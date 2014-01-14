CodeBaseSecciones
Indicadores

BykovTrend - indicador para MetaTrader 5

Ramdass | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2008
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
bykovtrend.mq5 (6.84 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor real:

Ramdass - solo conversión

Indicación sencilla de una tendencia recién nacida mediante flechas de color en un gráfico. El indicador genera sus señales basado en el Rango de Porcentaje de Williams (WPR).

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 28.09.2007.

Indicador BykovTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/497

