LeManSignal - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
- 1434
Autor real:
El indicador muestra los momentos de entrar al mercado con puntos de colores. Los lugares señalados con puntos pueden indicar los niveles para establecer un Stop Loss de protección o una nueva posición para Trailing Stop.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 12.08.2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/474
