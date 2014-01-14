CodeBaseSecciones
SilverTrend_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2564
(57)
Autor real:

SilverTrend, reescrito por CrazyChart, http://viac.ru/ 

El indicador genera señales de compra y venta mediante puntos coloreados en el gráfico y muestra mensajes.

SilverTrend_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/459

