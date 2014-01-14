Mira cómo descargar robots gratis
StepMA_NRTR - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1467
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
igorad
Indicador StepMA haciendo de Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).
Estrategia de Trading:
- Es hora de comprar cuando la línea del indicador está cambiando su ubicación y aparece el punto verde. Debemos mantener nuestras posiciones largas, mientras que la línea es violeta.
- Es tiempo de vender cuando aparece el punto rojo. Debemos mantener nuestras posiciones cortas, mientras que la línea es de color amarilla.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/559
