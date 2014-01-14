3Parabolic System

Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Parabolic System - indicador para MetaTrader 5
2110
Este indicador genera señales para realizar operaciones mediante alertas y puntos de colores en un gráfico..
Este indicador compara las señales de tres versiones del indicador Parabolic SAR. Las versiones se fijan en diferentes timeframes: junior (gráfico timeframe), media y superior.
Los timeframes senior y medio son buscados por las señales de tendencia del indicador Parabolic SAR, mientras que el timeframe junior es buscado por señales de cambio de tendencia.
Por ejemplo, cuando parabolics está subiendo en los gráficos de senior y medianos, siendo inferior al precio actual y parabolic ha cambiado su ubicación de "por encima del precio" a "por debajo del precio" en el gráfico junior, entonces se genera una señal de compra. Una señal de venta se genera de la misma manera.
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input uint AlertCount=0; // Número de alertas presentados input uint SignalBar=1; // Índice de barras de señal, 0 es la barra actual //---- current timeframe parámetros del indicador iSAR input double Junior_Step=0.02; // Paso del iSAR junior input double Junior_Maximum=0.2; // Máximo del iSAR Junior //---- middle timeframe Parámetros del indicador iSAR input ENUM_TIMEFRAMES Middle_TimeFrame=PERIOD_H1; // Periodo del gráfico del iSAR Medio input double Middle_Step=0.02; // Paso deliSAR Medio input double Middle_Maximum=0.2; // Máximo del iSAR Medio //---- senior timeframe Parámetros del indicador iSAR input ENUM_TIMEFRAMES Senior_TimeFrame=PERIOD_H12; // Periodo del gráfico del iSAR Senior input double Senior_Step=0.02; // paso del iSAR Senior input double Senior_Maximum=0.2; // Máximo del iSAR Senior
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/554
