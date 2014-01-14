CodeBaseSecciones
Karacatica - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
2010
(29)
Autor real:

Dmitry

El indicador genera señales de entrada a los mercados que se muestran como flechas de colores en la gráfica. Las señales se basan en el indicador ADX.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 12.12.2007.

Karacatica

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/416

