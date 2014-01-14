FiboCandles

Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Autor original:
Ivan Kornilov
El indicador muestra velas coloreadas dependiendo de la tendencia actual y teniendo en cuenta los niveles de corrección de Fibonacci, también da alertas o avisos sonoros en caso de un cambio de tendencia.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.02.2010.
