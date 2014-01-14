Autor real:

John Ehlers

El indicador Laguerre es un algoritmo indicador RSI basado en el filtro adaptativo de Laguerre.



Fue creado por John Ehlers - el experto que aplica los métodos de procesamiento de señales digitales para el mercado de futuros. La sección Documentos técnicos de su sitio web contiene un montón de ejemplos del uso del método.



El indicador Laguerre muestra los estados de sobrecompra / sobreventa del mercado. Se recomienda comprar cuando el precio va más allá del nivel superior y vender cuando está por debajo del nivel inferior. La rotura de la linea central también es una señal muy fuerte para la apertura de posiciones. Dejando las zonas de sobrecompra / sobreventa pero es otra manera de comerciar las señales utilizando el indicador.



