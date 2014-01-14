CodeBaseSecciones
Indicadores

Arrows&Curves - indicador para MetaTrader 5

Victor G. Lukashuck | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1668
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
arrows_curves.mq5 (12.63 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

Victor G. Lukashuck

El indicador Arrows&Curves shows muestra los límites superior e inferior del rango de los precios. El punto muestra una señal para abrir posiciones largas / cortas, la cruz muestra una señal para cerrar la posición abierta.

El indicador se publicó en Code Base en mql4.com 05.03.2007

Arrows&Curves

