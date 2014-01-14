Mira cómo descargar robots gratis
PriceChannel_Stop - indicador para MetaTrader 5
Nikolay Kositsin
1813
El indicador genera señales de entrada en el mercado (que se muestran como grandes puntos de colores) y traza la línea de posicionamiento de las órdenes de Stop Loss utilizando el color lime para las posiciones largas y el color magenta para las cortas.
