WPRSI signal - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1965
-
gumgum
El indicador da las señales de trading mediante flechas coloreadas en un gráfico. Las señales se basan en los indicadores técnicos WPR (Williams’ Percent Range) y RSI (Relative Strength Index) technical indicators.
En caso de que se cumplan las condiciones de compra de (cuando WPR >-20 y RSI> 50), se muestran flechas color lima arriba, en caso de que se cumplan condiciones de venta (WPR < -80 y RSI < 50) Aparecen flechas color magenta abajo.
Parámetros de entrada:
- WPRSIperiod - período de WPR y RSI;
- filterUP - profundidad de WPR > -20 verificación de cruce;
- filterDN - profundidad de WPR < -80 verificación de cruce.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en CodeBase mql4.com 05.09.2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/599
