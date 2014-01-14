Pon "Me gusta" y sigue las noticias
BrainTrend2Sig - indicador para MetaTrader 5
BrainTrend2Sig es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.
Si bien existe una tendencia a la baja en el mercado, todas las velas son de color rojo. Tan pronto como la tendencia sea al alza, todas los velas sucesivas serán coloreadas en azul.
El algoritmo BrainTrend2Sig se basa en el procesamiento de la información de los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En este indicador extraje todas las variables del algoritmo que se pueden controlar en los parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora puede ser utilizado no sólo con la configuración predeterminada.
BrainTrend2Stop es un indicador de detección de cambio de tendencia, se muestra por la línea de stop. La intersección de la línea indica la inversión de la tendencia y el momento de cerrar las posiciones previamente abiertas.BrainTrend1Stop
BrainTrend1Stop es un indicador de cambio de tendencia.
BrainTrend2 es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.Ergodic DTI-Oscillator Blau_Ergodic_DTI
Ergodic DTI-Oscillator (Directional Trend Index) de William Blau.