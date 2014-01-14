Pon "Me gusta" y sigue las noticias
NonLagDot - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
Autor original:
igorad2003
Nonlagdot es el indicador de la oferta y la demanda que calcula una posible tendencia teniendo en cuenta las fuerzas que dominan el mercado.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 01.04.2008.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/694
