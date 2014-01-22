Implementación práctica de filtros digitales en MQL5 para principiantes

Introducción



En mi artículo anterior he realizado un análisis del código de un indicador simple y he tratado brevemente la interacción de este indicador con el terminal de cliente de MetaTrader 5. Ahora, antes de continuar, debemos prestar más atención a los resultados de la compilación del experto en la pestaña "Errores" de la ventana "Caja de herramientas" en MetaEditor. A partir de aquí podemos empezar con un estudio en profundidad del código del indicador SMA que he propuesto anteriormente.





Errores de compilación del indicador



En nuestra situación, al compilar alguna de las dos versiones del código, en caso de que no haya cambios, el proceso de compilación no presenta muchas dificultades en relación con el resultado esperado:





No hay errores y junto con el archivo del indicador con extensión .mq5 apareció un archivo similar con la extensión .ex5.

Normalmente, cuando trabajamos con el código no podemos evitar los errores. Son cometidos frecuentemente por los programadores. Para este propósito MetaEditor tiene un mecanismo que comprueba el código compilado para detectar todo tipo de errores, y cuando los encuentra proporciona una lista completa de todos ellos.



Para detectar dónde se encuentra un error podemos hacer doble clic en la línea correspondiente con los contenidos del error en la ventana "Caja de herramientas". En la mayoría de casos, el compilador indicará de forma precisa la línea de código donde se ha encontrado el error usando el icono adecuado .



Debe tener en cuenta una cosa. Un error en el código puede generar toda una secuencia de errores de compilación. Por tanto, para eliminar la secuencia de errores, es suficiente con ir a la primera línea donde el compilador ha encontrado un error y corregir el código. No obstante, puede llevar a cabo una gran cantidad de estas secuencias de compilación de errores. Una vez corregido el error en el código debemos compilarlo de nuevo y si el compilador encuentra errores debemos mirar en la primera línea en la pestaña "Errores" de la ventana "Caja de herramientas".

Quizás el método más efectivo de abordar esto sea la observación de algún elemento significativo con efectos destructivos en el código para estudiar cómo el compilador reaccionará frente a los errores. La técnica es muy sencilla: situamos el error en una parte específica del código, presionamos el botón "compilar" en MetaEditor y observamos el resultado de la compilación. Sería aún mejor si recordáramos intuitivamente dicho resultado en el código. En cualquier caso esto puede ser útil en la práctica trabajando con el código MQL5.

Esta es la lista de posibles cambios dañinos en el código fuente del indicador:

Introducir un espacio en cualquier operador o variable; Eliminar un punto y coma; Añadir un punto y coma en distintas partes del código; Borrar un operador; Borrar o añadir corchetes o paréntesis; Eliminar una coma; Añadir un parámetro de entrada adicional en la función OnCalculate(); Dividir una variable por cero; Reemplazar "==" por "=" en la línea del operador "if"; Cambiar la dirección del incremento en una variable de una barra++ a una barra--.

Naturalmente, el compilador no siempre encuentra el lugar del error en el que este se ha producido realmente. Por eso debe hacerse este trabajo preliminar, para comprender cómo gestionar estas situaciones. Bien, una explicación más sobre los errores. ¡El compilador de MetaEditor solo encuentra los errores del lenguaje MQL5 y en la mayoría de casos no encuentra los errores lógicos de la programación!





Su vocabulario MQL5

Si oye hablar a una persona con toda la riqueza de cualquier lenguaje humano, resulta que solo utilizará una pequeña parte de las herramientas para expresar sus ideas y necesidades. En la mayoría de las situaciones el vocabulario usado es bastante menor que el que hay disponible. Lo mismo puede aplicarse al lenguaje MQL5. De entrada, a medida que domine el lenguaje MQL5 debe acostumbrarse a los operadores y expresiones más usados de dicho lenguaje. A medida que lo aprenda podrá aumentar gradualmente los límites de su vocabulario.

Por ejemplo, puede usar cuatro tipos de variables (int, double, bool, string), if-else operador condicional, for operador loop, {} compound y return. También debe aprender en profundidad cómo usar un punto y coma ";" y una coma ",". Quizás sería una buena idea aprender matemáticas y funciones trigonométricas. ¡Estas herramientas son más que suficientes para tener la preparación y practicar con sus habilidades de programación!







Perfeccionamiento del indicador

Las capacidades de MQL5 para perfeccionar el indicador mostradas en el terminal de cliente de MetaTrader son muy simples. Consisten en operadores de nivel global:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "SMA"

Y en llamadas de funciones de OnInit():



string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 );

shortname = shortname + "SMA(" + MAPeriod + "," + MAShift + ")" ;

La función StringConcatenate() formula el string del nombre del indicador usando esta fórmula:

De acuerdo con las recomendaciones que se hacen en el artículo aplicar un indicador a otro no debería costar añadir la llamada a la función PlotIndexSetInteger() en OnCalculate():

if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ;





El resultado del trabajo anterior como plantilla para crear nuevos indicadores

Es natural que después de incluir estas líneas adicionales de código nuestro indicador incremente ligeramente su tamaño y se haga un poco más complicado, pero tendrá también una interfaz más sencilla.

Todo esto es muy interesante, pero surge una pregunta muy natural - ¿por qué inventar la rueda y repetir el código del indicador que ya está disponible en el terminal de cliente con dos versiones bajo la forma del indicador técnico Moving Average.mq5 y el indicador personalizado Custom Moving Average.mq5? La respuesta es simple. ¡Para aprender cómo escribir rápidamente el código de estos indicadores usando como plantilla el código de indicador SMA propuesto anteriormente y ahorrando nuestros recursos intelectuales tanto como sea posible! Por ejemplo, puede intentar escribir código en MQL5 para un filtro digital como FATL a partir de Finware.



En general, la fórmula para calcular el filtro digital es:



FILTER = SUM (K(i) * CLOSE (i), FilterPeriod)

donde:

SUM — la suma.

— la suma. K(i) — el coeficiente de ponderación.

— el coeficiente de ponderación. CLOSE (i) — el precio de cierre de la barra actual.

— el precio de cierre de la barra actual. FilterPeriod — el número de barras para la promediación.

Esta fórmula no es muy distinta a la fórmula del indicador SMA:

SMA = SUM ((1 / MAPeriod ) * CLOSE (i), MAPeriod)

La diferencia es que el periodo sobre el que se realizan los cálculos con un filtro digital es estrictamente fijo y es específico para cada filtro digital, así como los coeficientes de ponderación K(i). Los coeficientes de ponderación y el periodo del filtro digital se calculan usando algoritmos especializados. El análisis de estos algoritmos se encuentra fuera del alcance de este artículo, por lo que continuaremos usando los valores disponibles del filtro digital FATL. Los que estén interesados en el concepto de filtrado de señales digitales pueden visitar el sitio web (en ruso) generador de métodos digitales. La fórmula de una variante del indicador FATL en MQL4 no es ningún secreto:



FATL = 0.4360409450 * Close[bar + 0 ] + 0.3658689069 * Close[bar + 1 ] + 0.2460452079 * Close[bar + 2 ] + 0.1104506886 * Close[bar + 3 ] - 0.0054034585 * Close[bar + 4 ] - 0.0760367731 * Close[bar + 5 ] - 0.0933058722 * Close[bar + 6 ] - 0.0670110374 * Close[bar + 7 ] - 0.0190795053 * Close[bar + 8 ] + 0.0259609206 * Close[bar + 9 ] + 0.0502044896 * Close[bar + 10 ] + 0.0477818607 * Close[bar + 11 ] + 0.0249252327 * Close[bar + 12 ] - 0.0047706151 * Close[bar + 13 ] - 0.0272432537 * Close[bar + 14 ] - 0.0338917071 * Close[bar + 15 ] - 0.0244141482 * Close[bar + 16 ] - 0.0055774838 * Close[bar + 17 ] + 0.0128149838 * Close[bar + 18 ] + 0.0226522218 * Close[bar + 19 ] + 0.0208778257 * Close[bar + 20 ] + 0.0100299086 * Close[bar + 21 ] - 0.0036771622 * Close[bar + 22 ] - 0.0136744850 * Close[bar + 23 ] - 0.0160483392 * Close[bar + 24 ] - 0.0108597376 * Close[bar + 25 ] - 0.0016060704 * Close[bar + 26 ] + 0.0069480557 * Close[bar + 27 ] + 0.0110573605 * Close[bar + 28 ] + 0.0095711419 * Close[bar + 29 ] + 0.0040444064 * Close[bar + 30 ] - 0.0023824623 * Close[bar + 31 ] - 0.0067093714 * Close[bar + 32 ] - 0.0072003400 * Close[bar + 33 ] - 0.0047717710 * Close[bar + 34 ] + 0.0005541115 * Close[bar + 35 ] + 0.0007860160 * Close[bar + 36 ] + 0.0130129076 * Close[bar + 37 ] + 0.0040364019 * Close[bar + 38 ];

En MQL5 las barras en los buffers del indicador se calculan en dirección opuesta a MQL4. Para usar esta fórmula en los indicadores de MQL5 debemos reemplazar la operación de incremento dentro de paréntesis con la operación decremento. Debido a la ausencia de la matriz de series de tiempo Close[] en MQL5 debemos también reemplazarla con una variable apropiada - price[]. Es muy natural automatizar esta tarea usando el siguiente comando de menú en MetaEditor.

El expresión habitual Close [bar + debe sustituirse por price [bar -:

En este cuadro de diálogo haga clic en el botón "Sustituir todo". Como resultado obtendremos la fórmula del cálculo del indicador FATL en MQL5:



FATL = 0.4360409450 * price[bar - 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ];

Ahora podemos comenzar con el código del indicador cuyo algoritmo de cálculo se acaba de considerar. Para hacer esto, en primer lugar abrimos el indicador SMA_1_en.mq5 en MetaEditor y lo guardamos como FATL_en.mq5. La plantilla del indicador está ya lista y ahora tenemos que sustituir el algoritmo de cálculo del indicador en ella para hacer algunos cambios en las variables, en su mayoría estéticos. Debe seleccionar todo el bloque de la fórmula última mencionada para el cálculo del filtro FATL y copiarla al portapapeles de Windows. A continuación, en el código del indicador eliminamos todo el código dentro del operador del bucle, excepto la última inicialización del buffer del indicador:

for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { ExtLineBuffer[bar]=FATL; }

En lugar del código borrado pegaremos el algoritmo de cálculo del filtro digital FATL del portapapeles de Windows. A continuación debemos reemplazar la palabra SMA con FATL usando el procedimiento de sustitución descrito anteriormente. De igual forma debemos sustituir los nombres de las variables de entrada MAPeriod y MAShift con FATLPeriod y FATLShft respectivamente. La variable FATLPeriod debe eliminarse de las variables externas ya que tiene un valor fijo igual a 39. Por la misma razón debe eliminarse del operador StringConcatenate() en la función OnInit(). Ahora ya no es necesaria la variable local iii por lo que puede eliminarse. Y finalmente puede cambiar el color de la línea del indicador a azul y hacer que la propia línea se un poco más gruesa.

Después de estos sencillos cambios en el código de SMA_1_en.mq5 obtenemos el código del indicador deseado FATL_en.mq5:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "FATL" input int FATLShift= 0 ; int FATLPeriod= 39 ; double ExtLineBuffer[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FATLShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FATLPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FATL(" ,FATLShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FATLPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar; double Sum,FATL; if (prev_calculated== 0 ) { first=FATLPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FATLPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FATL= 0.4360409450 *price[bar- 0 ] + 0.3658689069 * price[bar - 1 ] + 0.2460452079 * price[bar - 2 ] + 0.1104506886 * price[bar - 3 ] - 0.0054034585 * price[bar - 4 ] - 0.0760367731 * price[bar - 5 ] - 0.0933058722 * price[bar - 6 ] - 0.0670110374 * price[bar - 7 ] - 0.0190795053 * price[bar - 8 ] + 0.0259609206 * price[bar - 9 ] + 0.0502044896 * price[bar - 10 ] + 0.0477818607 * price[bar - 11 ] + 0.0249252327 * price[bar - 12 ] - 0.0047706151 * price[bar - 13 ] - 0.0272432537 * price[bar - 14 ] - 0.0338917071 * price[bar - 15 ] - 0.0244141482 * price[bar - 16 ] - 0.0055774838 * price[bar - 17 ] + 0.0128149838 * price[bar - 18 ] + 0.0226522218 * price[bar - 19 ] + 0.0208778257 * price[bar - 20 ] + 0.0100299086 * price[bar - 21 ] - 0.0036771622 * price[bar - 22 ] - 0.0136744850 * price[bar - 23 ] - 0.0160483392 * price[bar - 24 ] - 0.0108597376 * price[bar - 25 ] - 0.0016060704 * price[bar - 26 ] + 0.0069480557 * price[bar - 27 ] + 0.0110573605 * price[bar - 28 ] + 0.0095711419 * price[bar - 29 ] + 0.0040444064 * price[bar - 30 ] - 0.0023824623 * price[bar - 31 ] - 0.0067093714 * price[bar - 32 ] - 0.0072003400 * price[bar - 33 ] - 0.0047717710 * price[bar - 34 ] + 0.0005541115 * price[bar - 35 ] + 0.0007860160 * price[bar - 36 ] + 0.0130129076 * price[bar - 37 ] + 0.0040364019 * price[bar - 38 ]; ExtLineBuffer[bar]=FATL; } return (rates_total); }

Después de compilar el indicador este puede ser probado en el gráfico en el terminal de cliente:

Es natural que el código resultante del indicador FATL pueda usarse como plantilla para construir otros filtros similares. Pero ahora el problema es mucho más sencillo. En nuestro código es suficiente sustituir la fórmula para el cálculo del filtro, sustituir la palabra FATL e inicializar (ahora) la variable DIGFILTERPeriod con la dimensión adecuada del filtro digital.







Solución común para crear filtros digitales en el terminal de cliente



El indicador que acabamos de ver es solo una posible forma de solucionar el problema del filtrado de señales digitales. Estaría bien tener un indicador que representara una solución común y que permitiera construir cualquier filtro digital usando un solo indicador. Este problema se solucionó hace tiempo en el terminal de cliente de MetaTrader 4 usando el módulo DF.dll de Sergei Ilyuhin. Por lo que sería fácil utilizarlo para resolver nuestro problema en el terminal de cliente de MetaTrader 5. En este módulo se presenta la función DigitalFilter():



DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]);

Nos permite recibir los coeficientes del filtro digital como la matriz array[]. La función escribe los coeficientes del filtro digital en esta matriz con tamaño 1.500 usando la referencia (la marca "&" después de la declaración de este tipo de variable en esta matriz). La función acepta los valores de diez parámetros de entrada y devuelve el tamaño del filtro digital. Esto es suficiente para construir el filtro digital universal. Todo el problema se reduce a organizar la importación de la DLL en el indicador existente a nivel global, obteniendo la matriz de coeficientes en el bloque de código de la inicialización del indicador y en base a estos coeficientes ejecutando el cálculo universal del filtro en OnCalculate(). Las variables de entrada de la función DigitalFilter() deben situarse en las variables de entrada del indicador. Lo haremos ahora mismo.

La importación del archivo DF.dll no es muy complicada. Son solo tres líneas de código:

#import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double & array[]); #import

Después de esto convertiremos todas las variables externas de la función DigitalFilter() en variables de entrada del indicador.

input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ;

A nivel global declararemos la variable FILTERPeriod sin inicialización:



int FILTERPeriod;

A nivel global declararemos una matriz dinámica para almacenar los coeficientes del filtro:



double FILTERTable[];

Ahora vamos con la parte interna del bloque de la función OnInit(). No es muy lógico usar la matriz FILTERTable[] como parámetro de la función DigitalFilter(). Para esto deberíamos darle un tamaño de hasta 1.500 elementos de los que solo se usarán en el bloque de la función OnCalculate() 100-200. En esta situación sería mejor usar la matriz Array[1500] declarada localmente dentro de la función OnInit(). La cantidad necesaria de datos de esta matriz se escribirá en la matriz FILTERTable[] . Después de salir de la función OnInit() la matriz grande Array[] será destruida y los datos necesarios permanecerán en la matriz FILTERTable[] que tendrá un tamaño igual a la longitud del filtro digital FILTERPeriod. Esta es la variante del código usado para esta finalidad:

double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod);

Dentro de la función OnCalculate() el código para el cálculo del filtro es muy sencillo:

FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii];

La versión final del código de este indicador se encuentra en el archivo DFilter_en.mq5. La interfaz de este indicador puede mejorarse ligeramente. El hecho de que la variable de entrada del indicador tome valores desde 0 hasta 3.



input int FType = 0;

Estos valores se perciben con mayor facilidad como nombres del filtro que en forma numérica: 0 - Low-Pass Filter (FATL/SATL/KGLP), 1 - High-Pass Filter (KGHP), 2 - Band-Pass Filter (RBCI/KGBP), 3 - Band-Stop Filter (KGBS). Para este caso en MQL5 hay tipos especiales de variables llamadas enumeraciones. En nuestro caso tenemos que declarar e inicializar la enumeración antes de los parámetros de entrada del indicador:

enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, };

Después de esto tenemos que sustituir el tipo de variable usada en la declaración del parámetro externo del indicador:



input FType_ FType = LPF;

Como resultado la elección de los valores de este parámetro en el cuadro de diálogo del indicador es como se muestra a continuación:

Como en la declaración de la enumeración, las constantes nombradas van seguidas por comentarios de una sola línea y a continuación se eligen como parámetros de entrada. Ahora tenemos la versión final del código fuente del filtro digital universal:

#property copyright "2005, Sergey Ilyukhin, Moscow" #property link "http://fx.qrz.ru/" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 DarkViolet #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 #property indicator_label1 "DFilter" enum FType_ { LPF, HPF, BPF, BSF, }; input FType_ FType=LPF; input int P1 = 28 ; input int D1 = 19 ; input int A1 = 40 ; input int P2 = 0 ; input int D2 = 0 ; input int A2 = 0 ; input int Delay= 0 ; input double Ripple= 0.08 ; input int FILTERShift= 0 ; #import "DF.dll" int DigitalFilter( int FType, int P1, int D1, int A1, int P2, int D2, int A2, double Ripple, int Delay, double &array[]); #import int FILTERPeriod; double ExtLineBuffer[]; double FILTERTable[]; void OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,ExtLineBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT ,FILTERShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,FILTERPeriod); string shortname; StringConcatenate (shortname, "FILTER(" ,FILTERShift, ")" ); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL ,shortname); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,shortname); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits + 1 ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); double Array[ 1500 ]; FILTERPeriod=DigitalFilter(FType,P1,D1,A1,P2,D2,A2,Ripple,Delay,Array); if (FILTERPeriod<= 0 ) { Print ( "Input parameters are incorrect. Indicator can't operate!" ); return ; } ArrayCopy (FILTERTable,Array, 0 , 0 ,FILTERPeriod); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[] ) { if (rates_total<FILTERPeriod- 1 +begin) return ( 0 ); int first,bar,iii; double Sum,FILTER; if (prev_calculated== 0 ) { first=FILTERPeriod- 1 +begin; if (begin> 0 ) PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN ,begin+FILTERPeriod); } else first=prev_calculated- 1 ; for (bar=first; bar<rates_total; bar++) { FILTER= 0.0 ; for (iii = 0 ; iii<FILTERPeriod; iii++) FILTER+= FILTERTable[iii] * price[bar - iii]; ExtLineBuffer[bar]=FILTER; } return (rates_total); }





Conclusión



La implementación en MQL5 de estos filtros digitales universales mediante el terminal de cliente acaba por completo con la necesidad de cualquier filtro digital de la empresa FinWare. Esta es una ventaja importante que abre nuevas posibilidades en el uso de estos indicadores.

Después de todos estos cambios en el código este contiene una gran cantidad de detalles. Pero si miramos más de cerca a los detalles de este proceso todo parece funcionar de una forma perfectamente lógica y comprensible si empezamos por el análisis de las cosas más simples y continuamos haciendo una transición de lo simple a lo complejo de forma razonable y deliberada.