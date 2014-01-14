CodeBaseSecciones
Indicadores

NonLagDot - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1980
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
nonlagdot.mq5 (7.32 KB) ver
Autor original:

igorad2003

Nonlagdot es el indicador de la oferta y la demanda que calcula una posible tendencia teniendo en cuenta las fuerzas que dominan el mercado.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 01.04.2008.

NonLagDot

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/694

