Autor original:

Victor Chebotariov

El indicador muestra la tendencia actual del mercado.

Se calcula como sigue:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], periodo)



donde:

OPEN[bar] - precio de apertura de la barra;

CLOSE[bar] - precio de cierre de la barra;

SMA() - algoritmo de suavizado;

periodo - periodo de suavizado SMA();

bar - Índice de la barra.

Señales básicas del indicador:

Cruce ascendente de la línea cero - COMPRAR; Cruce descendente de la línea cero - VENDER.

El autor recomienda utilizar este indicador con periodo de suavizado 174, aunque es posible utilizar otros valores.

El indicador utiliza la clase СMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh. El uso de la clase fue descrito a fondo en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Búfers Adicionales".



Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base el 03.08.2006.