiene nada de especial, por eso solo proporciono un enlace al artículo que describe este proceso en detalle: "MQL5: Guía para pruebas y optimización de asesores expertos en MQL5".

Por supuesto, sería ingenuo esperar grandes beneficios de un sistema de trading tan simple. Pero es muy posible alcanzar buenos resultados si se gestiona con habilidad este sistema semiautomático y es ajustado regularmente según el comportamiento del mercado en cada momento.

Por ejemplo, hubo una tendencia al alza en el gráfico EUR/USD H12 en 2011 desde enero a mayo. Y fue fácilmente detectable en las primeras etapas:

Fig.7. Gráfico EUR/USD H12 (enero/mayo 2011)

Sería interesante probar el asesor experto en este intervalo de tiempo con los ajustes por defecto, la posibilidad de comprar solo y el uso de solo un 5% de un depósito (MM=0.05). Aquí están los resultados del asesor experto con dichos parámetros probados en el gráfico H1:

Fig.8. Resultados de las pruebas del asesor experto Exp_ASCtrend con los parámetros por defectode EUR/USD H1 para enero/mayo 2011 (solo posiciones largas, MM=0.05)

Por supuesto, en este caso un operador es completamente responsable de seleccionar una dirección de la transacción. Pero si tenemos en mente que debe realizarse usando gráficos de grandes períodos de tiempo será difícil que nos encontremos con grandes dificultades.





Modificación del módulo de trading para usarlo con otro indicador

Este artículo podría haber terminado aquí, pero MetaEditor ha adquirido la posibilidad de generar asesores expertos basados en módulos de trading ya prediseñados. El proceso para crear dichos módulos con todo el material que hemos visto aquí es muy complejo y requiere un estudio separado. Por tanto, me voy a centrar en los módulos de trading ya diseñados que son completamente análogos a los sistemas de trading que he sugerido. Y solo después de eso voy a ir a los detalles sobre la modificación de dichos módulos de acuerdo con los indicadores de la señal concreta, evitando entrar en detalles innecesarios.

Vamos a asumir que ya tenemos el conjunto de módulos de trading para sistemas de señales de semáforo (MySignals.zip) y queremos crear el módulo análogo para un indicador particular. Vamos a considerar el indicador BykovTrendSignal.mq5, que es un indicador de señal de semáforo típico. En primer lugar, debemos encontrar el análogo más preciso del indicador en este grupo (Indicators.zip). Vemos que el primer indicador de este artículo (ASCtrend) es el más parecido a él. Por tanto, vamos a usar el módulo de trading de este indicador para la modificación.

Teniendo en cuenta su uso en el código del programa requerido, el indicador mismo (BykovTrend) tiene un conjunto de parámetros de entrada:

input int RISK= 3 ; input int SSP= 9 ;

Y necesitamos los índices de los buffers de indicador usados para guardar las señales para realizar transacciones. En nuestro caso estos son: 0 - para señales sell y 1 - para señales buy.

Ahora que conocemos cuál es el módulo que debe usarse para la modificación, lo copiamos en la carpeta \MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\ con el nombre de archivo BykovTrendSignal.mqh y lo abrimos en MetaEditor. Hay una expresión muy habitual en el código "ASCtrend" (el nombre del indicador previo). Debe ser reemplazada por el nombre del nuevo indicador ("BykovTrend"). Para hacer esto, presione las teclas "Ctrl" y "H" simultáneamente y haga el cambio necesario:





Fig.9. Cambiar el nombre del indicador en el código del módulo de trading



La siguiente etapa de nuestro trabajo es la más minuciosa. Debemos reemplazar todo lo relacionado con los parámetros de entrada del indicador en el código del módulo de trading. El proceso es muy similar al que se indicó en el artículo "MQL5 Wizard: cómo crear un módulo de señales de trading.

En primer lugar, debemos hacer algunos cambios en el bloque comentado de la descripción de la clase de señalaes de trading de MQL5 Wizard:

Ambos indicadores contienen la misma variable de entrada RISK, y por tanto se deben dejar. Pero en estos indicadores su valor por defecto es distinto. De hecho, esta diferencia no es crítica y puede permanecer sin cambios. Se ha añadido la línea de comentario sobre la variable SSP:

Y el enlace al indicador de la base de código ha sido reemplazado:

Ahora, todo lo relacionado con los cambios en los parámetros de entrada debe reflejarse en la descripción de la clase de señales de trading CBykovTrendSignal. Tenemos la línea de la nueva declaración de la variable de la clase m_SSP en los parámetros de los ajustes:

uint m_SSP;

y la línea de la nueva declaración del método de instalación de los parámetros de los ajustes de SPP():

void SSP( uint value ) { m_SSP= value ; }

Todo lo relacionado con la variable de entrada RISK en el módulo de señales de trading que creemos es equivalente el módulo de entrada y, por tanto, no hay cambios en el actual ni en ningún otro bloque del módulo de trading.



Ahora pasamos al constructor de la clase CBykovTrendSignal::CBykovTrendSignal(). Debe añadirse a este bloque la inicialización de una nueva variable:

m_SSP= 4 ;

En el bloque de verificación de los parámetros de ajuste de CBykovTrendSignal::ValidationSettings(), debe realizarse una comprobación de la nueva variable para evaluar si es correcta.

if (m_SSP<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": SSP must be above zero" ); return ( false ); }

Después de esto podemos pasar al bloque de inicialización del indicador BykovTrend - BykovTrendSignal::InitBykovTrend(). El nuevo indicador tiene un número diferente de variables de entrada y, por tanto, también será diferente la dimensión de la matriz de parámetros de entrada declarada:

MqlParam parameters[ 3 ];

En nuestro caso necesitamos una dimensión para el nombre del string del indicador y dos más para sus parámetros de entrada.

Ahora tenemos que inicializar una nueva celda de las matrices de los parámetros de entrada, indicando el tipo de variable que se guardará en ella:

parameters[ 2 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 2 ].integer_value=m_SSP;

Después de esto, cambia el número de variables de entrada por 3 en este bloque en la llamada para la inicialización del indicador:

if (!m_indicator.Create(m_symbol.Name(),m_Ind_Timeframe, IND_CUSTOM , 3 ,parameters))

El número de buffers en el indicador permanece sin cambios y es igual a dos, y por tanto no hay necesidad de cambiar nada en la línea de inicialización del número de buffers del indicador en nuestro caso:



if (!m_indicator.NumBuffers( 2 )) return ( false );

Los indicadores de tendencia ASCtrend y BykovTrend tienen dos buffers de indicador cada uno. Las funciones de los buffers son completamente iguales. El buffer cero se usa para almacenar señales sell, mientras que el buffer de índice 1 se usa para almacenar señales buy. Por tanto, no es necesario cambiar nada en los bloques de las funciones para enviar las señales de trading CBykovTrendSignal::LongCondition() y CBykovTrendSignal::ShortCondition() y puede considerarse completado el trabajo de modificación del módulo de señales de trading.

Pero, en general, todos los indicadores de semáforo son distintos y, por tanto, los bloques para los distintos indicadores semáforo pueden diferir entre sí considerablemente. El archivo del módulo de trading MySignals.zip y el archivo Indicators.zip contienen abundantes ejemplos para crear varios indicadores. Tras algunas revisiones, es posible encontrar la información sobre el proceso de sustitución y las posibles versiones del código para este.

Ahora me gustaría centrarme en la variable de entrada Ind_Timeframe del módulo de señales de trading. Esta variable permite descargar un período de tiempo adecuado en el indicador. Sin embargo, el asesor experto generado opera en el mismo marco al que fue asignado. Esto significa que el período de tiempo de la variable de entrada nunca debe exceder un período del gráfico sobre el que opera el asesor experto para proporcionar un funcionamiento normal del módulo.



Finalmente, me gustaría mostrar otra peculiaridad de la creación de módulos de señales de trading. Algunas veces la enumeraciones personalizadas son implementadas en el código del indicador básico como tipos para las variables de entrada del módulo. Por ejemplo, la enumeración personalizada Smooth_Method se usa como tipo de variable MA_SMethod para el indicador Candles_Smoothed:

enum Smooth_Method { MODE_SMA_, MODE_EMA_, MODE_SMMA_, MODE_LWMA_, MODE_JJMA, MODE_JurX, MODE_ParMA, MODE_T3, MODE_VIDYA, MODE_AMA, }; */ input Smooth_Method MA_SMethod= MODE_LWMA ; input int MA_Length= 30 ; input int MA_Phase= 100 ;

En tal caso, las variables de entrada de este tipo y todos los elementos asociados en el módulo de señales de trading (Candles_SmoothedSignal.mqh) deben modificarse en las variables de tipo int y uint. También debe realizarse el procedimiento inverso de enumeraciones personalizadas hasta los parámetros de entrada del asesor experto y la sustitución de los tipos de variables de entrada necesaria (asesor experto de ExpM_Candles_Smoothed) para facilitar el uso de las variables de entrada en el código ya generado del asesor experto terminado.

enum Smooth_Method { MODE_SMA_, MODE_EMA_, MODE_SMMA_, MODE_LWMA_, MODE_JJMA, MODE_JurX, MODE_ParMA, MODE_T3, MODE_VIDYA, MODE_AMA, }; input string Expert_Title = "Candles_Smoothed" ; ulong Expert_MagicNumber = 29976 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose= 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ; input int Signal_Expiration = 1 ; input bool Signal__BuyPosOpen = true ; input bool Signal__SellPosOpen = true ; input bool Signal__BuyPosClose = true ; input bool Signal__SellPosClose = true ; input ENUM_TIMEFRAMES Signal__Ind_Timeframe= PERIOD_H1 ; input Smooth_Method Signal__MA_SMethod = 4 ; input uint Signal__MA_Length = 30 ; input uint Signal__MA_Phase = 100 ; input uint Signal__SignalBar = 1 ; input double Signal__Weight = 1.0 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.1 ;

En nuestro caso, esto se ha realizado por la variable de entrada Signal__MA_SMethod.



Puede acelerar la modificación del código considerablemente si abre ambas versiones del código (ASCtrendSignal.mqh y BykovTrendSignal.mqh) simultáneamente en el editor (situando una a la izquierda y la otra a la derecha) y comparar las dos versiones de código con cuidado.

Conclusión



He incluido una cantidad suficiente de asesores expertos basados en el sistema de trading de semáforo en el archivo Experts.zip adjunto a este artículo para permitir a los programadores menos experimentados comprender fácilmente todas las características de la escritura de este código o, al menos, para que puedan trabajar con asesores expertos prediseñados usando indicadores muy conocidos.

Todos los asesores expertos adjuntos se muestran también como módulos de trading para aquellos que quieran usar el simulador de estrategias de trading como base para sus propios sistemas. Estos módulos se encuentran en el archivo MySignals.zip mientras que los sistemas de trading basados en ellos se encuentran en Expertsez.zip. Los indicadores usados en los asesores expertos se encuentran en Indicators.zip. Las rutas para extraer estos archivos son las siguientes:

Experts.zip: "\MQL5\Experts\";

Expertsez.zip: "\MQL5\Experts\";

MySignals.zip: "\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\";

Indicators.zip: "\MQL5\Indicators\";

SmoothAlgorithms.mqh: "\Include\";

TradeAlgorithms.mqh: "\Include\".



Reinicie MetaEditor, abra la ventana del navegador, haga clic con el botón derecho del ratón en la etiqueta MQL5 y seleccione "Compilar"en el menú emergente.

El archivo SmoothAlgorithms.mqh es necesario para la compilación de algunos indicadores de Indicators.zip, mientras que el archivo TradeAlgorithms.mqh es necesario para la compilación de todos los asesores expertos de Experts.zip.