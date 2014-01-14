Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BykovTrend - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 2008
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Ramdass - solo conversión
Indicación sencilla de una tendencia recién nacida mediante flechas de color en un gráfico. El indicador genera sus señales basado en el Rango de Porcentaje de Williams (WPR).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 28.09.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/497
Este indicador permite poner en el gráfico de una divisa otros gráficos de divisas correlacionadas con el mismo. Sólo muestra barras de precios. Se puede configurar en modo color/monocromo. También implementa la inversión de divisas para manejar pares como EURUSD y USDCHF.Darvas Box
La técnica de trading de Darvas se basa en su método de detección de una nueva tendencia.
El indicador de la proporción o ratio entre un Average True Range (ATR) rápido y un ATR lento.DailyPivotShift_Full
El indicador DailyPivot_Shift difiere del indicador DailyPivot común, en que los niveles principales pueden ser calculados con desplazamiento de inicio del día. Esta variante del indicador DailyPivot_Shift_Full se puede hacer en cualquier gráfico de barras y permite ver con claridad el comportamiento del mercado en relación con los niveles del indicador en cada barra.