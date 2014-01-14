Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Go - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1494
-
Autor original:
El indicador muestra la tendencia actual del mercado.
Se calcula como sigue:
Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], periodo)
donde:
- OPEN[bar] - precio de apertura de la barra;
- CLOSE[bar] - precio de cierre de la barra;
- SMA() - algoritmo de suavizado;
- periodo - periodo de suavizado SMA();
- bar - Índice de la barra.
Señales básicas del indicador:
- Cruce ascendente de la línea cero - COMPRAR;
- Cruce descendente de la línea cero - VENDER.
El autor recomienda utilizar este indicador con periodo de suavizado 174, aunque es posible utilizar otros valores.
El indicador utiliza la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 03.08.2006.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/440
