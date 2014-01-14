CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

3LineBreak - indicador para MetaTrader 5

Aborigen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1671
Ranking:
(15)
Publicado:
Actualizado:
3linebreak.mq5 (5.08 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Aborigen

El indicador de forex 3LineBreak es muy fácil de usar. Pinta las barras en azul para una tendencia alcista y en rojo para una bajista.

Indicador 3LineBreak

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/485

ASCtrend ASCtrend

El indicador genera señales para entrar en el mercado.

Schaff Trend Cycle Schaff Trend Cycle

Schaff Trend Cycle indicator is a cyclical oscillator created by calculating the stochastic over MACD line using cycles. As a result, the developers managed to achieve more stable and reliable results of the indicator script operation.

Value Charts Value Charts

Value Charts es un indicador sin tendencia (en inglés, detrended indicator) que muestra los estados de sobrecompra y sobreventa por medio de los extremos del precio.

SuperTrend SuperTrend

Indicador SuperTrend.