Arrows&Curves - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1668
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Victor G. Lukashuck
El indicador Arrows&Curves shows muestra los límites superior e inferior del rango de los precios. El punto muestra una señal para abrir posiciones largas / cortas, la cruz muestra una señal para cerrar la posición abierta.
El indicador se publicó en Code Base en mql4.com 05.03.2007
