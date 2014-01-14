CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2250
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal visualiza la dirección de la tendencia a partir de las últimas barras del Heiken_Ashi_Smoothed como una secuencia de objetos gráficos coloreados según la dirección de la tendencia. El número de barras a utilizar se establece en los parámetros de entrada. El color rojo muestra una tendencia descendente, mientras que el color cal indica una acendente.

Parámetros de entrada del indicador:

El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.

Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:

  1. Parámetros de entrada del indicador Heiken_Ashi_Smoothed:
    //+---------------------------------------+
//|  Parámetros de entrada del indicator  |
//+---------------------------------------+
input string Symbol_="";                   // Instrumento financiero
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodo del indicador para cálculos
input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA;  // Método de suavizado
input int hLength=30;                      // Profundidad del suavizado                
input int hPhase=100;                      // Parámetro de suavizado
  2. Parámetros de entrada del indicador Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
    //---- configuración de visualización del indicador
input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // Nombre de las etiquetas del indicador
input uint  BarTotal=4;                            // Número de barras visualizadas
input color UpSymbol_Color=Lime;                   // Color del símbolo para subidas
input color DnSymbol_Color=Red;                    // Color del símbolo para bajadas
input color IndName_Color=DarkOrchid;              // Color del nombre del indicador
input uint Symbols_Size=34;                        // Tamaño de los símbolos de señal
input uint Font_Size=15;                           // Tamaño de la fuente del nombre del indicador
input int Xn=5;                                    // Desplazamiento horizontal del nombre
input int Yn=-20;                                  // Desplazamiento vertical del nombre
input bool ShowIndName=true;                       // Mostrar el nombre del indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde colocar
input uint X_=0;                                   // Desplazamiento horizontal
input uint Y_=30;                                  // Desplazamiento vertical

En caso de utilizar varios indicadores Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).

Coloque el archivo compilado del indicador Heiken_Ashi_Smoothed en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".

Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/701

Break_Lag_ATR Break_Lag_ATR

Indicador que muestra las rupturas de volatilidad como un histograma y da señales para entrar y salir del mercado, invertir la posición o incrementar su volumen.

Barras VQ Barras VQ

Indicador de tendencia que coloca puntos de color en un gráfico según la dirección de la tendencia.

IncFramaOnArray IncFramaOnArray

La clase CFramaOnArray está diseñada para calcular los valores de Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) a partir de los buffers del indicador.

IncOBVOnArray IncOBVOnArray

La clase COBVOnArray está diseñada para calcular los valores de OBV (On Balance Volume) a partir de los buffers del indicador.