Crear un Indicador con Buffers de Indicador Múltiples para Principiantes

Introducción

En mis anteriores artículos "Custom Indicators in MQL5 for Newbies" ("Indicadores MQL5 Personalizados para Principiantes") y "Practical Implementation of Digital Filers in MQL5 for Beginners" ("Implementación Práctica de Archivadores Digitales en MQL5 para Principiantes") me centré en detalles de la estructura del indicador con un buffer del indicador.



Evidentemente, un método así se puede aplicar ampliamente para escribir indicadores personalizados, pero en la vida real apenas nos podemos limitar a su uso, y por ello es el momento de ver métodos más complejos de construcción de códigos de indicador. Afortunadamente, la capacidad del MQL5 es realmente inagotable, y solo está limitada por la memoria RAM de nuestros ordenadores.

El Indicador Aroon como ejemplo de doblaje de código

La fórmula de este indicador contiene dos componentes: los indicadores "bullish" y "bearish", que están representados en una ventana de gráfico separada:

BULLS = (1 - (bar - SHIFT(MAX(HIGH(), AroonPeriod)))/AroonPeriod) * 100

BEARS = (1 - (bar - SHIFT(MIN (LOW (), AroonPeriod)))/AroonPeriod) * 100

donde:

BULLS - la fuerza del Bull;

BEARS - la fuerza del Bear;

SHIFT() - función para determinar la posición de índice de la barra;

MAX() - función de búsqueda del máximo sobre el período AroonPeriod;

MIN() - función de búsqueda del mínimo sobre el período AroonPeriod;

HIGH() y LOW() - los arrays de precio relevantes;

Ya desde las fórmulas del indicador, podemos concluir que para construir un indicador, debemos tener solo dos buffers de indicador. La estructura del indicador será muy diferente de la estructura del SMA_1.mq5, que se trató en el artículo anterior.



Prácticamente se trata del mismo código duplicado, con números diferentes de indicadores de buffer. De modo que abramos el código de este indicador en el MetaEditor, y guardémoslo como Aroon.mq5. Ahora, en las primeras 11 líneas del código, que se refieren al copyright y a su número de versión, sustituiremos solo el nombre del indicador:

#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00"

A continuación, en la línea 12 de código, debemos cambiar la representación del indicador de la ventana de gráfico básica a la ventana separada:



#property indicator_separate_window

Puesto que este indicador tiene una serie de valores completamente diferente, su representación se hará en una ventana separada.



A continuación, en las siguientes 4 líneas de código (las propiedades generales del indicador), cambiaremos el número de los buffers de indicador usados a dos:



#property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2

Las siguientes 10 líneas de código se refieren a la representación del indicador desde un buffer del indicador específico; su etiqueta debe duplicarse, tras lo cual sustituiremos todos los índices de 1 a 2. Asimismo, debemos cambiar todas las etiquetas de los buffers de indicador:

#property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Lime #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label1 "BullsAroon" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label2 "BearsAroon"

Este indicador usa tres niveles horizontales con los valores de 30, 50 y 70.



Para representar estos niveles, debemos añadir cinco líneas de código adicionales al código del indicador.

#property indicator_level1 70.0 #property indicator_level2 50.0 #property indicator_level3 30.0 #property indicator_levelcolor Gray #property indicator_levelstyle STYLE_DASHDOTDOT

Para los parámetros de entrada del indicador, en comparación con el indicador anterior, todo sigue igual, a excepción de cambios menores en los títulos:

input int AroonPeriod = 9 ; input int AroonShift = 0 ;

Sin embargo, ahora habrá dos arrays, que se usarán como buffers de indicador y tendrán sus nombres correspondientes:

double BullsAroonBuffer[]; double BearsAroonBuffer[];

Procederemos exactamente igual con el código de la función OnInit().



Primero, modificaremos las líneas de código del buffer cero:

SetIndexBuffer ( 0 , BullsAroonBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHIFT , AroonShift); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_BEGIN , AroonPeriod); PlotIndexSetString ( 0 , PLOT_LABEL , "BearsAroon" );

Después, copiaremos el código entero del bloc de notas de Windows y lo pegaremos tras el mismo código.



A continuación, en el código pegado, cambiamos el número del buffer del indicador de 0 a 1, cambiamos el nombre del array del indicador y la etiqueta del indicador:

SetIndexBuffer ( 1 , BearsAroonBuffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHIFT , AroonShift); PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_DRAW_BEGIN , AroonPeriod); PlotIndexSetString ( 1 , PLOT_LABEL , "BullsAroon" );

El nombre corto del indicador también ha sufrido algunos cambios menores:

string shortname; StringConcatenate (shortname, "Aroon(" , AroonPeriod, ", " , AroonShift, ")" );

Ahora consideremos la precisión de la representación del indicador. El alcance real del indicador es de 0 a 100, y este alcance se muestra en todo momento.



En esta situación, es posible usar solo los valores íntegros del indicador representados en el gráfico. Por este motivo, usamos 0 para los números después de la coma decimal para la representación del indicador:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 0 );

En el indicador SMA_1.mq5, usamos la primera forma de llamada de función OnCalculate().



No es conveniente para el Indicador Aroon a causa de su falta de arrays de precio high[] y low[]. Estos arrays están disponibles en la segunda forma de llamada de esta función. Por tanto, es necesario cambiar el título de la función:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] )

Tras este cambio, el uso del parámetro begin ha perdido todo su sentido, ¡de modo que se debe eliminar del código!



El código para calcular los límites de cambios de variables del ciclo de operaciones, la verificación de datos para la suficiencia de cálculo, apenas ha sufrido cambio alguno.

if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) first = AroonPeriod - 1 ; else first = prev_calculated - 1 ;

Sin embargo, aparecen determinados problemas con los algoritmos para calcular los valores de indicador. El problema es que MQL5 no tiene funciones incorporadas para determinar los índices del máximo y el mínimo para el período de la barra actual en la dirección del índice decreciente.



Una forma de solucionar esto es escribir nosotros mismos estas funciones. Afortunadamente, estas funciones ya existen en el indicador ZigZag.mq5 en los indicadores personalizados, que se encuentran en la carpeta "MetaTrader5\MQL5\Indicators\Examples".



La forma más fácil de solucionar esto es seleccionar el código de estas funciones en el indicador ZigZag.mq5, copiarlo en el bloc de notas de Windows y después pegarlo en nuestro código, por ejemplo tras describir la función OnInit() a nivel global:

int iHighest( const double &array[], int count, int startPos ) { int index = startPos; if (startPos < 0 ) { Print ( "Incorrect value in the function iHighest, startPos = " , startPos); return ( 0 ); } if (startPos - count < 0 ) count = startPos; double max = array[startPos]; for ( int i = startPos; i > startPos - count; i--) { if (array[i] > max) { index = i; max = array[i]; } } return (index); } int iLowest( const double &array[], int count, int startPos ) { int index = startPos; if (startPos < 0 ) { Print ( "Incorrect value in the iLowest function, startPos = " ,startPos); return ( 0 ); } if (startPos - count < 0 ) count = startPos; double min = array[startPos]; for ( int i = startPos; i > startPos - count; i--) { if (array[i] < min) { index = i; min = array[i]; } } return (index); }

Después de esto, el código de la función OnCalculate() tendrá el siguiente aspecto:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); int first, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) first = AroonPeriod - 1 ; else first = prev_calculated - 1 ; for (bar = first; bar < rates_total; bar++) { BULLS = 100 - (bar - iHighest(high, AroonPeriod, bar) + 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BEARS = 100 - (bar - iLowest (low, AroonPeriod, bar) + 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BullsAroonBuffer[bar] = BULLS; BearsAroonBuffer[bar] = BEARS; } return (rates_total); }

Para la simetría de los ejes, corregí ligeramente el código añadiendo la variación vertical del indicador, en comparación con el original, usando el valor de 0,5.



Aquí están los resultados del trabajo de este indicador en el gráfico:

Para encontrar la posición del elemento con el valor máximo o mínimo en una distancia no superior a AroonPeriod desde la barra actual, podemos usar las funciones incorporadas ArrayMaximum() y ArrayMinimum() de MQL5, que también buscan los extremos, pero estas funciones realizan la búsqueda usando el orden de aumento.

No obstante, la búsqueda se debería hacer en orden decreciente de índices. Para este caso, la solución más sencilla es cambiar la dirección de los índices en el indicador y en los buffers de precio usando la función ArraySetAsSeries().



Pero también debemos cambiar la dirección del orden de la barra en el bucle de cálculo y cambiar el algoritmo del primer cálculo variable.



En este caso, la función OnCalculate() resultante tendrá este aspecto:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[] ) { if (rates_total < AroonPeriod - 1 ) return ( 0 ); ArraySetAsSeries (high, true); ArraySetAsSeries (low, true); ArraySetAsSeries (BullsAroonBuffer, true); ArraySetAsSeries (BearsAroonBuffer, true); int limit, bar; double BULLS, BEARS; if (prev_calculated == 0 ) limit = rates_total - AroonPeriod - 1 ; else limit = rates_total - prev_calculated; for (bar = limit; bar >= 0 ; bar--) { BULLS = 100 + (bar - ArrayMaximum (high, bar, AroonPeriod) - 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BEARS = 100 + (bar - ArrayMinimum (low, bar, AroonPeriod) - 0.5 ) * 100 / AroonPeriod; BullsAroonBuffer[bar] = BULLS; BearsAroonBuffer[bar] = BEARS; } return (rates_total); }

Cambié el nombre de la variable "first" a "limit", que es más apropiado en este caso.

En este c aso, el código del bucle principal es similar a la forma en que se hacía en MQL4. De modo que este estilo de escritura de la función OnCalculate() se puede usar para la conversión de indicadores de MQL4 a MQL5 con cambios mínimos en el código.





Conclusión



¡Pues ya está hecho! Escribimos el indicador, incluso en dos versiones.

Para ser un caso de solución correcta, conservadora e inteligente de este tipo de problemas, la solución acabó siendo apenas más complicada que la construcción de un juguete usando piezas de Lego.