SuperTrend - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 4961
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
Jason Robinson
Este indicador se considera para tener una tendencia única y su principio de funcionamiento es muy simple: tan pronto como cambia su color verde, significa el comienzo de una tendencia alcista, si el color cambia a rojo, comienza una tendencia bajista. El indicador tiene una desventaja - a menudo se queda atrás, pero, sin embargo, es muy popular entre los tradrs. Para obtener mejores resultados el indicador debe utilizarse como una confirmación de la entrada en el mercado.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/527
Indicador que construye la trayectoria de la regresión lineal y los puntos de desviación estándar.vaMA
Indicador retrasado, sencillo y suavizado, dibujado bajo el principio de suavizar el desplazamiento con el precio EMA por incrementos de las 3 primeras órdenes.
This ZigZag indicator is based on the Parabolic SAR technical indicator.Interpolación
Usa la interpolación polinómica de Lagrange para predecir el precio futuro