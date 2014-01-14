Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal visualiza la dirección de la tendencia a partir de las últimas barras del Heiken_Ashi_Smoothed como una secuencia de objetos gráficos coloreados según la dirección de la tendencia. El número de barras a utilizar se establece en los parámetros de entrada. El color rojo muestra una tendencia descendente, mientras que el color cal indica una acendente.

Parámetros de entrada del indicador:

El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:

Parámetros de entrada del indicador Heiken_Ashi_Smoothed:

input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; input int hLength= 30 ; input int hPhase= 100 ; Parámetros de entrada del indicador Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:

input string Symbols_Sirname= "Heiken_Ashi_Label_" ; input uint BarTotal= 4 ; input color UpSymbol_Color=Lime; input color DnSymbol_Color=Red; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 34 ; input uint Font_Size= 15 ; input int Xn= 5 ; input int Yn=- 20 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 30 ;

En caso de utilizar varios indicadores Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador Heiken_Ashi_Smoothed en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".