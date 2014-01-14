CodeBaseSecciones
Indicadores

LeManSignal - indicador para MetaTrader 5

LeMan
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1434
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
lemansignal.mq5 (6.05 KB) ver
Autor real:

LeMan

El indicador muestra los momentos de entrar al mercado con puntos de colores. Los lugares señalados con puntos pueden indicar los niveles para establecer un Stop Loss de protección o una nueva posición para Trailing Stop.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 12.08.2009.

Indicador LeManSignal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/474

