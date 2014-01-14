Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Laguerre - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 4133
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
John Ehlers
El indicador Laguerre es un algoritmo indicador RSI basado en el filtro adaptativo de Laguerre.
Fue creado por John Ehlers - el experto que aplica los métodos de procesamiento de señales digitales para el mercado de futuros. La sección Documentos técnicos de su sitio web contiene un montón de ejemplos del uso del método.
El indicador Laguerre muestra los estados de sobrecompra / sobreventa del mercado. Se recomienda comprar cuando el precio va más allá del nivel superior y vender cuando está por debajo del nivel inferior. La rotura de la linea central también es una señal muy fuerte para la apertura de posiciones. Dejando las zonas de sobrecompra / sobreventa pero es otra manera de comerciar las señales utilizando el indicador.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/432
El indicador genera señales de entrada en los mercados basados en el indicador ADX.Centro de Gravedad J. F. Ehlers
El centro de gravedad es el oscilador desarrollado por John Ehlers y presentado en la revista "Acciones y Materias Primas" (Mayo, 2002).
Temporizador no invasivo que se puede poner al lado del precio de la vela, o cerca de una esquina.Variación
Este indicador de tendencia muestra la dirección de la tendencia actual y momentos para el cierre de la posición abierta.