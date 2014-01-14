Autor real:

GwadaTradeBoy

Este indicador se basa en la primera versión del método Sidus de trading. Muestra los puntos de entrada al mercado.

Algoritmo de la estrategia de trading "Método Sidus":

La principal ventaja del Método Sidus es que no se necesitan filtros adicionales. Pueden existir pérdidas al usar este método, pero no son frecuentes. Esta estrategia hace que operar en Forex sea muy rentable, su idea es muy fácil de entender, es fácil encontrar puntos de entrada al mercado y abrir una posición.



Principales parámetros de la estrategia "Método Sidus":

Pares de divisas: EUR/GBP y EUR/USD. Es posible operar con otros pares, pero el método se ha probado utilizando los anteriormente mencionados;

Periodo - Н1 (o M30, aunque al usar este periodo es más probable la aparición de señales falsas);

Medias Móviles Exponenciales: 18 ЕМА y 28 ЕМА;

Media Móvil Ponderadas - 5 WMA y 8 WMA.



Las medias móviles de 18 ЕМА y 28 ЕМАson dos líneas móviles que forman un túnel. Esta característica puede ayudar a identificar el inicio y el final de una tendencia larga. Las medias de 5 WMA y 8 WMA mostrarán cuando entrar al mercado en la dirección de la tendencia, así como ayudarán a evaluar la fuerza de una tendencia corta.



Señales de entrada según el "Método Sidus":



Debemos abrir una posición solo cuando el túnel es muy estrecho o está entrelazado:

Apertura de una posición de compra: Las medias 5 WMA y 8 WMA cruzan el túnel hacia arriba. Además, si la media 5 WMA también cruza la media 8 WMA hacia arriba, entonces la tendencia es muy fuerte!

Apertura de una posición de venta: las medias 5 WMA y 8 WMA cruzan el tunel hacia abajo. Además, si la media 5 WMA también cruza la media 8 WMA hacia abajo, esto es una señal muy buena para entrar al mercado.

Señales de trading para salir del mercado, indicando el final de la tendencia según el "Método Sidus":

Senal de compra: el precio en el gráfico alcanza un máximo y la media 5 WMA "se sumerge" bajo la media 8 WMA. Es el momento de cerrar la posición.

Señal de venta: el precio en el gráfico alcanza un mínimo y la media 5 WMA "salta" sobre la media 8WMA. Es el momento de cerrar la posición.



También, SIEMPRE cierre la posición cuando los bordes del tunel se crucen o cuando se estrechen y parezcan una media móvil. Este es una buena indicación de un cambio de tendencia. Si aparece esta situación, debe cerrar la posición abierta y abrir una nueva en sentido contrario.



Esté alerta en el caso que tenga una posición abierta y las medias 5 WMA y 8 WMA estén cruzando el túnel. Si los bordes del túnel aún no se han intersectado, entonces todo va bien, pero en la mayoría de los casos este es el primer signo de que pronto los bordes se encontrarán. Por tanto, esté preparado para cerrar su posición.

El indicador se implementó inicialmente en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 25.10.2007.



