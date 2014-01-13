BrainTrend1Sig es un indicador de mercado de las posiciones de apertura y cierre.



Indica puntos de inversión de la tendencia cuando el precio alcanza valores extremos y el momento más conveniente para la entrada o salida del mercado.



Su algoritmo se basa en los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En esta versión los valores de todas las variables del algoritmo están diseñadas como parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora se puede utilizar con los ajustes personalizados.



