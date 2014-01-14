CodeBaseSecciones
FiboCandles - indicador para MetaTrader 5

Ivan Kornilov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2534
Ranking:
(27)
Publicado:
Actualizado:
Autor original:

Ivan Kornilov

El indicador muestra velas coloreadas dependiendo de la tendencia actual y teniendo en cuenta los niveles de corrección de Fibonacci, también da alertas o avisos sonoros en caso de un cambio de tendencia.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 15.02.2010.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/682

XD-RangeSwitch XD-RangeSwitch

Indicador de tendencia. El cambio de tendencia se calcula por la cantidad de velas establecidas en los parámetros de entrada del indicador.

NonLagDot NonLagDot

Nonlagdot es el indicador de la oferta y la demanda que calcula una posible tendencia teniendo en cuenta las fuerzas que dominan el mercado.

RSI Strike (Marcas RSI) RSI Strike (Marcas RSI)

El indicador muestra los puntos de cruce de indicadores RSI (Índice de Fuerza Relativa) para diversos periodos.

IncStochasticOnArray IncStochasticOnArray

La clase CStochasticOnArray está diseñada para calcular los valores del indicador Stochastic (Estocástico) en búferes de indicador. Este documento proporciona un ejemplo de uso de esta clase.