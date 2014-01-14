BrainTrend2Sig es un indicador de las tendencias del mercado que asigna colores a las velas de acuerdo con la dirección de la tendencia.

Si bien existe una tendencia a la baja en el mercado, todas las velas son de color rojo. Tan pronto como la tendencia sea al alza, todas los velas sucesivas serán coloreadas en azul.

El algoritmo BrainTrend2Sig se basa en el procesamiento de la información de los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En este indicador extraje todas las variables del algoritmo que se pueden controlar en los parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora puede ser utilizado no sólo con la configuración predeterminada.



