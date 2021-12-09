Semafor Göstergelerini Kullanan Basit Alım Satım Sistemleri

Giriş

Semafor veya sinyal göstergeleri, piyasaya giriş veya çıkış anlarını gösteren basit detektörlerdir. Geçerli çubukta bir giriş sinyali olması durumunda, bir sembol grafiğinde uygun bir etiket görünür. Bu etiket daha sonra bir sözleşme gerçekleştirmek için bir koşul olarak kullanılabilir.

Bu tür birçok gösterge vardır, ancak bu tür göstergelere dayanan orijinal alım satım sisteminin özü hiç değişmemiştir. Bu nedenle, bunu en basit ve evrensel biçimde uygulamak iyi bir fikirdir. Bu, önemli değişiklikler olmadan benzer göstergelerle çalışırken elde edilen sonucun daha fazla kullanılmasına izin verecektir.

Şekil 1.

Şekil 2. ASCtrend semafor sinyal göstergesini kullanarak bir sözleşme yapmak için alım satım sinyali







Tipik Semafor Sinyal Göstergelerinin Örnekleri

Şu anda Kod Tabanında bu tür birçok gösterge var. Bu makalede uygun web sayfalarına yalnızca birkaç bağlantı sağlayacağım:

Semafor sinyal göstergelerine ek olarak, bir grup semafor trend göstergesi vardır:

Şekil 3. Semafor trend göstergesi



Şekil 4. Heiken Ashi Smoothed semafor trend göstergesini kullanarak bir sözleşme yapmak için alım satım sinyali



Bu tür göstergeleri kullanan alım satım sistemleri, alım satım sinyallerini almak için biraz farklı kodlara sahipken, Uzman Danışman (EA) kodu neredeyse değişmeden kalır.

Tipik Semafor Trend Göstergelerinin Örnekleri

Kod Tabanı, bu tür birçok gösterge içerir. Bu makalede uygun web sayfalarına yalnızca birkaç bağlantı sağlayacağım:

Alım Satım Sistemi Oluşturmak için Temel Veriler:



Uzman Danışanda (EA) bulunması gereken giriş parametreleri ile semafor göstergesi; Ek giriş Uzman Danışman (EA) alım satım parametrelerinin listesi: bir sözleşmede kullanılan mevduat finansal kaynaklarının payı;

Zarar Durdur ve Kar Al boyutu (sıfır değerler olması durumunda bekleyen emirler kullanılmamalıdır);

kayma (belirlenen ve gerçek sözleşme fiyatları arasında izin verilen maksimum fark);

alım satım sinyallerinin alınacağı çubuğun dizini;

uzun ve kısa pozisyon açma izinleri;



gösterge sinyallerine göre uzun ve kısa pozisyonların zorla kapatılması için izinler.

Tabii ki, evrensel alım satım sinyallerini kullanarak işlem yapmak için emir vermek çok daha uygun olacaktır. Bu fonksiyonlar oldukça karmaşıktır ve uygulama kodunu olabildiğince kolaylaştırmak için ayrı bir kitaplık dosyasında paketlenmeleri gerekir.

Semafor alım satım sistemini uygulayan Uzman Danışmanın (EA) kodu:

#property copyright "Copyright © 2011, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" #property version "1.00" input double MM=- 0.1 ; input int StopLoss_= 1000 ; input int TakeProfit_= 2000 ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input ENUM_TIMEFRAMES InpInd_Timeframe= PERIOD_H1 ; input int RISK= 4 ; input uint SignalBar= 1 ; int TimeShiftSec; int InpInd_Handle; int min_rates_total; #include <TradeAlgorithms.mqh> int OnInit () { InpInd_Handle= iCustom ( Symbol (),InpInd_Timeframe, "ASCtrend" ,RISK); if (InpInd_Handle== INVALID_HANDLE ) Print ( " Failed to get handle of ASCtrend indicator" ); TimeShiftSec= PeriodSeconds (InpInd_Timeframe); min_rates_total= int ( 3 +RISK* 2 +SignalBar); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { GlobalVariableDel_( Symbol ()); } void OnTick () { if ( BarsCalculated (InpInd_Handle)<min_rates_total) return ; LoadHistory( TimeCurrent ()- PeriodSeconds (InpInd_Timeframe)- 1 , Symbol (),InpInd_Timeframe); double DnVelue[ 1 ],UpVelue[ 1 ]; static bool Recount= true ; static bool BUY_Open= false ,BUY_Close= false ; static bool SELL_Open= false ,SELL_Close= false ; static datetime UpSignalTime,DnSignalTime; static CIsNewBar NB; if (!SignalBar || NB.IsNewBar( Symbol (),InpInd_Timeframe) || Recount) { BUY_Open= false ; SELL_Open= false ; BUY_Close= false ; SELL_Close= false ; Recount= false ; if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 1 ,SignalBar, 1 ,UpVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 ,SignalBar, 1 ,DnVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if (UpVelue[ 0 ] && UpVelue[ 0 ]!= EMPTY_VALUE ) { if (BuyPosOpen) BUY_Open= true ; if (SellPosClose) SELL_Close= true ; UpSignalTime= datetime ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),InpInd_Timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ))+TimeShiftSec; } if (DnVelue[ 0 ] && DnVelue[ 0 ]!= EMPTY_VALUE ) { if (SellPosOpen) SELL_Open= true ; if (BuyPosClose) BUY_Close= true ; DnSignalTime= datetime ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),InpInd_Timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ))+TimeShiftSec; } if ((BuyPosOpen && BuyPosClose || SellPosOpen && SellPosClose) && (!BUY_Close && !SELL_Close)) { int Bars_= Bars ( Symbol (),InpInd_Timeframe); for ( int bar= int (SignalBar+ 1 ); bar<Bars_; bar++) { if (SellPosClose) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 1 ,bar, 1 ,UpVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if (UpVelue[ 0 ]!= 0 && UpVelue[ 0 ]!= EMPTY_VALUE ) { SELL_Close= true ; break ; } } if (BuyPosClose) { if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 0 ,bar, 1 ,DnVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if (DnVelue[ 0 ]!= 0 && DnVelue[ 0 ]!= EMPTY_VALUE ) { BUY_Close= true ; break ; } } } } } BuyPositionClose(BUY_Close, Symbol (),Deviation_); SellPositionClose(SELL_Close, Symbol (),Deviation_); BuyPositionOpen(BUY_Open, Symbol (),UpSignalTime,MM, 0 ,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_); SellPositionOpen(SELL_Open, Symbol (),DnSignalTime,MM, 0 ,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_); }

Böyle bir fikri gerçekleştirmek için kod oldukça basit ve açıktır, ancak bazı detayların açıklığa kavuşturulması gerekir.

Bir sinyal göstergesi ve bir Uzman Danışman (EA) tarafından kullanılan grafik periyodu, Uzman Danışmanın (EA) InpInd_Timeframe giriş değişkeninde sabitlenir. Bu nedenle Uzman Danışmanın (EA) bulunduğu bir grafiğin değişmesi, Uzman Danışman (EA) için bu parametreyi değiştirmez.

Yeni bir çubuğun varış anını belirlemek için gerekli olan IsNewBar() fonksiyonu, TradeAlgorithms.mqh dosyasına yerleştirilen bir sınıf olarak uygulanır. Bu, her biri için ayrı bir statik CIsNewBar değişkeni ayarlayarak bu tür herhangi bir sayıda fonksiyonu kodda kolayca kullanmanıza olanak tanır.



UpSignalTime ve DnSignalTime değişkenleri, zamanı depolamak ve aktarmak için kullanılır, bundan sonra bir öncekinden sonraki sözleşmenin alım satım fonksiyonlarına uygulanması mümkündür. Bizim durumumuzda bu özellik, aynı çubukta aynı yönde birkaç sözleşme yapmaktan kaçınmak için kullanılır (bir sözleşme gerçekleştirirken, alım satım fonksiyonu mevcut çubuğun bitiş zamanını depolar ve bu ana kadar aynı yönde yeni sözleşmeler gerçekleştirmez).

OnTick() fonksiyonundaki "Pozisyonları kapatmak için sinyal almak için son alım satım yönünün aranması" bloğu, alım satım sinyali olmayan çubuklarda pozisyon kapatma sinyallerini almak için gereklidir. Uzman Danışmanın (EA) normal çalışması durumunda bunlara gerek yoktur. Ancak internet bağlantısının kesilmesi durumunda yeni bir alım satım sinyalinin kaçırılması oldukça olasıdır. Piyasaya sonra girmek pek iyi bir fikir değil, ancak açık pozisyonları kapatmak akıllıca bir hareket olacaktır.

Alım Satım Sistemini Diğer Semafor Sinyal Göstergeleriyle Kullanma

Şimdi bu kodu başka bir semafor sinyal göstergesi ile kullanma zorunluluğu varsa aşağıdaki işlemler yapılmalıdır:



Bir Uzman Danışman (EA) giriş parametrelerinde önceki gösterge verilerini yenisinin gerekli parametreleriyle değiştirin; OnInit() bloğundaki gösterge tanıtıcısını alma kodunu değiştirin; Gösterge kodundan alım ve satım işlem sinyallerini depolamak için kullanılan gösterge tamponları için dizinleri belirleyin ve bunları OnTick() bloğunun CopyBuffer() fonksiyon çağrılarına uygun şekilde girin. Bu durumda sıfır ve birinci gösterge tamponları kullanılır; Bir Uzman Danışmanda (EA) veri hesaplama başlangıç noktası değişkeninin (min_rates_total) başlatılmasını aşağıdakilere göre değiştirin. gösterge kodu; Gösterge koduna göre OnTick() fonksiyonunda "Pozisyonları kapatmak için sinyal almak için son alım satım yönünün aranması" bloğunu değiştirin.

Alım Satım Sistemini Diğer Semafor Trend Göstergeleriyle Kullanma

Bu alım satım sistemini semafor trend göstergesi ile kullanırken, Uzman Danışman (EA) kodu, OnTick() fonksiyon işlemleri için sinyalleri belirlemek için blokta biraz değişmiştir. Örneğin, FiboCandles göstergesine dayalı Uzman Danışman (EA) için kod aşağıdaki gibi görünecektir:

void OnTick () { if ( BarsCalculated (InpInd_Handle)<min_rates_total) return ; LoadHistory( TimeCurrent ()- PeriodSeconds (InpInd_Timeframe)- 1 , Symbol (),InpInd_Timeframe); double TrendVelue[ 2 ]; static bool Recount= true ; static bool BUY_Open= false ,BUY_Close= false ; static bool SELL_Open= false ,SELL_Close= false ; static datetime UpSignalTime,DnSignalTime; static CIsNewBar NB; if (!SignalBar || NB.IsNewBar( Symbol (),InpInd_Timeframe) || Recount) { BUY_Open= false ; SELL_Open= false ; BUY_Close= false ; SELL_Close= false ; Recount= false ; if ( CopyBuffer (InpInd_Handle, 4 ,SignalBar, 2 ,TrendVelue)<= 0 ) {Recount= true ; return ;} if (TrendVelue[ 0 ]== 1 && TrendVelue[ 1 ]== 0 ) { if (BuyPosOpen) BUY_Open= true ; if (SellPosClose)SELL_Close= true ; UpSignalTime= datetime ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),InpInd_Timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ))+TimeShiftSec; } if (TrendVelue[ 0 ]== 0 && TrendVelue[ 1 ]== 1 ) { if (SellPosOpen) SELL_Open= true ; if (BuyPosClose) BUY_Close= true ; DnSignalTime= datetime ( SeriesInfoInteger ( Symbol (),InpInd_Timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE ))+TimeShiftSec; } { if (SellPosOpen && SellPosClose && TrendVelue[ 1 ]== 0 ) SELL_Close= true ; if (BuyPosOpen && BuyPosClose && TrendVelue[ 1 ]== 1 ) BUY_Close= true ; } } BuyPositionClose(BUY_Close, Symbol (),Deviation_); SellPositionClose(SELL_Close, Symbol (),Deviation_); BuyPositionOpen(BUY_Open, Symbol (),UpSignalTime,MM, 0 ,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_); SellPositionOpen(SELL_Open, Symbol (),DnSignalTime,MM, 0 ,Deviation_,StopLoss_,TakeProfit_); }

Bu durumda alım satım sinyalleri yalnızca bir renkli gösterge tamponundan (renk dizinlerini içeren) alınır. Bu tamponda veriler yalnızca iki değere sahip olabilir: 0 - yükselen piyasa için ve 1 - azalan piyasa için. Herhangi bir çubuktaki bir trend yönü doğrudan gösterge tamponunun uygun hücresinden alınabildiğinden, "Pozisyon kapanış sinyallerini almak için son alım satım yönünün aranması" blok kodu mümkün olduğunca basitleştirildi.



"Sözleşmeleri gerçekleştirme" bloğunda, önce pozisyon kapatma fonksiyonları, ardından açma fonksiyonları gelir. Tersi durumda, sadece bir çubuktaki sözleşmeleri kapatmak mümkün olacak, "Yalnızca açık fiyatlar" modunda test ederken bunları aynı anda açamayacaksınız! Bu nedenle, alım satım sonuçları ciddi şekilde bozulacaktır.





Alım Satım Sisteminin Test Edilmesi

Alım satım sistemi testine geçmeden önce, önemli bir detayın açıklığa kavuşturulması gerekir. SignalBar giriş değişkeni değerinin sıfıra eşit olması durumunda Uzman Danışman (EA) mevcut çubuktan sözleşme gerçekleştirme sinyalleri alacaktır. Ancak mevcut çubuk sinyali, önceki çubukta bu sinyale karşı hareket eden trendin değişimini gösterme açısından güvenilir değildir. Mevcut çubuktaki sinyaller görünebilir ve kaybolabilirken, bir trend bu tür sinyallere karşı oldukça uzun bir süre hareket edebilir. Bu, bir Uzman Danışman (EA) görselleştirmenin etkin olduğu ve SignalBar değişkeninin sıfıra eşit olduğu tüm tikler üzerinde test edildiğinde kolayca görülebilir. ASCtrend göstergesi işlem görselleştirmesi, böyle bir durumda bu gerçeğin çok açık bir kanıtını sunar.

Yine, geçerli çubuktan alınan bir sinyalle bir Uzman Danışman (EA) optimizasyonu için yalnızca "Her tik" modu uygundur. Halihazırda başka bir kapalı çubuktan alınması durumunda, "Yalnızca açık fiyatlar" modu oldukça yeterlidir. Bu, kalitesinde ciddi bir kayıp olmadan alım satım sistemi davranış analizini büyük ölçüde hızlandırır.



Bu nedenle, bu tür alım satım sistemlerinin test edilmesi ve optimizasyonu için mevcut çubuktan gelen sinyalleri kullanmamak daha iyidir!

Öyleyse, Uzman Danışmanı (EA), yılın başından Aralık ayının başına kadar EUR/USD'de varsayılan parametrelerle test edelim:

Şekil 5. EUR/USD H1 üzerinde varsayılan parametrelerle Exp_ASCtrend Uzman Danışmanının (EA) test sonuçları

Strateji Test Cihazında Uzman Danışman (EA) ayarlarını biraz değiştirdikten sonra, mevcut geçmiş veriler için Uzman Danışman (EA) parametrelerinin en uygun kombinasyonunu oldukça kolay bir şekilde bulabiliriz:

Şekil 6. EUR/USD H1 üzerinde daha iyi parametrelerle optimizasyondan sonra Exp_ASCtrend Uzman Danışmanının (EA) test sonuçları

Alım satım sistemi optimizasyonu sürecinin herhangi bir özelliği yoktur, bu yüzden bu süreci ayrıntılı olarak açıklayan makaleye sadece bir bağlantı vereceğim: "MQL5: MQL5'te Uzman Danışmanların (EA) Test Edilmesi ve Optimize Edilmesi Kılavuzu".

Tabii ki, bu kadar basit bir alım satım sisteminden olağanüstü karlar beklemek saflık olur. Ancak bu yarı otomatik sistemin ustaca ele alınması ve piyasanın mevcut davranışına göre düzenli olarak ayarlanması durumunda iyi sonuçlar elde etmek oldukça mümkündür.

Örneğin, 2011'de Ocak'tan Mayıs'a kadar EUR/USD H12 grafiğinde yukarı yönlü bir trend vardı. Ve erken aşamalarda bu kolayca tespit edilebilirdi:

Şekil 7. EUR/USD H12 grafiği (Ocak/Mayıs 2011)

Uzman Danışmanı (EA) bu zaman aralığında varsayılan ayarlarla, yalnızca satın alma olanağıyla ve yalnızca %5 mevduat kullanımıyla (MM=0,05) test etmek ilginç olurdu. H1 grafiği üzerinde test edilen bu tür parametrelere sahip Uzman Danışmanın (EA) sonuçları aşağıdadır:

Şekil 8. Ocak/Mayıs 2011 için EUR/USD H1'de varsayılan parametrelerle Exp_ASCtrend Uzman Danışmanının (EA) test sonuçları (sadece uzun pozisyonlar, MM=0,05)

Tabii ki, bu durumda bir yatırımcı bir sözleşme yönünü seçmekten tamamen sorumludur. Ancak bunun büyük zaman dilimi grafikleri kullanılarak yapılması gerektiğini aklımızda tutarsak herhangi bir zorlukla karşılaşmayız.





Alım Satım Modülünün Başka Bir Göstergeyle Kullanılması İçin Değiştirilmesi

Bu makale burada bitebilirdi ancak MetaEditor, hazır alım satım modüllerine dayalı Uzman Danışmanlar oluşturma olanağını elde etti. Burada sunulan tüm materyalleri göz önünde bulundurarak bu tür modülleri oluşturma işlemi oldukça karmaşıktır ve ayrı bir çalışma gerektirir. Bu nedenle, önerdiğim alım satım sistemlerine tamamen benzeyen, önceden oluşturulmuş alım satım modüllerine odaklanacağım. Ve ancak bundan sonra, gereksiz detaylandırmadan kaçınarak belirli sinyal göstergelerine göre bu modüllerin modifikasyonunun detaylarına geçeceğim.

Halihazırda semafor sinyal sistemleri (MySignals.zip) için alım satım modülleri koleksiyonumuz olduğunu ve herhangi bir özel gösterge için analog modül oluşturmak istediğimizi varsayalım. Bu, tipik bir semafor sinyal göstergesi olan BykovTrendSignal.mq5 göstergesi olsun. Her şeyden önce, bu koleksiyondan (Indicators.zip) göstergenin en doğru analogunu bulmalıyız. Görsel olarak, bu makaledeki ilk göstergenin (ASCtrend) buna en çok benzeyen olduğunu belirledik. Bu nedenle, değişiklik için bu göstergenin alım satım modülünü kullanacağız.

Gerekli program kodunda kullanımı göz önüne alındığında, göstergenin kendisi (BykovTrend) bir dizi giriş parametresine sahiptir:

input int RISK= 3 ; input int SSP= 9 ;

Ve sözleşmeleri gerçekleştirmek için sinyalleri depolamak için kullanılan gösterge tamponlarının dizinlerine ihtiyacımız var. Bizim durumumuzda bunlar: 0 - satış sinyalleri için ve 1 - alış sinyalleri için.

Artık modifikasyon için hangi modülün kullanılması gerektiğini bildiğimize göre, bunu BykovTrendSignal.mqh dosya adıyla \MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\ klasörüne kopyalayıp MetaEditor'da açıyoruz. Kullanılan kodda düzenli olarak karşılaşılan "ASCtrend" (önceki gösterge adı) ifadesi vardır. Bu, yeni göstergenin adıyla değiştirilmelidir - "BykovTrend". Bunun için "Ctrl" ve "H" tuşlarına aynı anda basın ve gerekli değişikliği yapın:





Şekil 9. Alım satım modülü kodundaki gösterge adının değiştirilmesi



Çalışmamızın bundan sonraki aşaması en titiz olanıdır. Alım satım modülü kodundaki gösterge giriş parametreleriyle ilgili her şeyi değiştirmemiz gerekmektedir. İşlem, "MQL5 Sihirbazı: Alım satım sinyalleri modülü nasıl oluşturulur" makalesinde belirtilene çok benzerdir.

Her şeyden önce, MQL5 Sihirbazı alım satım sinyalleri sınıf açıklamasının dışarıda bırakılan bloğunda bazı değişiklikler yapmalıyız:

Her iki gösterge de aynı RISK girdi değişkenini içerir, bu nedenle bırakılabilir. Ancak bu göstergelerde, bunun varsayılan değeri farklıdır. Aslında, bu fark kritik değildir ve değişmeden bırakılabilir. SSP değişkeni hakkında yorum satırı eklendi:

Ve Kod Tabanı göstergesinin bağlantısı değiştirildi:

Şimdi, giriş parametrelerinin değişiklikleriyle ilgili her şey, CBykovTrendSignal alım satım sinyalleri sınıfının açıklamasına yansıtılmalıdır. Ayar parametrelerinde yeni global m_SSP sınıfı değişken bildirimi satırına sahibiz:

uint m_SSP;

ve yeni SSP() ayarları parametrelerinin kurulum yöntemi bildirimi satırı:

void SSP( uint value ) { m_SSP= value ; }

Oluşturduğumuz alım satım sinyalleri modülündeki RISK giriş değişkeni ile ilgili her şey giriş modülüne eşdeğerdir ve bu nedenle mevcut ve diğer alım satım modülü bloklarında hiçbir değişiklik yoktur.



Şimdi CBykovTrendSignal::CBykovTrendSignal() sınıfı yapıcıya geçiyoruz. Bu bloğa yeni bir değişkenin başlatılması eklenmelidir:

m_SSP= 4 ;

Yeni değişkenin doğruluğunun kontrolü şurada yapılmalıdır: CBykovTrendSignal::ValidationSettings() ayarları parametreleri doğrulama bloğu:

if (m_SSP<= 0 ) { printf ( __FUNCTION__ + ": SSP must be above zero" ); return ( false ); }

Bundan sonra BykovTrend gösterge başlatma bloğuna geçebiliriz - BykovTrendSignal::InitBykovTrend(). Yeni göstergenin farklı sayıda giriş değişkeni vardır ve bu nedenle, bildirilen giriş parametreleri dizisinin boyutu da farklı olacaktır:

MqlParam parameters[ 3 ];

Bizim durumumuzda, gösterge dizisi adı için bir boyuta ve giriş parametreleri için iki boyuta daha ihtiyacımız var.

Şimdi, içinde depolanacak değişkenin türünü belirten giriş parametreleri dizilerinin yeni bir hücresini başlatmamız gerekiyor:

parameters[ 2 ].type= TYPE_INT ; parameters[ 2 ].integer_value=m_SSP;

Bundan sonra, gösterge başlatma çağrısında bu blokta giriş değişkenlerinin sayısını 3 ile değiştirin:

if (!m_indicator.Create(m_symbol.Name(),m_Ind_Timeframe, IND_CUSTOM , 3 ,parameters))

Göstergedeki gösterge tamponlarının sayısı aynı ve ikiye eşit kalır, bu nedenle bizim durumumuzda gösterge tampon sayısı başlatma satırında herhangi bir şeyi değiştirmeye gerek yoktur:



if (!m_indicator.NumBuffers( 2 )) return ( false );

ASCtrend ve BykovTrend göstergelerinin her biri iki gösterge tamponuna sahiptir. Tamponların fonksiyonları tamamen benzerdir. Sıfır tamponu, satış sinyallerini depolamak için kullanılırken, 1. dizine sahip tampon, alış sinyallerini depolamak için kullanılır. Dolayısıyla, CBykovTrendSignal::LongCondition() ve CBykovTrendSignal::ShortCondition() alım satım sinyallerinin iletilmesine yönelik fonksiyonların blokların hiçbir şeyin değiştirilmesi gerekmez ve alım satım sinyalleri modülü modifikasyonu üzerindeki çalışma tamamlanmış sayılabilir.

Ancak genel olarak, tüm semafor göstergeleri farklıdır ve bu nedenle, farklı semafor göstergeleri için bu bloklar birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. MySignals.zip alım satım modülü arşivi ve uygun Indicators.zip arşivi, çeşitli göstergeler oluşturmak için yeterli miktarda örnek içerir. Biraz incelemeden sonra, değiştirme işleminin ayrıntılarını ve bunun için olası kod sürümlerini öğrenmek mümkündür.

Şimdi, alım satım sinyalleri modülünün Ind_Timeframe giriş değişkenine odaklanmak istiyorum. Bu değişken, göstergeye uygun bir zaman dilimi indirmeye izin verir. Ancak, oluşturulan Uzman Danışman (EA), atandığı zaman diliminde çalışır. Bu, Ind_Timeframe giriş değişkeni zaman diliminin, modülün normal çalışmasını sağlamak için Uzman Danışmanın (EA) üzerinde çalıştığı grafiğin bir dönemini asla aşmaması gerektiği anlamına gelir.



Son olarak, alım satım sinyalleri modülleri oluşturmanın başka bir özelliğini ortaya çıkarmak istiyorum. Bazen, modül giriş değişkenlerinin türleri olarak temel gösterge koduna özel numaralandırmalar uygulanır. Örneğin, Candles_Smoothed göstergesi için MA_SMethod değişken türü olarak Smooth_Method özel numaralandırması kullanılır:

enum Smooth_Method { MODE_SMA_, MODE_EMA_, MODE_SMMA_, MODE_LWMA_, MODE_JJMA, MODE_JurX, MODE_ParMA, MODE_T3, MODE_VIDYA, MODE_AMA, }; */ input Smooth_Method MA_SMethod= MODE_LWMA ; input int MA_Length= 30 ; input int MA_Phase= 100 ;

Böyle bir durumda, bu tür giriş değişkenleri ve alım satım sinyalleri modülündeki (Candles_SmoothedSignal.mqh) ilgili tüm öğeler, int veya uint türlerinin değişkenlerine dönüştürülmelidir. Ayrıca, bu giriş değişkenlerinin bitirilen Uzman Danışmanın (EA) halihazırda oluşturulmuş kodunda kullanım kolaylığı için, Uzman Danışman (EA) giriş parametrelerine kadar özel numaralandırmaların ters prosedürü ve gerekli giriş değişkeni türlerinin (ExpM_Candles_Smoothed Expert Advisor) değiştirilmesi gerçekleştirilmelidir:

enum Smooth_Method { MODE_SMA_, MODE_EMA_, MODE_SMMA_, MODE_LWMA_, MODE_JJMA, MODE_JurX, MODE_ParMA, MODE_T3, MODE_VIDYA, MODE_AMA, }; input string Expert_Title = "Candles_Smoothed" ; ulong Expert_MagicNumber = 29976 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose= 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ; input int Signal_Expiration = 1 ; input bool Signal__BuyPosOpen = true ; input bool Signal__SellPosOpen = true ; input bool Signal__BuyPosClose = true ; input bool Signal__SellPosClose = true ; input ENUM_TIMEFRAMES Signal__Ind_Timeframe= PERIOD_H1 ; input Smooth_Method Signal__MA_SMethod = 4 ; input uint Signal__MA_Length = 30 ; input uint Signal__MA_Phase = 100 ; input uint Signal__SignalBar = 1 ; input double Signal__Weight = 1.0 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.1 ;

Bizim durumumuzda bu, Signal__MA_SMethod giriş değişkeni ile yapıldı.



Her iki kod sürümünü de (ASCtrendSignal.mqh ve BykovTrendSignal.mqh) düzenleyicide aynı anda açarsanız (birini sol tarafa, diğerini sağ tarafa yerleştirerek) ve her iki kod sürümünü dikkatli bir şekilde karşılaştırırsanız, kod değişikliğini önemli ölçüde hızlandırabilirsiniz.

Sonuç



Acemi Uzman Danışman oluşturucularının böyle bir kod yazmanın tüm özelliklerini kolayca anlayabilmeleri veya en azından oldukça popüler göstergeleri kullanarak hazır Uzman Danışmanlar (EA) ile çalışabilmeleri için bu makalenin ekindeki Experts.zip arşivine semafor ticaret sistemine dayalı olarak yeterli miktarda Uzman Danışman (EA) yerleştirdim.

Ekli tüm Uzman Danışmanlar (EA), alım satım stratejileri oluşturucusunu kendi alım satım sistemleri için bir temel olarak kullanmak isteyenler için ayrıca alım satım modülleri olarak sunulmaktadır. Bu modüller MySignals.zip'te bulunurken, bunlara dayalı alım satım sistemleri Expertsez.zip'te bulunabilir. Uzman Danışmanlarda (EA) kullanılan göstergeler, Indicators.zip içine yerleştirilir. Dosyaları çıkarma yolları aşağıdaki gibidir:

Experts.zip: "\MQL5\Experts\";

Expertsez.zip: "\MQL5\Experts\";

MySignals.zip: "\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\";

Indicators.zip: "\MQL5\Indicators\";

SmoothAlgorithms.mqh: "\Include\";

TradeAlgorithms.mqh: "\Include\".



MetaEditor'ı yeniden başlatın, Gezgin penceresini açın, MQL5 etiketine sağ tıklayın ve açılır menüden "Derle" seçeneğini seçin.

SmoothAlgorithms.mqh dosyası, Indicators.zip'ten bazı göstergelerin derlenmesi için gerekliyken, TradeAlgorithms.mqh dosyası Experts.zip'ten tüm Uzman Danışmanların (EA) derlenmesi için gereklidir.