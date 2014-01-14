Pon "Me gusta" y sigue las noticias
X2MA Transform Candles - indicador para MetaTrader 5
El indicador transfiere los datos de precio a un nuevo sistema de coordenadas asociado con los valores del indicador X2MA. La distancia desde los puntos High, Low, Open y Close de la vela origen hasta la media móvil X2MA se utiliza en el indicador como parámetros de las velas.
Como resultado obtenemos un gráfico de barras modificado por la transformación X2MA y al que se pueden aplicar todos los elementos del análisis técnico como a cualquier otro gráfico. A la ventana del indicador se pueden añadir los indicadores técnicos y/o personalizados que se estimen convenientes. De hecho, el nivel cero del indicador es la posición de la media móvil X2MA.
El algoritmo de suavizado puede seleccionarse entre diez posibles variantes:
- SMA - media móvil simple;
- EMA - media móvil exponencial;
- SMMA - media móvil suavizada;
- LWMA - media móvil lineal ponderada;
- JJMA - media adaptativa JMA;
- JurX - suavizado ultralineal;
- ParMA - suavizado parabólico;
- T3 - Suavizado exponencial múltiple de Tillson;
- VIDYA - suavizado utilizando el algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavizado utilizando el algoritmo de Perry Kaufman.
Se debe tener en cuenta que los parámetros Phase1 y Phase2 tienen un significado completamente diferente para cada algoritmo de suavizado. Para JMA, Phase es una variable externa que toma valores entre -100 y +100. Para T3 es un coeficiente de suavizado multiplicado por 100 para una mejor visualización, para VIDYA es el periodo del oscilador CMO y para AMA es el periodo de la EMA lenta. En los otros algoritmos esos parámetros no afectan el suavizado. Para AMA el periodo de la EMA rápida es un valor fijo, que por defecto es igual 2. El coeficiente para elevar a potencia es también 2 para AMA.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de estas clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------+ input Smooth_Method MA_Method1=MODE_SMA; // Primer método de suavizado input int Length1=12; // Profundidad del primer suavizado input int Phase1=15; // Parámetro del primer suavizado input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; // Segundo método de suavizado input int Length2= 5; // Profundidad del segundo suavizado input int Phase2=15; // Parámetro del segundo suavizado input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE; // Precio aplicado input int Shift=0; // Desplazamiento horizontal del indicador en barras input int PriceShift=0; // Desplazamiento vertical del indicador en puntos input color BidColor=Red; // Color de la línea de Bid input ENUM_LINE_STYLE BidStyle=STYLE_SOLID;// Estilo de la línea de Bid
