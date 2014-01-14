Autor real:

Ramdass - solo conversión

Indicación sencilla de una tendencia recién nacida mediante flechas de color en un gráfico. El indicador genera sus señales basado en el Rango de Porcentaje de Williams (WPR).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 28.09.2007.



