StepMA_NRTR - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1467
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
stepma_nrtr.mq5 (12.34 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

igorad

Indicador StepMA haciendo de Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR).

Estrategia de Trading:

  • Es hora de comprar cuando la línea del indicador está cambiando su ubicación y aparece el punto verde. Debemos mantener nuestras posiciones largas, mientras que la línea es violeta.
  • Es tiempo de vender cuando aparece el punto rojo. Debemos mantener nuestras posiciones cortas, mientras que la línea es de color amarilla.

Indicador StepMA NRTR

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/559

