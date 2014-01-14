CodeBaseSecciones
SuperTrend - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4961
(54)
Autor real:

Jason Robinson

Este indicador se considera para tener una tendencia única y su principio de funcionamiento es muy simple: tan pronto como cambia su color verde, significa el comienzo de una tendencia alcista, si el color cambia a rojo, comienza una tendencia bajista. El indicador tiene una desventaja - a menudo se queda atrás, pero, sin embargo, es muy popular entre los tradrs. Para obtener mejores resultados el indicador debe utilizarse como una confirmación de la entrada en el mercado.

Indicador Super Trend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/527

