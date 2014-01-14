3Parabolic System

Este indicador genera señales para realizar operaciones mediante alertas y puntos de colores en un gráfico..



Este indicador compara las señales de tres versiones del indicador Parabolic SAR. Las versiones se fijan en diferentes timeframes: junior (gráfico timeframe), media y superior.



Los timeframes senior y medio son buscados por las señales de tendencia del indicador Parabolic SAR, mientras que el timeframe junior es buscado por señales de cambio de tendencia.



Por ejemplo, cuando parabolics está subiendo en los gráficos de senior y medianos, siendo inferior al precio actual y parabolic ha cambiado su ubicación de "por encima del precio" a "por debajo del precio" en el gráfico junior, entonces se genera una señal de compra. Una señal de venta se genera de la misma manera.





Parámetros de entrada del indicador: