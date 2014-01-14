CodeBaseSecciones
Indicadores

WPRSI signal - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1965
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
wprsisignal.mq5 (6.74 KB) ver
Autor real:

gumgum

El indicador da las señales de trading mediante flechas coloreadas en un gráfico. Las señales se basan en los indicadores técnicos WPR (Williams’ Percent Range) y RSI (Relative Strength Index) technical indicators.

En caso de que se cumplan las condiciones de compra de (cuando WPR >-20 y RSI> 50), se muestran flechas color lima arriba, en caso de que se cumplan condiciones de venta (WPR < -80 y RSI < 50) Aparecen flechas color magenta abajo.

Parámetros de entrada:

  • WPRSIperiod - período de WPR y RSI;
  • filterUP - profundidad de WPR > -20 verificación de cruce;
  • filterDN - profundidad de WPR < -80 verificación de cruce.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en CodeBase mql4.com 05.09.2009.

WPRSI signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/599

