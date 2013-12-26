El enfoque orientado a objeto para construir paneles multiperíodo y multidivisa

Introducción

Este artículo describe cómo puede usarse la programación orientada a objeto para crear paneles multiperíodo y multidivisa para Meta Trader 5. El objetivo principal es construir un panel universal que pueda ser usado para mostrar en pantalla diferentes tipos de datos como precios, cambios en los precios, valores de indicador o condiciones sell/buy personalizadas sin necesidad de modificar el código del propio panel. De esta forma, solo será necesario escribir un poco de código para personalizar el panel en la forma que queramos.

La solución que voy a mostrar funciona de dos formas:



El modo multiperíodo, que permite ver los contenidos de la tabla calculados en el símbolo actual pero en diferentes períodos; El modo multidivisa, que permite ver los contenidos de la tabla calculados en el símbolo actual pero en diferentes símbolos;

Las siguientes imágenes muestran el panel en estos dos modos.



El primero funciona en el modo multiperíodo y muestra los siguientes datos:

Precio actual; Cambio actual del precio de la barra; Cambio actual del precio de la barra como porcentaje; Cambio actual del precio de la barra como una flecha (arriba/abajo);

Valor del indicador RSI(14); Valor del indicador RSI(10); Condición personalizada: SMA(20) > precio actual.





Figura 1. Modo multiperíodo





El segundo funciona en el modo multidivisa y muestra:



Precio actual; Cambio actual del precio de la barra; Cambio actual del precio de la barra como porcentaje; Cambio actual del precio de la barra como flecha; Valor del indicador RSI(10); Valor del indicador RSI(14); Condición personalizada: SMA(20) > precio actual.





Figura 2. Modo multidivisa



1. Implementación

El siguiente diagrama de clase describe el diseño de implementación del panel.





Figura 3. Diagrama de clase del panel



Permítanme que les describa los elementos del diagrama:

CTable. Clase principal del panel. Es responsable de dibujar el panel y gestionar sus componentes.

SpyAgent. Es un indicador encargado de "espiar" a otros símbolos (instrumentos). Cada agente se crea y se envía a un símbolo diferente. El agente reacciona al evento OnCalculate cuando llega un nuevo tick en el gráfico del símbolo y envía el evento CHARTEVENT_CUSTOM para informar al objeto CTable que debe actualizarse. La idea que subyace tras este enfoque está basada en el artículo "La implementación de un modo multi-divisa en Meta Trader 5. Puede encontrar todos los detalles técnicos ahí. CRow. La clase básica para todos los indicadores y condiciones usadas para crear el panel. Extendiendo esta clase es posible crear todos los componentes necesarios del panel.

CPriceRow. Clase simple que extiende CRow y que se usa para mostrar en pantalla el precio de compra actual.

CPriceChangeRow. Clase que extiende CRow usada para mostrar en pantalla el cambio del precio de la barra actual. Puede mostrar cambios en el precio, cambios en el porcentaje o flechas.

CRSIRow. Clase que extiende CRow usada para mostrar en pantalla el valor del indicador RSI actual. CPriceMARow. Clase que amplía SMA > precio actual.



Las clases CTable y CRow así como el indicador SpyAgent son las partes principales del panel. CPriceRow, CPriceChangeRow, CRSIRow y CPriceMARow son los contenidos actuales del panel. La clase CRow es llamada para ser extendida por muchas clases nuevas para obtener el resultado deseado. Estas cuatro clases derivadas que hemos visto aquí son solo simples ejemplos de lo que se puede hacer y cómo se puede hacer.





2. SpyAgent



Comenzaremos con el indicador SpyAgent. Se usa solo en el modo multidivisa y es necesario para actualizar el panel adecuadamente cuando llega un nuevo tick en otros gráficos. No voy a entrar mucho más en los detalles de este concepto. Estos se describen en el artículo "La implementación de un modo multidivisa en Meta Trader 5".

El indicador SpyAgent se ejecuta en el gráfico del símbolo especificado y envía dos eventos: el evento de inicialización y el de nuevo tick. Ambos eventos son el tipo CHARTEVENT_CUSTOM. Para gestionar estos eventos tenemos que usar el controlador OnChartEvent(...) (lo veremos más tarde en este artículo).

Veamos el código de SpyAgent:



#property copyright "Marcin Konieczny" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 input long chart_id= 0 ; input ushort custom_event_id= 0 ; int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { if (prev_calculated== 0 ) EventChartCustom (chart_id, 0 , 0 , 0.0 , _Symbol ); else EventChartCustom (chart_id,( ushort )(custom_event_id+ 1 ), 0 , 0.0 , _Symbol ); return (rates_total); }



3. CTable



Es muy simple. Lo único que hace es recibir nuevos ticks y enviar eventos CHARTEVENT_CUSTOM

CTable es la clase central del panel. Almacena información sobre la configuración del panel y gestiona sus componentes. Actualiza (redibuja) el panel cuando es necesario.

Veamos cómo se declara CTable:



class CTable { private : int xDistance; int yDistance; int cellHeight; int cellWidth; string font; int fontSize; color fontColor; CList *rowList; bool tfMode; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; string symbols[]; void Init(); void DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col); string PeriodToString( ENUM_TIMEFRAMES period); public : CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); CTable( string &symb[]); ~CTable(); void Update(); void SetDistance( int xDist, int yDist); void SetCellSize( int cellW, int cellH); void SetFont( string fnt, int size, color clr); void AddRow(CRow *row); };

Como puede ver, todos los componentes del panel (filas) se guardan como punteros CRow, por lo que cada componente que queramos añadir al panel debe extender la clase CRow. CRow puede considerarse como un contrato entre el panel y sus componentes. CTable no contiene ningún código para el cálculo de sus celdas. Esto es responsabilidad de las clases que extienden CRow. CTable es solo una estructura para ubicar los componentes de CRow y redibujarlos cuando sea necesario.

Vamos a ver los métodos de CTable. La clase tiene dos constructores. El primero se usa para el modo multiperíodo y es muy simple. Solo tenemos que suministrar la matriz de períodos que queremos mostrar en pantalla.



CTable::CTable( ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { ArrayResize (timeframes, ArraySize (tfs), 0 ); ArrayCopy (timeframes,tfs); tfMode= true ; ArrayResize (symbols, ArraySize (tfs), 0 ); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (tfs); i++) symbols[i]= Symbol (); Init(); }

El segundo constructor se usa para el modo multidivisa y toma una matriz de símbolos (instrumentos). Este también envía SpyAgents. Los adjunto uno por uno a los gráficos apropiados.



CTable::CTable( string &symb[]) { ArrayResize (symbols, ArraySize (symb), 0 ); ArrayCopy (symbols,symb); tfMode= false ; ArrayResize (timeframes, ArraySize (symb), 0 ); ArrayInitialize (timeframes, Period ()); Init(); for ( int x= 0 ; x< ArraySize (symbols); x++) if (symbols[x]!= Symbol ()) if ( iCustom (symbols[x], 0 , "SpyAgent" , ChartID (), 0 )== INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error al establecer SpyAgent en " +symbols[x]); return ; } }

El método Init crea la lista de filas (como un objeto CList - CList es una lista dinámica de tipos CObject) y establece los valores por defecto para las variables internas de CTable (fuente, tamaño de fuente, color, dimensión de la celda y distancia desde la esquina superior derecha del gráfico).

CTable::Init() { rowList= new CList; xDistance = 10 ; yDistance = 10 ; cellWidth = 60 ; cellHeight= 20 ; font= "Arial" ; fontSize= 10 ; fontColor= clrWhite ; }

El destructor es muy simple. Borra la lista de filas y todos los objetos del gráfico (etiquetas) creadas por el panel.

CTable::~CTable() { int total= ObjectsTotal ( 0 ); for ( int i=total- 1 ; i>= 0 ; i--) if ( StringFind ( ObjectName ( 0 ,i),nameBase)!=- 1 ) ObjectDelete ( 0 , ObjectName ( 0 ,i)); delete (rowList); }

El método AddRow anexa la nueva fila a la lista de filas. Tenga en cuenta que rowList es un objeto CList que se redimensiona automáticamente. Este método también llama al método Init para cada objeto CRow que se añade. Es necesario que el objeto inicialice adecuadamente sus variables internas. Por ejemplo, puede utilizar la llamada de Init para crear controladores de indicador o archivo.



CTable::AddRow(CRow *row) { rowList.Add(row); row.Init(symbols,timeframes); }

El método Update es un poco más complicado. Se usa para redibujar el panel.



Básicamente, consta de tres partes que son:



Dibujar la primera columna (los nombres de las filas)

Dibujar la primera fila (los nombres de los períodos o símbolos dependiendo del modo seleccionado)

Dibujar las celdas internas (los valores de los componentes)

Conviene tener en cuenta que pedimos a cada componente calcular su propio valor en base al símbolo y período suministrado. También permitimos que el componente decida qué fuente y color se debe usar.



CTable::Update() { CRow *row; string symbol; ENUM_TIMEFRAMES tf; int rows=rowList.Total(); int columns; if (tfMode) columns= ArraySize (timeframes); else columns= ArraySize (symbols); for ( int y= 0 ; y<rows; y++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); DrawLabel(columns,y+ 1 ,row.GetName(),font,fontColor); } for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { if (tfMode) DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,PeriodToString(timeframes[x]),font,fontColor); else DrawLabel(columns-x- 1 , 0 ,symbols[x],font,fontColor); } for ( int y= 0 ; y<rows; y++) for ( int x= 0 ; x<columns; x++) { row=(CRow*)rowList.GetNodeAtIndex(y); if (tfMode) { tf=timeframes[x]; symbol= _Symbol ; } else { tf= Period (); symbol=symbols[x]; } DrawLabel(columns-x- 1 ,y+ 1 ,row.GetValue(symbol,tf),row.GetFont(symbol,tf),row.GetColor(symbol,tf)); } ChartRedraw (); }

El mátodo DrawLabel se usa para dibujar etiquetas en la celda especificada del panel. Primero comprueba si ya existe una etiqueta para esta celda. Si no, crea una nueva.

A continuación establece todas las propiedades de la etiqueta que sean necesarias y sus textos.

CTable::DrawLabel( int x, int y, string text, string font, color col) { string name=nameBase+ IntegerToString (x)+ ":" + IntegerToString (y); if ( ObjectFind ( 0 ,name)< 0 ) ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_RIGHT_UPPER ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE ,xDistance+x*cellWidth); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE ,yDistance+y*cellHeight); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT ,font); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,col); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE ,fontSize); ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,text); }

No presentaremos aquí otros métodos ya que son muy simples y menos importantes. Puede descargar todo el código al final del artículo.

4. Extendiendo CRow



CRow es una clase básica para todos los componentes que puede ser usada por el panel.



Veamos el código de la clase CRow:

class CRow : public CObject { public : virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { } virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "-" ); } virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( clrWhite ); } virtual string GetName() { return ( "-" ); } virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { return ( "Arial" ); } };

Extiende CObject porque solo CObject puede almacenarse en una estructura CList. Tiene cinco métodos que están casi vacíos. Para ser más precisos, la mayoría de ellos solo devuelven valores por defecto. Estos métodos son obviados cuando se extiende CRow. No necesitamos obviarlos todos, solo los que queremos.



Como ejemplo, vamos a crear el componente de panel más simple posible, el componente precio de compra actual. Puede usarse en el modo multidivisa para mostrar en pantalla los precios actuales de varios instrumentos.



Para conseguir esto creamos una clase CPriceRow como se muestra a continuación:

class CPriceRow : public CRow { public : virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); }; string CPriceRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { MqlTick tick; if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); return ( DoubleToString (tick.bid,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } string CPriceRow::GetName() { return ( "Price" ); }

Los métodos que hemos elegido pasar por alto aquí son GetValue y GetName. GetName simplemente devuelve el nombre para esta fila que será mostrado en pantalla en la primera columna del panel. GetValue obtiene el último tick del símbolo especificado y devuelve el último precio de compra. Eso es todo lo que necesitamos.

Fue muy sencillo. Hagamos algo diferente. Construiremos ahora un componente que muestre el valor RSI actual.

El código es similar al anterior:



class CRSIRow : public CRow { private : int rsiPeriod; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CRSIRow( int period); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CRSIRow::CRSIRow( int period) { rsiPeriod=period; } void CRSIRow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iRSI (symbols[i],timeframes[i],rsiPeriod, PRICE_CLOSE ); } string CRSIRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); return ( DoubleToString (value[ 0 ], 2 )); } string CRSIRow::GetName() { return ( "RSI(" + IntegerToString (rsiPeriod)+ ")" ); } int CRSIRow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

Tenemos algunos métodos nuevos aquí. El constructor permite suministrar el período RSI y lo guarda como variable miembro. El método Init se usa para crear el controlador del indicador RSI. Estos controladores se guardan en la matriz handle []. EL método GetValue copia el último valor del buffer de RSI y lo devuelve. Se usa el método privado GetHandle para encontrar el controlador de indicador adecuado en la matriz handle []. GetName se explica por sí mismo,



Como podemos ver, construir los componentes del panel es muy fácil. De la misma forma, podemos crear componentes para casi cualquier condición que queramos. No tiene por qué ser el valor del indicador. A continuación se muestra una condición personalizada basada en SMA. Comprueba si el precio actual se encuentra por encima de la media móvil y muestra en pantalla "Si" o "No".



class CPriceMARow : public CRow { private : int maPeriod; int maShift; ENUM_MA_METHOD maType; string symbols[]; ENUM_TIMEFRAMES timeframes[]; int handles[]; int GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); public : CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetName(); virtual void Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]); }; CPriceMARow::CPriceMARow( ENUM_MA_METHOD type, int period, int shift) { maPeriod= period; maShift = shift; maType=type; } void CPriceMARow::Init( string &symb[], ENUM_TIMEFRAMES &tfs[]) { int size= ArraySize (symb); ArrayResize (symbols,size); ArrayResize (timeframes,size); ArrayResize (handles,size); ArrayCopy (symbols,symb); ArrayCopy (timeframes,tfs); for ( int i= 0 ; i< ArraySize (symbols); i++) handles[i]= iMA (symbols[i],timeframes[i],maPeriod,maShift,maType, PRICE_CLOSE ); } string CPriceMARow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double value[ 1 ]; MqlTick tick; int handle=GetHandle(symbol,tf); if (handle== INVALID_HANDLE ) return ( "err" ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 1 ,value)< 0 ) return ( "-" ); if (! SymbolInfoTick (symbol,tick)) return ( "-" ); if (tick.bid>value[ 0 ]) return ( "Yes" ); else return ( "No" ); } string CPriceMARow::GetName() { string name; switch (maType) { case MODE_SMA : name = "SMA" ; break ; case MODE_EMA : name = "EMA" ; break ; case MODE_SMMA : name = "SMMA" ; break ; case MODE_LWMA : name = "LWMA" ; break ; } return ( "Price>" +name+ "(" + IntegerToString (maPeriod)+ ")" ); } int CPriceMARow::GetHandle( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { for ( int i= 0 ; i< ArraySize (timeframes); i++) if (symbols[i]==symbol && timeframes[i]==tf) return (handles[i]); return ( INVALID_HANDLE ); }

El código es más largo porque la media móvil tiene tres parámetros: período, cambio y tipo. GetName es un poco más complicado ya que construye el nombre según el tipo y período de MA. GetValue trabaja casi de la misma forma que en el caso de CRSIRow, pero en lugar de devolver el valor del indicador devuelve "Sí" si el precio es superior a SMA o "No" si es inferior.

El método de ejemplo es un poco más complicado. Es la clase CPriceChangeRow la que muestra el cambio actual del precio en la barra. Funciona de tres formas:



Muestra las flechas (verde arriba o roja abajo);

Muestra el cambio del precio como valor (verde o rojo);

Muestra el cambio del precio como porcentaje (verde o rojo);

El código es como se muestra a continuación:



class CPriceChangeRow : public CRow { private : bool percentChange; bool useArrows; public : CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ); virtual string GetName(); virtual string GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual string GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual color GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf); }; CPriceChangeRow::CPriceChangeRow( bool arrows, bool percent= false ) { percentChange=percent; useArrows=arrows; } string CPriceChangeRow::GetName() { return ( "PriceChg" ); } string CPriceChangeRow::GetFont( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (useArrows) return ( "Wingdings" ); else return ( "Arial" ); } string CPriceChangeRow::GetValue( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( " " ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( " " ); double change=close[ 0 ]-open[ 0 ]; if (useArrows) { if (change > 0 ) return ( CharToString ( 233 )); if (change < 0 ) return ( CharToString ( 234 )); return ( " " ); } else { if (percentChange) { return ( DoubleToString (change/open[ 0 ]* 100.0 , 3 )+ "%" ); } else { return ( DoubleToString (change,( int ) SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ))); } } } color CPriceChangeRow::GetColor( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES tf) { double close[ 1 ]; double open[ 1 ]; if ( CopyClose (symbol,tf, 0 , 1 , close) < 0 ) return ( clrWhite ); if ( CopyOpen (symbol, tf, 0 , 1 , open) < 0 ) return ( clrWhite ); if (close[ 0 ] > open[ 0 ]) return ( clrLime ); if (close[ 0 ] < open[ 0 ]) return ( clrRed ); return ( clrWhite ); }

El constructor tiene dos parámetros. El primero decide si muestra las flechas. Si es verdadero, el segundo parámetro es descartado. Si es falso, el segundo parámetro decide si muestra los cambios de porcentaje o solo los cambios de precio.

Para esta clase decidí pasar por alto cuatro métodos de CRow: GetName, GetValue, GetColor y GetFont. GetName es el más simple y solo devuelve el nombre. GetFont se usa porque permite la posibilidad de mostrar en pantalla flechas u otros caracteres de las fuentes Wingdings. GetColor devuelve el color lima cuando el precio sube y rojo cuando cae. Devuelve el color blanco cuando se queda en la posición o en caso de errores. GetValue obtiene los precios abierto y cerrado de la última barra, calcula la diferencia y la devuelve. En el modo flecha devuelve los códigos de caracteres Wingdings de las flechas arriba y abajo.



5. Cómo usarlo todo



Para usar el panel necesitamos crear un nuevo indicador. Vamos a llamarlo TableSample.



Los eventos que tenemos que controlar son:

OnInit();

OnDeinit();

OnCalculate(...);

OnChartEvent(...) (solo en caso de usar el modo multidivisa)



También necesitamos un puntero hacia el objeto CTable que será creado dinámicamente en OnInit(). En primer lugar, tenemos que decidir qué modo vamos a usar (multiperíodo o multidivisa). El ejemplo de código a continuación muestra el modo multidivisa, pero todo lo que se necesita para el modo multiperíodo está también aquí en los comentarios. Para el modo multidivisa, necesitamos crear una matriz de símbolos y pasarla al constructor de CTable. Para el modo multiperíodo, necesitamos crear una matriz de períodos y pasarla al segundo constructor de CTable.



Después de esto tenemos que crear todos los componentes necesarios y añadirlos al panel usando el método AddRow. Opcionalmente, pueden ajustarse los parámetros del panel. Después de todo, necesitamos dibujar el panel por primera vez, por lo que llamamos a Update al final de OnInit(). OnDeinit es simple. Lo único que hace es borrar el objeto CTable, lo que origina la llamada al contructor CTable.



OnCalculate(...) son OnChartEvent(...) idénticos. Solo llaman al método Update. OnChartEvent(...) solo es necesario si el panel funciona en el modo multidivisa. En este modo, gestiona eventos descubiertos por SpyAgent. En el modo multiperíodo solo se necesita a OnCalculate(...) ya que tenemos que monitorizar solo el símbolo actual del gráfico.

#property copyright "Marcin Konieczny" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_plots 0 #include <Table.mqh> #include <PriceRow.mqh> #include <PriceChangeRow.mqh> #include <RSIRow.mqh> #include <PriceMARow.mqh> CTable *table; int OnInit () { ENUM_TIMEFRAMES timeframes[ 4 ]={ PERIOD_M1 , PERIOD_H1 , PERIOD_D1 , PERIOD_W1 }; string symbols[ 4 ]={ "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDJPY" , "AUDCHF" }; table= new CTable(symbols); table.AddRow( new CPriceRow()); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( false , true )); table.AddRow( new CPriceChangeRow( true )); table.AddRow( new CRSIRow( 14 )); table.AddRow( new CRSIRow( 10 )); table.AddRow( new CPriceMARow( MODE_SMA , 20 , 0 )); table.SetFont( "Arial" , 10 , clrYellow ); table.SetCellSize( 60 , 20 ); table.SetDistance( 10 , 10 ); table.Update(); return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { delete (table); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { table.Update(); return (rates_total); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { table.Update(); }

Después de adjuntar este indicador al gráfico comienza a actualizarse y podemos ver finalmente el panel funcionando.

6. Instalación

Se necesita compilar todos los archivos. SpyAgent y TableSample son indicadores y deben copiarse en terminal_data_folder\MQL5\Indicators. El resto de archivos son de tipo include y deben situarse en terminal_data_folder\MQL5\Include. Para ejecutar el panel adjunte el indicador TableSample a cualquier gráfico. No es necesario adjuntar los de SpyAgent. Estos se ejecutarán automáticamente.



Conclusión

Este artículo proporciona una implementación orientada a objeto del panel multiperíodo y multidivisa para Meta Trader 5. Muestra cómo conseguir un diseño fácilmente extensible y permite construir paneles personalizados con poco esfuerzo.

Todo el código utilizado en este artículo puede descargarse más abajo.