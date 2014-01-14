Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
3LineBreak - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1671
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Aborigen
El indicador de forex 3LineBreak es muy fácil de usar. Pinta las barras en azul para una tendencia alcista y en rojo para una bajista.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/485
ASCtrend
El indicador genera señales para entrar en el mercado.Schaff Trend Cycle
Schaff Trend Cycle indicator is a cyclical oscillator created by calculating the stochastic over MACD line using cycles. As a result, the developers managed to achieve more stable and reliable results of the indicator script operation.
Value Charts
Value Charts es un indicador sin tendencia (en inglés, detrended indicator) que muestra los estados de sobrecompra y sobreventa por medio de los extremos del precio.SuperTrend
Indicador SuperTrend.