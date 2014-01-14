CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Laguerre - indicador para MetaTrader 5

John Ehlers | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
4133
Ranking:
(50)
Publicado:
Actualizado:
laguerre.mq5 (5.16 KB) ver
colorlaguerre.mq5 (8.61 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

John Ehlers

El indicador Laguerre es un algoritmo indicador RSI basado en el filtro adaptativo de Laguerre.

Fue creado por John Ehlers - el experto que aplica los métodos de procesamiento de señales digitales para el mercado de futuros. La sección Documentos técnicos de su sitio web contiene un montón de ejemplos del uso del método.

El indicador Laguerre muestra los estados de sobrecompra / sobreventa del mercado. Se recomienda comprar cuando el precio va más allá del nivel superior y vender cuando está por debajo del nivel inferior. La rotura de la linea central también es una señal muy fuerte para la apertura de posiciones. Dejando las zonas de sobrecompra / sobreventa pero es otra manera de comerciar las señales utilizando el indicador.

Indicador de color Laguerre

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/432

Karacatica Karacatica

El indicador genera señales de entrada en los mercados basados en el indicador ADX.

Centro de Gravedad J. F. Ehlers Centro de Gravedad J. F. Ehlers

El centro de gravedad es el oscilador desarrollado por John Ehlers y presentado en la revista "Acciones y Materias Primas" (Mayo, 2002).

Temporizador sencillo de vela siguiente Temporizador sencillo de vela siguiente

Temporizador no invasivo que se puede poner al lado del precio de la vela, o cerca de una esquina.

Variación Variación

Este indicador de tendencia muestra la dirección de la tendencia actual y momentos para el cierre de la posición abierta.