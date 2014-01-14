Autor real:

Andrey Vassiliev

Stalin es uno de los llamados indicadores "señal", ya que proporciona al trader los puntos precisos de entrada en el mercado marcándolos con flechas rojas y azules para la venta y compra, respectivamente,.

Este indicador utiliza el método más popular, sencillo y comprobado - el cruce de dos Medias Móviles. A pesar de que estas señales son una de las más fuertes, se convierten en falsas durante los movimientos planos y la cantidad de señales aumenta en este mercado de manera suficiente como para permitir que su depósito disminuya considerablemente. Por lo tanto, tres tipos de filtros se aplican en este indicador:

el filtro basado en el indicador RSI (Relative Strength Index);



filtro de confirmación de movimiento;

filtro de señales de tendencia lateral.

Estos filtros permiten el indicador de eliminar la mayoría de las señales falsas.

Parámetros de entrada:

MAMethod – método de suavizado de medias móviles:

0 – SMA,

1 – EMA,

2 – SMMA,

3 – LWMA;

0 – SMA, 1 – EMA, 2 – SMMA, 3 – LWMA; MAShift – desplazamiento de las medias móviles con respecto al gráfico de precios;

Fast – período rápido "fast" de la Media Móvil;

Slow – período lento "slow" de la Media Móvil;

RSI – período RSI para el filtrado de señales;

Confirm – relación o ratio de confirmación;

Flat – relación o ratio de confirmación de estado plano;

SoundAlert – activación/desactivación de la alerta sonora;

EmailAlert – activación/desactivación de la alerta por correo electrónico.

Descripción de parámetros:

El parámetro Confirm es responsable de uno de los filtros del indicador diseñado para confirmar el inicio del movimiento de precio. Eso, a su vez, confirma que entramos en el mercado en la dirección correcta;

El parámetro Flat también participa en el filtrado de falsas señales, pero este parámetro es responsable del reconocimiento de movimientos planos y de mercado cuando es demasiado arriesgado entrar al mercado.

Aplicación en trading:

es muy fácil de usar en trading, un trader debe seguir sus señales en el gráfico o activar la alerta de audio.

Si examinamos la historia, podemos notar que el número de señales precisas dictadas por el indicador es considerable, pero no todas estas posibles operaciones habrían sido rentables. Por lo tanto, sería mejor utilizar este indicador con uno de los osciladores que pueden mostrar los momentos para salir del mercado en caso de las primeras señales de retroceso.





