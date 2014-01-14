CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

PriceChannel_Stop - indicador para MetaTrader 5

igorad | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1813
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador genera señales de entrada en el mercado (que se muestran como grandes puntos de colores) y traza la línea de posicionamiento de las órdenes de Stop Loss utilizando el color lime para las posiciones largas y el color magenta para las cortas.

PriceChannel_Stop

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/417

JJurX JJurX

Línea de tendencia adaptable lenta con suavizados ultralineal y JMA.

Extrapolator Extrapolator

Extrapolator es el resultado de una investigación a largo plazo en el campo de la predicción de las series temporales. Este indicador pronostica el futuro comportamiento de los precios.

RSTL RSTL

Reference Slow Trend Line (RSTL).

KRI KRI

Durante la creación del oscilador Kairi (KRI), se calcula la desviación de un precio a partir de su media móvil simple. El resultado se muestra en el porcentaje de la media.