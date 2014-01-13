CodeBaseSecciones
BrainTrend1Sig - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BrainTrend1Sig es un indicador de mercado de las posiciones de apertura y cierre.

Indica puntos de inversión de la tendencia cuando el precio alcanza valores extremos y el momento más conveniente para la entrada o salida del mercado.

Su algoritmo se basa en los indicadores ATR y Oscilador Estocástico. En esta versión los valores de todas las variables del algoritmo están diseñadas como parámetros de entrada del indicador, por lo que ahora se puede utilizar con los ajustes personalizados.

BrainTrend1 BrainTrend1

Indicador de dirección de Tendencia BrainTrend1.

2pbIdealMA 2pbIdealMA

Los indicadores 2pbIdeal1MA.mq5 y 2pbIdeal3MA.mq5 son medias móviles con el algoritmo de suavizado desarrollado por Neutron.

GRFLeadingEdge GRFLeadingEdge

Una alternativa interesante a las Bandas de Bollinger

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

El oscilador RSI con los límites de las zonas de sobrecompra / sobreventa expresadas por las Bandas de Bollinger