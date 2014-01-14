Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal visualiza la dirección de la tendencia a partir de las últimas barras del Heiken_Ashi_Smoothed como una secuencia de objetos gráficos coloreados según la dirección de la tendencia. El número de barras a utilizar se establece en los parámetros de entrada. El color rojo muestra una tendencia descendente, mientras que el color cal indica una acendente.
Parámetros de entrada del indicador:
El periodo y el nombre del instrumento financiero usado para los cálculos del indicador pueden ser modificado mediante los parámetros de entrada correspondientes. Si el parámetro de entrada Symbol_ (instrumento financiero) se deja en blanco, se utilizará el instrumento financiero de la gráfica actual.
Todos los parámetros de entrada pueden ser divididos en dos grandes grupos:
- Parámetros de entrada del indicador Heiken_Ashi_Smoothed:
//+---------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicator | //+---------------------------------------+ input string Symbol_=""; // Instrumento financiero input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Periodo del indicador para cálculos input Smooth_Method hMA_Method=MODE_JJMA; // Método de suavizado input int hLength=30; // Profundidad del suavizado input int hPhase=100; // Parámetro de suavizado
- Parámetros de entrada del indicador Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal que son necesarios para la visualización del indicador:
//---- configuración de visualización del indicador input string Symbols_Sirname="Heiken_Ashi_Label_"; // Nombre de las etiquetas del indicador input uint BarTotal=4; // Número de barras visualizadas input color UpSymbol_Color=Lime; // Color del símbolo para subidas input color DnSymbol_Color=Red; // Color del símbolo para bajadas input color IndName_Color=DarkOrchid; // Color del nombre del indicador input uint Symbols_Size=34; // Tamaño de los símbolos de señal input uint Font_Size=15; // Tamaño de la fuente del nombre del indicador input int Xn=5; // Desplazamiento horizontal del nombre input int Yn=-20; // Desplazamiento vertical del nombre input bool ShowIndName=true; // Mostrar el nombre del indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Esquina donde colocar input uint X_=0; // Desplazamiento horizontal input uint Y_=30; // Desplazamiento vertical
En caso de utilizar varios indicadores Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal en un gráfico, cada uno de ellos debe tener sus propios valores de la variable de cadena Symbols_Sirname (nombre de etiquetas del indicador).
Coloque el archivo compilado del indicador Heiken_Ashi_Smoothed en terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
El indicador utiliza la biblioteca de clases SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiada en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases se describe exhaustivamente en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Utilizar Buffers".
